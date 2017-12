Fortitudo Bologna Forlì/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Est)

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Forlì, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Forlì va in scena alle ore 18:00 di domenica 10 dicembre: siamo nell’undicesima giornata del girone Est di basket Serie A2 2017-2018. La Consultinvest va a caccia di riscatto e sta forse vivendo il momento più difficile in questa prima parte di stagione; la classifica parla ancora di terzo posto, ma la squadra è sicuramente in flessione e arriva da risultati negativi. La Unieuro gioca per salvarsi: sapeva che la sua realtà sarebbe stata questa, e tutto sommato i romagnoli se la stanno anche cavando visto che, con 4 vittorie e 6 sconfitte, al momento sono fuori dai guai e hanno due partite di vantaggio su Orzinuovi e Bergamo, che sono le penultime del lotto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A2

Non sarà possibile assistere a Fortitudo Bologna Forlì in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per la partita del PalaDozza; le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, saranno fornite dal sito ufficiale del campionato di basket Serie A2, che potete trovare all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Due sconfitte consecutive non sono sicuramente materiale per una crisi, ma da queste parti è opinione comune che questo debba essere l’anno buono per tornare in A1 - soprattutto dopo le ultime stagioni - e di conseguenza anche la minima avvisaglia di calo nelle prestazioni viene interpretata in modi magari più drammatici di quanto in realtà non simboleggi. Sta di fatto che la Fortitudo, dopo aver perso in casa contro Ravenna, si è fatta sorprendere anche da Treviso che è sì una delle favorite per la promozione, ma la scorsa settimana aveva ancora un bilancio negativo essendo partita davvero male. Prima di questo doppio ko la Consultinvest aveva vinto 7 delle otto partite giocate; l’unica sconfitta era arrivata al PalaRubini contro Trieste, altra super formazione di questo girone Est e forse la vera candidata a salire di categoria. Lascia dunque l’amaro in bocca il fatto che Bologna sia caduta nelle partite forse più difficili che ha affrontato fino a questo momento; nel prossimo turno Matteo Boniciolli e i suoi sfideranno la rivelazione Montegranaro che in questo momento è seconda in classifica, e tutto l’ambiente si augura che a quel big match del PalaSavelli si possa arrivare con una vittoria in più in tasca.

QUI FORLì

La Unieuro come detto sta facendo un campionato positivo per quelli che sono gli obiettivi; sono già arrivate le vittorie contro Imola, Mantova, Roseto e Ravenna, tutte alla UniEuro Arena dove la squadra romagnola ha messo insieme un ottimo 67% di affermazioni. Purtroppo le ultime due gare sono state perse in volata: prima contro Ferrara e poi contro Udine, e dunque contando anche il ko di Orzinuovi sono tre le sconfitte consecutive con le quali Forlì entra in questa partita. Anche qui dunque possiamo parlare di un calo fisico; contro la GSA, per la quarta volta in stagione la squadra di Giorgio Valli ha segnato meno di 70 punti ma prima d’ora era sempre successo fuori casa. Sono arrivati 17 punti di Giovanni Severini che ha tirato con il 60%, ma nessuno degli altri giocatori della UniEuro ha raggiunto la doppia cifra per valutazione e anche Darryl Jackson, 12 punti, ha giocato una partita poco performante con un pessimo 20% dall’arco (2/10) pur senza perdere palloni. A proposito di questo, Forlì è riuscita a non vincere nonostante il saldo positivo tra palle perse (7) e recuperi (12), questo in virtù delle pessime percentuali (38% da 2 punti, 30% dal perimetro) e dell’essere stata travolta a rimbalzo, con appena 28 catturati contro i 41 di Udine (18 della sola coppia Francesco Pellegrino-Chris Mortellaro).

GLI STARTING FIVE

A Treviso Matteo Boniciolli ha mandato in campo un quintetto con Demetri McCamey schierato come playmaker, con al suo fianco due ali come Alex Legion e Alessandro Amici che di fatto si sono divisi i compiti di backcourt. Stefano Mancinelli come sempre rappresenta l’arma tattica della Fortitudo potendo giocare in almeno tre ruoli (anche difensivamente), sotto canestro Giovanni Pini come centro, anche lui però con qualche dimensione perimetrale. Per Giorgio Valli le scelte sono più o meno definite: Yuval Naimy è il regista della squadra e forma l’asse con il centro Dane Diliegro. In guardia gioca Darryl Jackson, mentre le due ali solitamente sono Riccardo Castelli e Giovanni Severini, che può giocare anche da 2 portando ad un quintetto più piccolo e pericoloso sul perimetro.

