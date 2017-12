Brindisi Trento/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brindisi Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaPentassuglia. Alla decima giornata di basket Serie A1 questo è più uno scontro salvezza

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Trento, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brindisi Trento, che sarà diretta dalla terna arbitrale Filippini-Di Francesco-Boninsegna, è una delle due partite che per la decima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018 si giocano alle ore 18:15 di domenica 10 dicembre. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte in campionato, sono separate da una sola gara in classifica e in questo momento devono soprattutto pensare alla salvezza: è vero che la classifica è corta ed entrambe possono sicuramente aspirare alle Final Eight di Coppa Italia, ma il loro trend negativo e la mancanza di altre squadre “materasso” fa di questa partita del PalaPentassuglia una partita in cui un’eventuale sconfitta complicherebbe ancor più la situazione. Soprattutto quella di Brindisi, che ha vinto appena due delle partite giocate in questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Brindisi Trento non sarà trasmessa in diretta tv, ma per tutti sarà possibile seguirla in diretta streaming video: basterà sottoscrivere un abbonamento con Eurosport Player, la piattaforma che da questa stagione fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 - anche quelle che vengono mandate in onda dalla televisione di stato. Per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete inoltre rivolgervi al sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI BRINDISI

La Happy Casa ha vinto le ultime due partite casalinghe, e forse da questo punto di vista può sperare: aver ritrovato il ritmo al PalaPentassuglia è certamente un primo passo per prendersi la salvezza. Tuttavia in trasferta le cose continuano a non andare bene: ancora zero vittorie e soprattutto pesanti rovesci, come quello di Sassari della scorsa domenica. Una partita che la Happy Casa ha iniziato incassando un parziale di 9-30; quando ha iniziato a giocare era troppo tardi, la gara è stata poi in sostanziale equilibrio (57-60 nel totale degli altri periodi) ma recuperare un deficit superiore ai 20 punti era sostanzialmente impossibile. Ha funzionato ben poco nella Brindisi del PalaSerradimigni: il miglior marcatore è stato Cady Lalanne con 13 punti, altri tre giocatori sono andati in doppia cifra ma la Happy Casa ha tirato con il 38,1% da 2 punti e il 27,3% dal perimetro, con Scott Suggs che è arrivato in doppia cifra ma con 4/11 e tre palle perse. Donta Smith, ultimo arrivato, è partito dalla panchina combinando per 6 punti (3/4) e 2 rimbalzi; una prestazione non esattamente scintillante, ma se non altro ha fatto vedere che potrebbe essere utile a questa squadra che ha bisogno di tutte le risorse a disposizione per salvarsi.

QUI TRENTO

L’Aquila balbetta in campionato, ma in Eurocup ha centrato una splendida vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo. Decisivo un parziale clamoroso di 17-0 spinto da Shavon Shields, è stato lui il grande protagonista del 103-81 con cui la squadra di Maurizio Buscaglia ha liquidato i russi, avvicinando la Top 16. Per Shields 23 punti e 8 rimbalzi tirando 9/14 dal campo; ne ha messi 20 Toto Forray, poi ne sono arrivati 17 di Chane Behanan in una serata perfetta, nella quale la Dolomiti Energia ha aperto con un 28-9 nel primo quarto per poi chiudere il primo tempo sul 54-28, archiviando di fatto la partita ma continuando a giocare concentrata per non farsi rimontare. Adesso questa energia e questa fiducia vanno messe sulla Serie A1, dove l’Aquila soffre dannatamente in trasferta: -8 a Cantù, -27 a Varese e -17 a Pesaro sono gli scarti subiti nelle ultime tre partite esterne, davvero un bilancio troppo pesante per la finalista dello scorso anno. Fino a questo momento l’Aquila ha fatto punti solo al PalaTrento; qui se non altro sono arrivate tre vittorie in cinque partite, le sconfitte contro Brescia e Milano ci possono stare se pensiamo che Germani e Olimpia sono al momento tra le migliori squadre del campionato. Resta la sensazione che questo gruppo possa dare molto di più, ma dovrà tirar fuori le motivazioni e l’orgoglio.

GLI STARTING FIVE

Non dovrebbe cambiare lo starting five della Happy Casa: con Nic Moore schierato playmaker ci sono altri tre piccoli, vale a dire Scott Suggs, Blaz Mesicek e Daniel Donzelli che accompagnano Cady Lalanne, centro di ruolo e unico giocatore a controllo dei tabelloni. Un quintetto che può soffrire a rimbalzo ma che può essere pericoloso sul perimetro; per quanto riguarda l’Aquila, non ci sarà Ojars Silins che a causa di una distorsione alla caviglia dovrà rimanere fuori per qualche altro giorno. Toto Forray è il regista, Diego Flaccadori gli dà una mano giocando come guardia, poi abbiamo Dominique Sutton e da ala piccola; la prima alternativa prevede Joao Gomes da centro tattico con Shavon Shields da numero 4, la seconda invece vuole il 5 di ruolo in Chane Behanan con Shields confermato da sesto uomo.

