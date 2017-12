Cantù Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cantù Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio. La Red October tenta il colpo sulla Segafredo, basket Serie A1

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Virtus Bologna, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Cantù Virtus Bologna, alle ore 18:15 di domenica 10 dicembre, è diretta da Maurizio Biggi, Gianluca Sardella e Denis Quarta; vale per la decima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una partita potenzialmente molto bella tra due squadre che oscillano tra un posto nei playoff (e dunque nella Final Eight di Coppa Italia) e la necessità di stare attente a non scivolare troppo indietro in classifica, visto che al momento il gruppo è compatto e ci vuole poco a ritrovarsi coinvolte nella lotta per non retrocedere. Lo scorso turno di campionato ha fatto registrare fortune alterne: Cantù è caduta in casa contro la capolista Brescia non riuscendo a operare il sorpasso nel finale, la Virtus ha battuto Cremona sul filo di lana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Cantù Virtus Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, ma per tutti sarà possibile seguirla in diretta streaming video: basterà sottoscrivere un abbonamento con Eurosport Player, la piattaforma che da questa stagione fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 - anche quelle che vengono mandate in onda dalla televisione di stato. Per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete inoltre rivolgervi al sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI CANTU’

Ormai la situazione societaria in Brianza è un caos: in settimana Irina Gerasimenko è stata deferita al Tribunale Federale per non aver nominato un nuovo Amministratore Unico. Solo l’ultimo fatto che lascia intendere come le cose in casa Cantù siano poco chiare, e che presto questa realtà storica del basket italiano potrebbe andare incontro a provvedimenti pesanti; al momento però la squadra risponde sul campo, e la partita interna contro Brescia è solo l’ultima giocata ad alto livello in un campionato nel quale in molti, almeno a settembre, pronosticavano una retrocessione figlia dei dissesti dirigenziali. La Germani alla fine ha violato il PalaDesio, ma per farlo ha dovuto tenere la massima concentrazione per 40 minuti e centrare un parziale di 8-1 nel finale, perchè la Red October era riuscita ad andare in vantaggio sognando il grande colpo. Randy Culpepper continua a essere uno dei migliori giocatori del campionato, Christian Burns è ormai diventato un leader, tutto il gruppo lavora e gioca in maniera positiva ma Marco Sodini, dopo aver perso in volata, ha voluto sottolineare un approccio ai primi due quarti che ha definito “inaccettabile”, così da far capire che per migliorare e salire in classifica bisogna puntare a sistemare quello che non va piuttosto che crogiolarsi sugli aspetti positivi.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Finalmente la Virtus ha vinto una partita punto a punto: stava quasi diventando un caso perchè la squadra era già caduta contro Venezia, Brescia e Brindisi negli ultimi secondi, mostrando scarsa lucidità nei possessi decisivi o comunque trovando molta sfortuna sulla sua strada. Contro Cremona il rischio di combinare un’altra frittata: ci ha pensato un fallo sciagurato di Henry Sims, che ha mandato in lunetta Marcus Slaughter per il controsorpasso. La Vanoli ha sbagliato il tiro della vittoria e così Bologna ha potuto festeggiare la quarta affermazione stagionale, che la tiene in piena corsa per un posto nelle Final Eight che, come detto in settimana da Klaudio Ndoja, è il primo obiettivo della squadra ed è nelle corde di un gruppo che sta a tutti gli effetti disputando un campionato di livello. Le rotazioni di Alessandro Ramagli continuano a essere corte, ma i titolari sono si grande valore; per cambiare finalmente l’inerzia e inserirsi tra le migliori sarà necessario migliorare il rendimento esterno, visto che fino a questo momento la Segafredo ha vinto appena una partita fuori casa, quella sul campo di Pesaro. Per la gara di Cantù Ramagli potrebbe non avere a disposizione Michael Umeh: il playmaker è ancora fermo per infortunio, a lui - come ha scritto il Resto del Carlino - si è aggiunto Alessandro Pajola che ha accusato una distorsione alla caviglia in allenamento.

GLI STARTING FIVE

Marco Sodini gioca con un quintetto nel quale Jaime Smith e Randy Culpepper formano il backcourt, con Jeremy Chappell che si divide tra i ruoli di guardia e ala piccola (parte comunque da 3). La coppia di lunghi è quella con Christian Burns e Andrea Crosariol. Nessuna sorpresa nello starting five di Alessandro Ramagli: ovviamente Alessandro Gentile e Pietro Aradori sono le due bocche di fuoco designate, sanno mettersi in ritmo da soli ma importante sarà la regia di Oliver Lafayette, non un playmaker fatto e finito ma un giocatore che può adattarsi. Sotto i tabelloni ci sono come sempre Klaudio Ndoja e Marcus Slaughter, in assenza di Michael Umeh potrebbe aumentare il minutaggio di Stefano Gentile, in alternativa più spazio a Filippo Baldi Rossi (2 minuti contro Cremona) per un quintetto impostato diversamente.

