Cremona Avellino/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cremona Avellino: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRadi. Decima giornata di basket Serie A1, entrambe arrivano da una sconfitta

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Avellino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Cremona Avellino sarà diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Martolini-Ranaudo; alle ore 12:00 di domenica 10 dicembre rappresenta il lunch match nella decima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Situazione diversa per le due squadre, di classifica e per come arrivano a questa partita: la Vanoli ha perso la grande occasione di fare un passo avanti verso le Final Eight di Coppa Italia perdendo in volata sul campo della Virtus Bologna, mentre la Scandone ha battuto in overtime la Reyer Venezia e si è presa quindi il secondo posto in classifica, continuando a inseguire la capolista Brescia e ormai virtualmente sicura del posto nel tabellone di coppa (a meno di clamorosi scossoni). A dire il vero anche la Sidigas arriverebbe da una sconfitta: quella interna di Champions League contro Bonn.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Cremona Avellino non sarà disponibile in diretta tv, ma per tutti gli appassionati sarà possibile seguire la sfida del PalaRadi in diretta streaming video, ovviamente attraverso la piattaforma Eurosport Player che offre la trasmissione di tutte le partite dei campionato di Serie A1 e per accedere alla quale dovrete pagare una quota per l’abbonamento. Informazioni utili, come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play della partita, arriveranno anche dal sito ufficiale del campionato, all’indirizzo www.legabasket.it.

QUI CREMONA

E’ stato davvero beffardo il modo in cui la Vanoli ha perso al PalaDozza: Henry Sims con due tiri liberi aveva dato il vantaggio esterno ma un fallo dello stesso Sims su Marcus Slaughter ha portato al controsorpasso, con Landon Milbourne che era anche riuscito a prendersi un tiro nel pitturato ma non lo ha segnato. I punti sono zero e chiaramente fa male, ma resta la sensazione - anzi la certezza - di aver fatto partita pari su uno dei campi più difficili di tutta la Serie A1. Il tutto con un Darius Johnson-Odom da 2/9, nessun rimbalzo e tre palle perse per 6 punti: un caso più unico che raro. Nella giornata pessima del leader offensivo sono arrivate però le prestazioni di Sims (16 punti e 10 rimbalzi) e Kelvin Martin (15 punti con 7/11 al tiro e 8 rimbalzi), purtroppo non è bastato. Resta allora il problema legato alle trasferte: fino a qui la Vanoli ha vinto soltanto sul campo di Pesaro, perdendo in altre quattro occasioni. La classifica in ogni caso non è disperata, e la squadra dà la sensazione di essere più competitiva rispetto allo scorso anno; in più da questa settimana Meo Sacchetti potrà contare su Simone Fontecchio, arrivato in prestito dall’Olimpia Milano e potenzialmente molto utile alla causa.

QUI AVELLINO

E’ stata quasi inattesa la sconfitta di mercoledì: la Scandone non ha mai trovato ritmo offensivo, è finita sotto nel primo quarto e non ha più recuperato contro una squadra sicuramente di caratura inferiore, ma che ha trovato una bella serata di intensità ed è stata più concreta. Nella squadra di Pino Sacripanti si sono salvati di fatto in tre: il solito Maarten Leunen che ha chiuso con 10 punti, 9 rimbalzi e 5 assist; Dezmine Wells, 13 punti e 3 assist con il 50% dal campo, e Ariel Filloy che pur tirando male (30%) ha messo insieme 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Tutti gli altri hanno segnato un totale di 23 punti; male in particolare Bruno Fitipaldo, che al di là delle statistiche (2/7 e 3 palle perse) ha avuto -11 di plus/minus, il dato peggiore di tutta la squadra (e in appena 16 minuti sul parquet). Interessante il quintetto di partenza di Sacripanti, che ha voluto iniziare con il doppio playmaker (appunto Filloy e Fitipaldo), Dezmine Wells sugli esterni e Leunen in appoggio a Hamady Ndyae sotto i tabelloni. In campionato la Scandone vola ed è stata la seconda squadra a battere i campioni d’Italia: una vittoria al PalaRadi sarebbe utilissima per continuare a inseguire quel primo posto che potrebbe essere un obiettivo concreto in vista della griglia dei playoff (e prima ancora delle Final Eight).

GLI STARTING FIVE

Solito quintetto per Meo Sacchetti: Travis Diener a orchestrare la regia con Darius Johnson-Odom che gli dà una mano ma guarda decisamente di più il canestro. Kelvin Martin è l’ala piccola, sotto le plance vanno a giocare Landon Milbourne e Henry Sims. Difficile che Simone Fontecchio possa trovare spazio nello starting five, più probabilmente avrà un ruolo come sesto uomo. Pino Sacripanti ritrova Jason Rich dopo la Champions League e dunque dovrebbe tornare al suo quintetto naturale, quello con lo stesso Rich e Dezmine Wells nel ruolo di bombardieri, Ariel Filloy in cabina di regia e Kyrylo Fesenko che dovrebbe avere la meglio su Hamady Ndiaye come centro titolare. Maarten Leunen ovviamente sarà l’ala forte tattica, avendo una buona propensione a uscire sul perimetro.

© Riproduzione Riservata.