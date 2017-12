Torino Olimpia Milano/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Torino Olimpia Milano: streaming video Rai.tv, orario e risultato live. Sfida di alta classifica al PalaRuffini, valida per la decima giornata del campionato di basket Serie A1

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Olimpia Milano, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Torino Olimpia Milano sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Attard-Bongiorni: alle ore 20:45 di domenica 10 dicembre il PalaRuffini ospita la partita valida per la decima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Entrambe le squadre sono state impegnate in Europa, anche se Milano ha avuto un giorno in meno per riposare (ma era in casa, mentre Torino è andata in trasferta ad Andorra); si tratta di una sorta di sfida diretta per la seconda posizione, perchè Auxilium e Olimpia sono tra le prime inseguitrici della capolista Brescia. C’è aria di alta classifica insomma: per Milano una costante degli ultimi anni, per Torino una piacevole novità ma anche un fatto che era sostanzialmente nei piani estivi della società. La possibilità di vincere la regular season, prendendosi il vantaggio del fattore campo per tutte le serie di playoff, è concreta e anche per questo la partita di questa sera riveste una particolare importanza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Torino Olimpia Milano è la partita trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti sui due canali di riferimento - Rai Sport e Rai Sport + - ma naturalmente, come per tutto il campionato di basket Serie A1, si potrà assistere alla sfida del PalaRuffini anche in diretta streaming video (in alternativa al sito www.raiplay.it), sulla piattaforma Eurosport Player per accedere alla quale sarà necessario pagare una quota per l’abbonamento. Il sito ufficiale www.legabasket.it fornisce inoltre informazioni utili su questo posticipo della decima giornata, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

TORINO OLIMPIA MILANO: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI TORINO

Campionato di livello quello della Fiat, almeno in termini generali: ultimamente infatti la squadra di Luca Banchi è in grave calo, un crollo fisico e psicologico che coinvolge anche le prestazioni internazionali. In Eurocup sono quattro le sconfitte consecutive - compresa quella di mercoledì contro il MoraBanc - in campionato sono due; in generale Torino ha perso le ultime cinque partite giocate, un dato che chiaramente impone dei ragionamenti sulla direzione che sta prendendo la stagione e magari anche sul roster. In questo senso si era ventilata l’ipotesi dell’illustre taglio di Sasha Vujacic (anche per qualche rapporto logoro in spogliatoio), la dirigenza ha smentito ma è indice di un’atmosfera che si sta facendo pesante in seno alla squadra. Il modo in cui l’Auxilium è caduta a Pistoia riassume la stagione: la squadra è partita bene ma nei due quarti centrali ha subito un parziale di 31-46, con un pesante -11 nel terzo periodo che ha di fatto chiuso la partita. Non sono bastati i 23 punti di un Diante Garret che si è dovuto prendere 17 tiri, altro fattore piuttosto esplicativo di un roster che sembra aver perso fiducia. Serve riprendersi subito, perchè anche le Final Eight di Coppa Italia che sembravano scontate possono essere a rischio; la partita contro Milano arriva al momento giusto forse, perchè affrontare la miglior squadra del campionato aiuta a ritrovare gli stimoli e le motivazioni perduti e potrebbe aprire a una grande partita.

QUI OLIMPIA MILANO

L’Olimpia ha rischiato di perdere la terza partita in campionato domenica scorsa: Reggio Emilia ha avuto per due volte il tiro della vittoria ma non l’ha sfruttato. Altro finale gestito non benissimo da Milano, che però questa volta l’ha sfangata: in campionato la sensazione è che a prescindere dalla posizione di classifica questa squadra possa comunque arrivare in fondo, perchè ha profondità e talento che altre non hanno. Riscattata subito la sconfitta interna contro Avellino, che era arrivata in overtime e con una grande beffa; dal punto di vista offensivo non è stata la prova del secolo e fa il paio con la media delle prestazioni stagionali, perchè già in altre sei occasioni l’Olimpia non aveva raggiunto gli 80 punti segnati. Siccome però in queste partite il bilancio è 6-1 le preoccupazioni non ci sono: Simone Pianigiani sa vincere le partite anche e soprattutto con la difesa ma ha dimostrato che quando serve i suoi sono anche in grado di ottime prestazioni offensive (contro Brindisi e appunto contro Avellino, pur in una partita persa). Basti pensare che in tre occasioni l’Olimpia ha tenuto i suoi avversari sotto i 70 punti e a Trento è stato concesso solo di raggiungere i 55, mentre ci sono tre partite in cui la difesa meneghina ha concesso meno di 80 punti. Segnali importanti per un gruppo che rischia di “distrarsi” in regular season, ma che deve mantenere la concentrazione alta per provare a vincere tutto (almeno in Italia).

GLI STARTING FIVE

Quintetto classico per l’ex Luca Banchi, che schiera Diante Garrett come playmaker e Sasha Vujacic da guardia, destinando invece Deron Washington e Trevor Mbakwe a controllare i tabelloni; l’ala piccola è Lamar Patterson, raramente ci sono variazioni sul tema ma nel caso possono contemplare uno tra Valerio Mazzola e Antonio Iannuzzi nella posizione di ala forte, spostando Washington da 3. In campionato l’Olimpia gioca senza Kalnietis e Tarczewski: in assenza di Andrew Goudelock, a Reggio Emilia Pianigiani ha lanciato Awudu Abass nel backcourt insieme a Jordan Theodore, confermando invece Vladimir Micov da ala piccola. Sono cambiati i lunghi: Marco Cusin e Cory Jefferson nello starting five, il piano B ovviamente prevede Amath M’Baye e Arturas Gudaitis che però solitamente partono in Eurolega. Allo stesso modo, il discorso si potrebbe fare per Dairis Bertans nella posizione di 2.

