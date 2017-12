Varese Capo d'Orlando/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A1)

Varese Capo d’Orlando, al PalA2A, viene diretta da Roberto Begnis, Denny Borgioni e Guido Giovannetti; alle ore 17 di domenica 10 dicembre le due squadre affrontano la decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Operazione aggancio per la Openjobmetis che, reduce dalla sconfitta di Pesaro, vuole sfruttare il fattore campo per prendersi le quattro vittorie e continuare a sperare in una qualificazione alle Final Eight. Naturalmente Varese guarda anche alle spalle, perchè solo una partita la separa dall’ultima posizione in classifica; allo stesso modo Capo d’Orlando, che ha 4-5 come record, non può dirsi del tutto tranquilla. Si tratta comunque di due squadre che danno la sensazione di avere qualcosa in più rispetto a certe concorrenti; non per questo dovranno affrontare sotto gamba il campionato, perchè per entrambe l’obiettivo dei playoff può diventare concreto e non va dunque scialacquato abbassando la guardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

Varese Capo d’Orlando è in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale raggiungibile sia dalla piattaforma del bouquet di Sky che da quella del digitale terrestre a pagamento. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire questa partita anche con il servizio di Eurosport Player, dunque in diretta streaming video; per accedere alle immagini su PC, tablet o smartphone sarà necessario versare una quota per abbonarsi (si può scegliere il periodo di tempo dell’abbonamento).

QUI VARESE

Il fattore PalA2A è certamente importante per Varese; è vero che qui sono arrivate le due sconfitte più pesanti del campionato (contro Venezia e Sassari) ma è in casa che i lombardi costruiscono i loro tornei e infatti da queste parti sono cadute squadre di livello come Cantù e Trento, oltre a Pistoia. Il dato ci dice già che Varese ha bisogno di trovare qualche vittoria esterna per inseguire davvero i playoff; vero nervo scoperto come si è visto anche domenica scorsa a Pesaro. La Openjobmetis è caduta in uno dei suoi errori del passato: è partita male e non le è riuscita la grande rimonta. Era successo in questa stagione anche a Brescia e Avellino: tre sconfitte che fanno male, perchè si tratta di partite che la banda di Attilio Caja avrebbe potuto vincere con una classifica che sarebbe stata nettamente migliore. All’Adriatic Arena non è bastato il ritorno a certi livelli di Cameron Wells, autore di 13 punti con il 50% dal campo, 5 rimbalzi e 4 assist; il migliore è stato Stan Okoye che ancora una volta ha sfiorato la doppia doppia (22 punti e 8 rimbalzi) e si è dimostrato una volta di più il vero leader tecnico e offensivo della squadra. Tuttavia il resto della truppa ha fatto male, nè sono bastate le tre stoppate di un Norvel Pelle che ha provato come ha potuto a contrastare il dominio sotto i tabelloni di Manuel Omogbo (14 punti e 11 rimbalzi).

QUI CAPO D’ORLANDO

La Betaland dovrà innanzitutto combattere contro la stanchezza: martedì la squadra ha giocato in Champions League perdendo a domicilio contro Ludwigsburg. Una sconfitta che ha parzialmente mitigato l’entusiasmo per la vittoria di misura contro Trento: in campionato la SikeliArchivi viaggia piuttosto spedita e, a differenza di Varese, un colpo esterno lo ha già fatto quando è andata a vincere sul parquet del PalaBigi, sempre complicato al netto delle difficoltà di Reggio Emilia. Domenica contro Trento la vittoria è arrivata in volata: un 82-80 costruito soprattutto con un autoritario terzo periodo. Eric Maynor, che per altro è un ex di questa partita di Varese, ha fatto un grande esordio con 17 punti e 7 assist anche se le percentuali dal campo sono rivedibili (1/4 da 2 punti) e sono arrivate 5 palle perse; resta però un giocatore fondamentale nel dare ritmo ai compagni e un realizzatore non totale ma che può decidere di risolvere le partite attaccando il canestro. La sua presenza ha fatto benissimo anche a Jakub Wojciechowski, che ha chiuso con 27 punti e 8 rimbalzi per uno scintillante 33 di valutazione; e a Denis Ikovlev, capace di 13 punti e 8 rimbalzi. Il nervo scoperto risiede nelle scarse rotazioni: far partire Wojciechowski dalla panchina sicuramente aiuta, ma contro Trento Gennaro Di Carlo ha utilizzato appena 7 giocatori e alla lunga questo potrebbe essere pagato in termini di logorio nella condizione.

GLI STARTING FIVE

Il quintetto di Varese non cambia mai: da qualche partita Attilio Caja fa giocare Norvel Pelle come centro titolare, unica variazione sul tema rispetto a inizio stagione. Cameron Wells è il playmaker con Antabia Waller che si piazza sul perimetro alla ricerca di conclusioni dalla lunga; Stanley Okoye è tecnicamente l’ala piccola ma può giocare anche da 4, discorso inverso per capitan Giancarlo Ferrero. Gennaro Di Carlo ha lanciato subito Eric Maynor nello starting five, senza però rinunciare a Engin Atsur: dunque doppio playmaker, con Denis Ikovlev e Arnoldas Kulbokas come ali e Mario Delas che invece gioca come centro, come detto Jakub Wojciechowski viene impiegato come sesto uomo.

