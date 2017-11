Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (6^ giornata)

Risultati basket Eurolega, 6^ giornata: classifica aggiornata e diretta live score delle partite che si giocano giovedì 9 e venerdì 10 novembre. L'Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas

09 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati basket Eurolega, 6^ giornata (Foto LaPresse)

Si apre la sesta giornata di basket Eurolega 2017-2018: siamo solo all’inizio di una competizione lunga e che prevede 30 turni con otto squadre qualificate per i playoff, ma le prime giornate di questo spettacolare torneo ci hanno detto già molto. Giovedì 9 novembre si torna in campo: alle ore 18 vivremo Cska Mosca-Valencia, alle ore 20:05 Maccabi-Real Madrid, alle ore 20:45 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas e alle ore 21 Barcellona-Anadolu Efes. Il turno si completa venerdì 10 novembre: alle ore 18 Khimki-Baskonia, alle ore 20 Olympiacos Panathinaikos e Bamberg-Fenerbahçe, alle ore 20:45 infine Unicaja Malaga-Stella Rossa.

RISULTATI E CLASSIFICA BASKET EUROLEGA

LA SITUAZIONE

Nessuna squadra è imbattuta dopo cinque giornate: sono cadute anche Real Madrid e Olympiacos che, battute rispettivamente da Khimki e Barcellona, erano le ultime rimaste senza sconfitte. L’ultimo turno ha dunque disegnato una classifica con quattro squadre al comando, una classifica con otto squadre in saldo positivo e ancora decisamente in equilibrio, visto che anche la tredicesima (Malaga) con una vittoria potrebbe agganciare una posizione utile per i quarti di finale (per quanto al momento sia ovviamente relativa). Purtroppo, tra le tre che al momento si sono staccate c’è anche l’Olimpia Milano che ha perso quattro partite su cinque; tuttavia lo scorso anno la EA7 era partita bene per poi crollare, in questa stagione - e la conferma arriva anche dalle prestazioni di livello, al netto dei risultati maturati - potrebbe avvenire il contrario. L’unica squadra a non aver ancora vinto è l’Anadolu Efes: fermo a 0-5, proverà al Palau Blaugrana a prendersi la prima soddisfazione stagionale.

I BIG MATCH

E’ assolutamente aleatorio parlare di big match, visto che la nuova formula di Eurolega fa in modo che tutte le partite siano potenzialmente spettacolari; tra quelle di giovedì però va citata sopra tutte quella dello Yad Eliyahu, con il Maccabi Tel Aviv che, reduce dalla vittoria contro Milano, ospita un Real Madrid sorpreso al Wizink Center dalla rivelazione Khimki. Poi ovviamente la partita tra Cska Mosca e Valencia: i russi stanno confermando il loro livello assoluto, occhio invece agli spagnoli che, tornati a confrontarsi nella massima competizione europea, stanno facendo benissimo trascinati da un Erick Green che vincerebbe a mani basse il titolo di giocatore più migliorato se l’Eurolega lo contemplasse. Tra le sfide del venerdì invece è chiaramente il derby di Atene a farla da padrone: l’Olympiacos come detto è caduto a Barcellona dopo aver vinto le prime quattro partite, il Panathinaikos ha record negativo (2-3) e non è ancora riuscito a trovare continuità, ma ha confermato alcuni uomini cardine della passata stagione e punta con decisione non solo ai playoff, ma anche alla Final Four.

RISULTATI EUROLEGA 2017-2018, 6^ GIORNATA

Giovedì 9 novembre

ore 18:00 Cska Mosca-Valencia

ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Real Madrid

ore 20:45 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

ore 21:00 Barcellona-Anadolu Efes

Venerdì 10 novembre

ore 18:00 Khimki-Baskonia

ore 20:00 Olympiacos-Panathinaikos

ore 20:00 Bamberg-Fenerbahçe

ore 21:00 Unicaja Malaga-Stella Rossa

CLASSIFICA EUROLEGA 2017-2018

Real Madrid 4-1 (+52)

Cska Mosca 4-1 (+35)

Olympiacos 4-1 (+12)

Khimki 4-1 (+9)

Valencia 3-2 (+44)

Maccabi Tel Aviv 3-2 (+30)

Fenerbahçe 3-2 (+21)

Bamberg 3-2 (-11)

Barcellona 2-3 (+31)

Stella Rossa 2-3 (-4)

Zalgiris Kaunas 2-3 (-24)

Panathinaikos 2-3 (-34)

Unicaja Malaga 2-3 (-41)

Olimpia Milano 1-4 (-26)

Baskonia 1-4 (-39)

Anadolu Efes 0-5 (-55)

© Riproduzione Riservata.