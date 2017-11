Juventus Utena Sassari/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Juventus Utena-Sassari: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 18.00

08 novembre 2017 Redazione

Diretta Juventus Utena Sassari - LaPresse

Juventus Utena-Sassari si gioca questa sera, mercoledì 8 novembre 2017, in Lituania: palla a due in programma alle ore 18.00 italiane, quando ad Utena saranno dunque già le 19.00. La partita è valida per la quinta giornata della Basketball Champions League: prima di questo turno la classifica del Gruppo A vede in fuga a punteggio pieno il Monaco (Francia), seguito dalla coppia formata da Oldenburg e Pinar Karsiyaka (3-1); poi Krasnojarks e Murcia con un perfetto equilibrio (2-2), la Dinamo Sassari appaiata proprio alla Juventus Utena (1-3) e infine l’Hapoel Holon che finora ha perso tutte le partite. Ricordiamo inoltre che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Juventus Utena e Dinamo Sassari non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Alti e bassi stanno caratterizzando la stagione del Banco di Sardegna Sassari sia in campionato sia in Champions League. In particolare, in Serie A i sardi sono passati dalla gioia di avere battuto l’Olimpia Milano due domeniche fa (unica squadra italiana finora capace di battere gli uomini di Pianigiani) alla pesante battuta d’arresto di domenica scorsa sul campo di Cremona, dal momento che la Dinamo è stata battuta per 96-81 dalla Vanoli. La classifica certifica alla perfezione questi alti e bassi, visto che vittorie e sconfitte sono in parità (3-3), dunque troviamo Sassari nell’affollato gruppone di squadre a pari merito a quota 6 punti, che vanno dal sesto al decimo posto - dunque tre sarebbero in zona playoff e due no, per quello che può contare ad inizio novembre. La situazione può essere considerata più critica in Champions League, a causa di una sola vittoria a fronte di ben tre sconfitte. Contro una squadra che in classifica occupa la stessa posizione sarebbe importante un bel colpaccio esterno per fare un passo avanti verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, altrimenti per Sassari la situazione potrebbe complicarsi non poco, anche se il girone dura ben 14 giornate e ci sarebbe tutto il tempo per recuperare.

