Olimpia Milano Zalgiris Kaunas/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Zalgiris Kaunas: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum e vale per la sesta giornata di basket Eurolega

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Zalgiris Kaunas, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Zalgiris Kaunas si gioca alle ore 20:45 di giovedì 9 novembre: siamo arrivati alla sesta giornata dell’Eurolega 2017-2018 e per la formazione meneghina questa è una partita da vincere senza se e senza ma. E’ in casa, contro un avversario che non fa parte dell’elite del basket europeo e si presenta all’appuntamento con una sola vittoria nelle cinque partite precedenti. Questo significa che i margini di errore sono ormai ridotti al minimo: vero che siamo solo all’inizio e ci sarà tutto il tempo per recuperare, ma arriveranno anche partite molto più difficili di questa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Zalgiris Kaunas non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita di Eurolega sarà però disponibile la diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Ricordiamo anche il sito ufficiale dell’Eurolega, all’indirizzo www.euroleague.net.

QUI MILANO

Fino a questo momento l’unica vittoria dell’Olimpia è stata quella contro il Barcellona; la partenza è stata peggiore rispetto allo scorso anno (2-3 dopo cinque partite), ma le prestazioni offerte dalla squadra milanese sono superiori. Basta guardare come sono arrivate le sconfitte: comunque di misura a Mosca dopo aver guidato anche in doppia cifra, all’overtime contro il Fenerbahçe e anche qui avendo condotto per larghi tratti, onorevole sul campo del Real Madrid restando punto a punto fino al quarto periodo inoltrato. Insomma: Milano c’è, e il campo dice che le possibilità di entrare nelle prime otto di Eurolega ci sono. Tuttavia, manca ancora qualcosa per fare il salto di qualità, quello che permetta non solo di competere contro le big ma anche di batterle: forse questo step potrebbe portarlo in dote Curtis Jerrels, l’eroe dello scudetto 2014 che è tornato a casa Olimpia firmando un contratto di una stagione. Un’addizione sicuramente importante, che aggiunge una bocca di fuoco in più: ora dovrà essere bravo Simone Pianigiani a gestire al meglio le sue rotazioni, perchè la squadra ha tante soluzioni e non tutti possono giocare - o anche solo sedersi in panchina, se è per questo. Intanto, possiamo ricordare che nella sconfitta di Tel Aviv aveva particolarmente brillato Arturas Gudaitis, autore di 11 punti e 5 rimbalzi tirando 5/6 dal campo e 1/1 in lunetta. In campionato invece l’Olimpia è seconda con record 4-1; domenica sera ha vinto una partita punto a punto sul campo della Virtus Bologna grazie al bello sforzo collettivo prodotto dai giocatori.

QUI ZALGIRIS KAUNAS

Sono due le vittorie dello Zalgiris, che dopo aver superato la Stella Rossa di misura ha fatto il colpo grosso al Palau Blaugrana, approfittando dell’ancora ondivago Barcellona. I lituani condividono con Milano il calendario fino a questo momento: anche la squadra allenata da Sarunas Jasikevicius ha già affrontato Cska Mosca e Real Madrid - oltre che il Khimki, grande rivelazione di questo avvio di Eurolega - e dunque la situazione in classifica deriva, come per l’Olimpia, anche dalle partite affrontate fino a questo momento. Lo Zalgiris è una delle grandi realtà del basket europeo: in patria non conosce rivali, ha vinto gli ultimi sette campionati e ne ha 19 nelle 24 edizioni disputate da quando la Lituania ha avuto una propria federazione. Vincendo contro il Neptunas Klaipeda si è confermato in testa alla classifica, ma adesso vuole fare il salto di qualità in Europa: l’anno scorso ci ha provato ma ha mancato la qualificazione ai playoff, quest’anno ha fatto vedere di poter competere (a Mosca ha perso di appena 3 punti) ma deve ancora trovare la sua continuità, visto che appena qualche giorno prima era miseramente caduto in casa contro il Real Madrid (-21). Kevin Pangos e Paulius Jankunas sono i giocatori che segnano di più, entrambi sopra i 12 punti di media; in doppia cifra soltanto loro due, ma tanti elementi nel roster possono diventare protagonisti e tra questi anche l’ex Varese Brandon Davies.

