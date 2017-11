Capo d'Orlando Neptunas/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Champions League)

07 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Neptunas, basket Champions League (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Neptunas Klaipeda, quinta giornata nel girone B di Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20.30 di martedì 7 novembre presso il PalaSikeliArchivi; una partita che per la Betaland significa già molto, visto che al momento si trova in ultima posizione senza aver mai vinto. L’avversaria però è tosta: il Neptunas ha tre vittorie e una sconfitta e ha il miglior attacco del girone, corre per un posto nel prossimo turno e spera di vincere il girone. Per Capo d’Orlando questa potrebbe essere l’ultima chiamata: vero che ci saranno altre 9 partite da giocare e la situazione potrebbe raddrizzarsi, ma una partita interna resta da vincere perchè le altre potrebbero scappare per non essere più raggiunte.

QUI CAPO D’ORLANDO

Capo d’Orlando arriva in fiducia a questa partita europea: domenica la squadra di Gennaro Di Carlo ha vinto la sua seconda gara in Serie A, anche piuttosto nettamente contro Pesaro. Dopo un avvio difficile l’Orlandina ha preso le redini del match e con i due quarti centrali da 37-20 ha preso il largo senza più guardarsi indietro. Sono arrivati quattro giocatori in doppia cifra e una prestazione da 61,8% da 2 punti, con 36 rimbalzi catturati e solo 9 palle perse; in Champions League però le cose non vanno così bene, perchè la SikeliArchivi fatica tremendamente a confrontarsi con squadre più esperte e strutturate. Basta un dato: in quattro partite giocate finora, i siciliani non hanno mai raggiunto gli 80 punti segnati fermandosi ai 77 sul campo del Gaziantep, e poi ne hanno messi 55, 58 e addirittura 47 nel tremendo -41 alle Canarie, contro l’Iberostar. segnare 59,25 a partita (ma sono 53,3 nelle ultime tre gare) chiaramente non aiuta a mettersi in posizione utile per la qualificazione; a Tenerife, la scorsa settimana, Jabuk Wojciechowski e Justin Edwards hanno combinato per 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist (questi ultimi due dati tutti dell’americano) ma il resto della squadra ha segnato appena 28 punti, con il resto del quintetto fermo alla miseria di 6 punti. Non solo: la Betaland ha tirato con il 27,6% dal campo e il 64,3% dalla lunetta, perdendo 15 palloni e recuperandone 6 con ben quattro giocatori che hanno chiuso con una valutazione in negativo.

QUI NEPTUNAS

Le cose vanno decisamente meglio in casa Neptunas: i lituani fino a qui hanno perso soltanto in casa di Ludwigsburg (terza giornata) ma nelle ultime tre partite hanno sempre segnato più di 80 punti, esplodendo lo scorso mercoledì con i 114 contro il Gaziantep, sepolto sotto 41 lunghezze di margine. E’ curioso dunque come in questa partita si affrontino una squadra che arriva da un +41 e una reduce da un -41 in due diverse gare; per Klaipeda la scorsa settimana ha funzionato tutto, a cominciare dai 20 punti di Edgaras Zelionis e proseguendo con la partita a tutto tondo di Juan Palacios, che ha chiuso con 6 assist e 4 recuperi. Nella squadra lituana sono ben sei i giocatori in doppia cifra per punti segnati, con una mappa davvero ben distribuita: nessun solista, Mindaugas Girdziunas è il miglior realizzatore con 15,3 ma altri due giocatori (lo stesso Palacios e Reinaldas Seibutis) sfiorano i 13, con Tomas Delininkaitis e Zelionis che arrivano a 11. In campionato le cose vanno comunque meno bene: in patria domina lo Zalgiris Kaunas, che domenica ha asfaltato il Neptunas per 88-62, terza sconfitta stagionale e classifica comunque buona, visto che la squadra è terza insieme al Lietuvos Rytas con due partite da recuperare sullo stesso Zalgiris e sul Lietkabelis, che un po’ a sorpresa è riuscito a trascinarsi fino al primo posto.

