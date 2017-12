RISULTATI BASKET SERIE A/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (10^ giornata)

Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 10^ giornata del massimo campionato (oggi domenica 10 dicembre 2017)

10 dicembre 2017 Fabio Belli

Per l'Olimpia Milano difficile trasferta a Torino (foto LaPresse)

Si completerà in questa domenica il programma della decima giornata del massimo campionato cestistico italiano. La lunga domenica per gli appassionati di basket partirà a mezzogiorno, con la sfida tra Cremona ed Avellino. Poi dopo il lunch match pausa fino alle 17.00, con Varese impegnata in casa contro Capo d'Orolando. Contemporaneità per le sfide delle 18.15, Brindisi-Trento e Cantù-Virtus Bologna, mentre il programma domenicale si concluderà alle ore 20.45 con il posticipo serale che vedrà l'Olimpia Milano impegnata sul campo di Torino. Si tratterà del match conclusivo di questo decimo turno di campionato, considerando i tre anticipi disputati nella giornata di sabato.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

A caccia della capolista Brescia, per Avellino e Olimpia Milano vanno in scena due sfide casalinghe molto insidiose. Gli irpini se la vedranno sul campo di Cremona, a quota sei punti dopo nove partite, ma l'impegno più insidioso sarà sicuramente quello dei meneghini che dovranno far visita a un Torino competitivo già a quota 14 punti, ed anzi frenato dalle ultime sconfitte subite contro Cantù e Pistoia. Per Varese e Capo d'Orlando sarà scontro diretto per diventare grandi, con i siciliani momentaneamente avanti di due punti in classifica, mentre appaiate a quota otto punti Cantù e Virtus Bologna si sfidranno per avanzare la loro candidatura ai play off. Il fanalino di coda Brindisi, a quota 4 punti, proverà invece ad agganciare Trento, lontano solamente due lunghezze in classifica.

RISULTATI SERIE A1, 10^ GIORNATA

GIOCATE IERI

RISULTATO FINALE Brescia-Sassari 78-79

RISULTATO FINALE Pistoia-Pesaro 86-83

RISULTATO FINALE Venezia-Reggio Emilia 66-68



Oggi, domenica 10 dicembre

Ore 12.00

Cremona-Avellino

Ore 17.00

Varese-Capo d'Orlando

Ore 18.15

Brindisi-Trento

Pistoia-Cantù

Ore 20.45

Torino-Olimpia Milano

CLASSIFICA SERIE A1

Brescia 18

Avellino 14

Olimpia Milano 14

Venezia 14

Torino 12

Sassari 10

Virtus Bologna 8

Capo d'Orlando 8

Cantù 8

Varese 6

Cremona 6

Trento 6

Pesaro 6

Pistoia 6

Reggio Emilia 4

Brindisi 4

