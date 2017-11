Olimpia Lubiana Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Olimpia Lubiana Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca martedì 7 novembre per la quinta giornata del girone C di Champions League

07 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Lubiana Venezia, basket Champions League (Foto LaPresse)

Olimpia Lubiana Venezia si gioca alle ore 18:30 di martedì 7 novembre; siamo alla Stozice Arena, in Slovenia, e la partita vale per la quinta giornata nel girone C della Champions League 2017-2018 di basket. Partita interessante, con la situazione di classifica che al momento pende da parte della Reyer: i lagunari infatti comandano il gruppo con 3 vittorie - insieme ad altre due squadre - mentre l’Olimpia si trova in settima posizione (penultima) con appena una partita vinta. Dunque una sfida che potrebbe permettere a Venezia di prendere il largo in classifica e blindare la qualificazione al prossimo turno; per Lubiana si tratta di vincere senza se e senza ma, per non essere quasi tagliata fuori dal discorso.

OLIMPIA LUBIANA VENEZIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Lubiana Venezia non sarà trasmessa in diretta tv: la partita di Champions League sarà sulla televisione di stato, precisamente su Rai Sport e Rai Sport +, ma al netto di possibili variazioni nel palinsesto sarà disponibile soltanto in differita a partire dalle ore 20:30. Nessuna diretta streaming video, le informazioni utili - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - saranno consultabili sul sito ufficiale della competizione alla pagina www.basketballcl.com.

QUI OLIMPIA LUBIANA

L’Olimpia Lubiana, squadra storica nel panorama del basket europeo, ha iniziato male la sua Champions League: due sconfitte consecutive in trasferta contro Strasburgo e Banvit, poi il pesante KO interno contro Bayreuth prima di andare a vincere sul campo dell’Estudiantes. Dunque una squadra che se non altro è in fiducia; nella vittoria spagnola spiccano i 17 punti a testa di Devin Oliver (che ci ha aggiunto 8 rimbalzi) e Jordan Morgan, due degli americani nel roster sloveno; tutta la squadra però si è ben comportata, scegliendo la soluzione interna (54,1% da 2 punti e poche triple tentate, 19) e vincendo la partita con cinque giocatori in doppia cifra. Il problema dell’Olimpia è quello della second unit: nella partita contro Movistar la panchina ha prodotto 19 punti e i soli Gregor Hrovat e Roko Badzim sono andati a referto uscendo dalla panchina. Il quintetto dovrebbe prevedere Jan Span in posizione di playmaker, Erjon Kastrati e Domen Lorbek ad aiutare come esterni (entrambi sono ali piccole di base), Oliver e Morgan a controllare i tabelloni. I numeri ci dicono che Oliver è il più utilizzato (33,9 minuti a partita) mentre Morgan (17,3 punti) è quello che segna di più, Lubiana tira con il 36,9% dall’arco e va in lunetta 18 volte a serata.

QUI VENEZIA

Walter De Raffaele vuole immediatamente cancellare la sconfitta del Taliercio contro Torino, che ha simboleggiato il primo ko in campionato: la Reyer si rituffa nella Champions League dove finora è stata quasi perfetta, cadendo soltanto contro l’Aek Atene (in overtime) e battendo Banvit (triplo supplementare), Rosa Radom (in trasferta) e Strasburgo. Una squadra che l’anno scorso ha raggiunto la Final Four, e che ormai è sicura dei propri mezzi: in Champions League Hrvoje Peric (16,3) è il giocatore che segna più punti ed è anche terzo per rimbalzi (5,8) alle spalle di Mitchell Watt e Gediminas Orelik che ne hanno entrambi 6,8. De Raffaele fa comunque ruotare tanto i suoi giocatori: ce ne sono cinque che giocano 20 minuti abbondanti, nessuno raggiunge i 30 e ben nove sono oltre i 10 minuti. Roster ampio e che si conosce alla perfezione, essendo quasi per intero quello che ha vinto lo scudetto; nell’ultima vittoria, quella contro lo Strasburgo, Peric è stato il migliore dei suoi con 18 punti e 6 rimbalzi per 20 di valutazione, ma tutta la squadra ha brillato arrivando a un ottimo 71,4% da 2 punti che ha “coperto” la mano fredda dal perimetro (25%) e qualche tentennamento di troppo ai liberi (20/27). Cinque giocatori hanno comunque superato i 10 per valutazione e tre sono andati in doppia cifra, con Watt che però ha sfiorato la doppia doppia chiudendo a 9 punti e 9 rimbalzi.

