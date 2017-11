Trento Ulm/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Trento-Ulm: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 20:30

08 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Ulm - LaPresse

Trento-Ulm si gioca questa sera, mercoledì 8 novembre 2017 al PalaTrento: palla a due in programma alle ore 20:30. La partita è valida per la quinta giornata dell’Eurocup Basketball: prima di questo turno la classifica del Gruppo D vede un grande equilibrio, con il Tofas (Turchia) primo con un bilancio di 3-1, poi ASVEL (Francia), Zenit (Russia), Gran Canaria (Spagna) e la stessa Ulm 2-2, infine Trento ultima (1-3) ma comunque perfettamente in scia a tutte le avversarie. Il regolamento della coppa prevede la qualificazione alla fase seguente (le Top 16) per le prime quattro squadre di ciascun gruppo, dunque i conti sono apertissimi, anche perché non è ancora stato nemmeno completato il girone d’andata, che terminerà appunto con le partite di questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Aquila Trento e Ratiopharm Ulm non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Avvio di stagione faticoso per l’Aquila che sta cercando di barcamenarsi tra gli impegni di campionato e quelli di Eurocup. Per il momento i risultati non sono soddisfacenti: in coppa abbiamo già detto che la squadra di Maurizio Buscaglia è in coda al suo girone, anche se il cammino davanti è ancora lungo e la classifica ristretta. In campionato l’Aquila è reduce invece da una pesante sconfitta sul campo di Varese (93-66) e in classifica si trova in un terzetto di squadre all’undicesimo posto dopo le prime sei giornate con due vittorie e quattro sconfitte, dunque al momento fuori dalla zona playoff. Ora però per Trento è il momento di tornare a pensare all’Eurocup: in casa contro una squadra che ha appena una vittoria in più rispetto alla Dolomiti Energia, per Trento è una partita da vincere per agganciare chi la precede e rientrare pienamente nella corsa per i primi quattro posti, che a dire il vero non sarebbe compromessa neanche in caso di sconfitta, ma certamente diventerebbe più difficile. Ciò vale anche da un punto di vista psicologico, perché una nuova sconfitta dopo la pesante battuta d’arresto a Varese potrebbe avere conseguenze sullo stato d’animo della squadra.

© Riproduzione Riservata.