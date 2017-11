Maccabi Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Maccabi Tel Aviv Real Madrid: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca allo Yad Eliyahu per la sesta giornata del girone di basket Eurolega

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Maccabi Tel Aviv Real Madrid, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Maccabi Real Madrid, alle ore 20:05 di giovedì 9 novembre, rappresenta uno dei piatti forti nella sesta giornata di basket Eurolega 2017-2018: siamo nel tempio dello Yad Eliyahu, che ha ospitato la nostra nazionale nelle prime partite degli Europei dello scorso settembre, e in campo ci sono due squadre tra le migliori e più vincenti in ambito europeo. Al momento la situazione ci dice che il Maccabi Tel Aviv ha vinto tre delle sue cinque partite mentre i blancos sono un gradino più su con 4-1, ma dopo il filotto iniziale sono caduti in casa contro il Khimki perdendo dunque la loro imbattibilità. Una sfida vera, sicuramente più importante per gli israeliani visto che i blancos non dovrebbero comunque mancare l’accesso ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Maccabi Real Madrid non verrà trasmessa in diretta tv, ma si potrà gustare in diretta streaming video: dietro il pagamento di una quota per abbonarsi l’appuntamento è su Eurosport Player, che da questa stagione ha acquisito i diritti per mandare in onda le partite di Eurolega. Non mancate poi di consultare il sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI MACCABI

C’è una differenza sostanziale tra il Maccabi che aveva approcciato la stagione scorsa e questo: la squadra israeliana di Neven Spahija sembra tornata quella che nel 2014 (allenatore David Blatt) ha vinto l’Eurolega con grande sorpresa da parte di tutti, rinverdendo i fasti dello squadrone che con Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker e Nikola Vujcic aveva dominato a metà del primo decennio del secolo. Naturalmente non siamo a quei livelli, ma la versione odierna del Maccabi sta dimostrando di aver superato le recenti difficoltà: subito un +17 in casa del Bamberg, poi la vittoria interna sul Baskonia. Smaltiti i ko contro Olympiacos (casalingo) e Stella Rossa, il Maccabi è poi tornato a vincere superando l’Olimpia Miano dell’ex Andrew Goudelock. Record positivo dopo le prime cinque giornate: naturalmente va perso con le pinze visto che siamo a inizio novembre. ma in ogni caso può essere una buona indicazione sul futuro e e sulle potenzialità della squadra. Che sembra essersi rinforzata rispetto all’anno scorso, e vola sulle ali di due playmaker americani: Pierre Jackson ha giocato a lungo nella D-League, Norris Cole è alla prima esperienza europea dopo aver giocato sei stagioni nella NBA, dividendo parquet e titoli (due, a Miami) con LeBron James e Dwyane Wade in una squadra in cui era tutt’altro che un comprimario. L’idea di Spahija è chiara: affidare il quintetto titolare a Jackson (MVP della prima giornata di Eurolega) per poi far comandare la second uinit a Cole. I due stanno rispondendo con un dato combinato di 27,2 punti e 7,8 assist, ma attenzione al supporting cast: DeShaun Thomas in particolare, anche lui esce dalla panchina portando in dote 13,6 punti e 4,6 rimbalzi.

QUI REAL MADRID

La sconfitta maturata in casa contro il Khimki rappresenta il classico incidente di percorso per un Real Madrid che come già detto non avrà problemi a prendersi i playoff, e che con un girone unico da 30 partite può ben tirare il fiato in certe occasioni. E’ però singolare che l’unico ko subito dai blancos sia arrivato nell’unica serata in cui Luka Doncic non è stato dominante: il diciottenne sloveno ha chiuso con 12 punti tirando 3/10 dal campo, 7 rimbalzi e 3 assist con anche 3 palle perse. Nelle due partite precedenti era diventato il primo giocatore di sempre a vincere due premi di MVP del turno nella stessa settimana; nelle vittorie ha tenuto una media di 24 punti con 17/26 da 2 punti (il tiro dall’arco invece è sempre stato ondivago), il fatto che abbia praticamente dimezzato la sua produzione offensiva è un chiaro segnale di come ormai questa squadra, che pure ha un roster profondissimo ed è coperta in ogni ruolo, abbia affidato le chiavi della squadra al recente campione d’Europa con la Slovenia, al punto che è lui a dettare i ritmi dell’attacco come del resto si è visto anche nella vittoria sofferta contro l’Olimpia Milano, quando aveva vinto praticamente da solo il terzo quarto. Da registrare anche la crescita di Gustavo Ayon (11 punti e 8 rimbalzi a partita), mentre altri giocatori non sono ancora esplosi: è il caso di Fabien Causeur, arrivato dal Bamberg. L’anno scorso 9,9 punti con il Bamberg e l’anno prima 10,3 con il Baskonia, il francese adesso realizza 6,6 punti a gara anche se va detto che il suo ruolo nella squadra di Pablo Laso è differente rispetto al passato. Considerati gli addii illustri in casa Fenerbahçe, forse il Real Madrid è tornato a essere il vero favorito per vincere l’Eurolega ma dovrà ovviamente dimostrarlo sul campo.

