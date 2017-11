Barcellona Anadolu Efes/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Barcellona Anadolu Efes: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la sesta giornata del girone unico di basket Eurolega

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Barcellona Anadolu Efes, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Barcellona Anadolu Efes va in scena alle ore 21 di giovedì 9 novembre: siamo arrivati alla sesta giornata di basket Eurolega 2017-2018 e al Palau Blaugrana la partita è importante per entrambe. Il Barcellona non è partito bene, confermando le difficoltà dello scorso anno: due vittorie e tre sconfitte, un record in negativo che difficilmente sarebbe utile per prendersi la qualificazione ai playoff. Ancora peggio l’Efes, che resta l’unica squadra a non aver mai vinto: c’è già un certo margine da recuperare sull’ottava posizione e dunque i margini di errore si sono drasticamente ridotti, per non dire che si sono cancellati del tutto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Anadolu Efes è la partita trasmessa in diretta tv su Eurosport 2: dunque un appuntamento da non perdere, con la possibilità aggiuntiva di seguire la partita del Palau Blaugrana in diretta streaming video, un privilegio che tuttavia è riservato ai soli possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare che potranno attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazoni sul torneo, potete consultare il sito ufficiale dell'Eurolega che trovate all'indirizzo www.euroleague.net.

QUI BARCELLONA

Due vittorie e tre sconfitte dicevamo: il Barcellona sembra essere ripartito da dove aveva lasciato, cioè da una stagione pessima che aveva portato all’addio a Georgios Bartzokas dopo un solo anno. I ko contro Stella Rossa, Zalgiris Kaunas (interno) e Olimpia Milano (scialacquando 15 punti di vantaggio) hanno pesato molto, impedendo alla squadra blaugrana di godersi appieno le vittorie squillanti contro le due greche (in particolare quella dello scorso venerdì contro l’Olympiacos). In panchina è arrivato Sito Alonso e il roster si è piuttosto rinnovato; in campionato le cose vanno più o meno bene e il Barcellona naviga in terza posizione (5-2) alle spalle di Real Madrid e Valencia, ed è anche difficile definire quale possa essere l’obiettivo principale visto che anche in patria c’è la necessità di rilanciarsi. Miglior realizzatore è al momento Kevin Seraphin, che ci mette 14,1 punti; in doppia cifra ci va anche il grande ex Thomas Heurtel (10,2) che con 7 assist a partita si sta confermando anche come passatore sopraffino. Del roster farebbe tecnicamente ancora parte Tyrese Rice, che però ha rifiutato la rescissione e, non rientrando più nei progetti, si allena con la squadra riserve in attesa di sistemazione. Sito Alonso non ha ancora le idee chiare sul quintetto di partenza: Heurtel, Adam Hanga e Seraphin hanno sempre fatto parte dello starting five, negli spot di playmaker e ala forte invece si sono alternati i vari Pau Ribas, Petteri Koponen, Adrien Moerman, Sasha Vezenkov e Pierre Oriola, a conferma che in quel ruolo bisogna ancora costruire certezze.

QUI ANADOLU EFES

Situazione davvero complicata in casa Efes: l’anno scorso la squadra turca era entrata nei playoff, quest’anno ha iniziato malissimo. Va anche detto che tre sconfitte erano forse da mettere in preventivo: se non altro quelle contro Real Madrid, Fenerbahçe e Cska Mosca - anche se due partite sono state giocate in casa - mentre fanno decisamente più male quella di Valencia (per quanto gli spagnoli stiano facendo bene) e quella interna contro l’Unicaja Malaga. A 0-5 rimontare diventa complicato: c’è anche una componente psicologica che adesso può intervenire a dare fastidio e complicare i piani di Velimir Perasovic. Il quale ha già alternato i suoi starting five: il playmaker Errick McCollum e il centro ex Varese Bryant Dunston (10,6 punti e 6 rimbalzi) sono gli unici ad aver sempre fatto parte del quintetto di partenza in cinque occasioni, anche Ricky Ledo (tre presenze) e Birkan Batuk (appena una) sono sempre partiti titolari mentre si sono alternati altri giocatori, tra cui l’ex Olimpia Milano Krunoslav Simon che ha 11 punti, 3.6 rimbalzi e 3,4 assist ad allacciata di scarpe. Se Heurtel è l’ex che oggi veste la maglia blaugrana, il percorso inverso l’ha fatto Justin Doellman: dopo tre stagioni il fuciliere di Cincinnati ha lasciato la Catalogna per trasferirsi all’Anadolu Efes, ma per il momento ha soltanto 5 punti di media con il 28,6% dal perimetro in poco più di 13 minuti di utilizzo a partita.

© Riproduzione Riservata.