Unics Kazan Torino/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurocup)

08 novembre 2017

Unics Kazan Torino si gioca alle ore 16:45 (italiane) di mercoledì 8 novembre, presso la Kazan Arena: è valida per la quinta giornata del girone A di basket Eurocup 2017-2018. Una sfida che potrebbe decidere tante cose in questo gruppo: al momento infatti la Fiat è seconda con 3 vittorie e una sconfitta, mentre l’Unics insegue con un record di 2-2 insieme al Cedevita Zagabria. Comanda a punteggio pieno il Darussafaka; entrambe le squadre hanno ottime possibilità di superare il turno, ma è chiaro che essendo in casa sono i russi che oggi hanno la maggiore pressione addosso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Unics Kazan Torino non sarà trasmessa in diretta tv; nessuna diretta streaming video garantita per la partita di Eurocup, ma per tutte le informazioni utili, come per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il play-by-play della sfida di Kazan, potete consultare il sito ufficiale della competizione che trovate sul sito www.eurocupbasketball.com. Non dimenticate inoltre gli account ufficiali che l’Auxilium Torino mette a disposizione sui social network: facebook.com/FiatTorinoAuxilium e, su Twitter, @FiatTorinoAux.

QUI UNICS KAZAN

Conosciamo molto bene la squadra russa: lo scorso anno l’Unics, che aveva a roster Leith Langford, ha giocato nella nuova Eurolega venendo tuttavia eliminata al primo turno. Il risultato migliore resta quello del 2012, quando si era spinta fino ai playoff; la storia recente la vede invece grande protagonista proprio in Eurocuyp, dove tra il 2013 e il 2015 ha giocato una finale (persa contro Valencia, l’allenatore era Andrea Trinchieri), una semifinale e un quarto di finale. Ci sono vecchie conoscenze del nostro basket nel roster comandato da Dimitrios Priftis: Melvin Ejim lo scorso anno ha vinto lo scudetto con la Reyer Venezia, Trent Lockett nel 2015-2016 è stato uno dei migliori giocatori dell’Aquila Trento. Quest’anno Kazan ha iniziato alla grande la sua avventura in Eurocup, vincendo le prime due partite contro MoraBanc e Levallois; poi è arrivato il calo, con i ko contro Darussafaka e soprattutto Cedevita (-20). In casa però i russi hanno giocato soltanto la seconda partita, dunque sono ancora imbattuti tra le mura della Kazan Arena; Stephane Lasme è primo per punti (16) e assist (5,8), Quino Colom e Jamar Smith sono gli altri soli giocatore in doppia cifra per punti mentre a rimbalzo comanda Lockett con 6,5. Una squadra che segna quasi 74 punti per gara, tirando il 53,9% da 2 punti ma un pessimo 27,8% dal perimetro; riesce a contenere il numero dei palloni (11,7) ma ne recupera anche pochi (5,7). Il migliore per valutazione è Stephane Lasme: 20,3 anche grazie al 72,2% dal campo e i 5,5 rimbalzi.

QUI TORINO

Dopo aver espugnato il Taliercio, l’Auxilium si rituffa nella Eurocup: fino a questo momento ha saputo vincere due volte fuori casa, cioè in entrambe le partite giocate, mettendo insieme le affermazioni contro Zagabria e Levallois. L’unica sconfitta nel girone è maturata sul parquet del PalaRuffini, contro il Darussafaka: un -29 che Luca Banchi ha comunque commentato come una partita che può segnare un punto di svolta e una serata utile dal punto di vista dell’esperienza. Le cifre indicano in Diante Garrett il miglior marcatore della squadra con 16,5 punti; il playmaker è secondo per assist visto che in testa c’è Lamar Patterson (3,3), i rimbalzi sono il regno di Trevor Mbakwe (6,3) e ci sono altri tre giocatori che vanno in doppia cifra per punti segnati, vale a dire gli stessi Patterson e Mbakwe e Sasha Vujacic. Che è ovviamente l’elemento di maggiore esperienza, visti i trascorsi in NBA dove ha anche vinto titoli con buon impatto in campo: lo sloveno segna 10,8 punti e cattura 3,3 rimbalzi, ma deve ancora migliorare nella percentuale dal perimetro (25%). Solitamente la Fiat parte con Garrett e Vujacic a formare il back court e Patterson da ala piccola, ma in Eurocup Banchi ha spesso e volentieri sparigliato le carte destinando anche Valerio Mazzola e Antonio Iannuzzi allo starting five, mentre in campionato - almeno nella penultima partita - Vujacic era entrato dalla panchina per guidare la second unit, tornando nel quintetto di partenza contro la Reyer Venezia.

