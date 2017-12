Capo d'Orlando Gaziantep/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

12 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Capo d'Orlando Gaziantep (LaPresse)

Capo d’Orlando Gaziantep si gioca questa sera, martedì 12 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaSikeliArchivi, impianto che porta il nome dello sponsor che accompagna l’Orlandina nell’avventura internazionale. La partita è valida per l’ottava giornata della Basketball Champions League, che segna dunque l’inizio del girone di ritorno della competizione europea. Prima di questo turno la classifica del Gruppo B parla molto chiaro, purtroppo per Capo d’Orlando che ha incassato sei sconfitte su sette partite disputate finora ed è dunque inevitabilmente all’ottavo e ultimo posto. Nella scorsa giornata è arrivata una pesante sconfitta casalinga contro i tedeschi del Ludwigsburg, di conseguenza per Capo d’Orlando è sempre più difficile sperare nella qualificazione. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale. Il Gaziantep è penultimo con una sola vittoria in più rispetto ai siciliani: per Capo d’Orlando dunque è una partita da vincere, forse l’ultima spiaggia per sperare ancora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Capo d’Orlando e Gaziantep non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Capo d’Orlando è dunque desolatamente ultima in classifica: terminato il girone d’andata di questa lunga prima fase della Champions League, per i siciliani la situazione è già molto difficile e una sconfitta contro la penultima potrebbe segnare di fatto la fine delle speranze. La situazione per fortuna è migliore in campionato: 8 punti con quattro vittorie e sei sconfitte, Capo d’Orlando dunque è sostanzialmente a metà classifica, di fatto al limite della zona playoff che i siciliani riuscirono a raggiungere anche l’anno scorso, garantendosi poi in quel modo la possibilità di partecipare quest’anno alla Champions League. La graduatoria è ancora cortissima, si può sognare i playoff ma sapendo che nemmeno la salvezza per ora è garantita: diciamo che Capo d’Orlando è dove dovrebbe essere, considerando pure che sui siciliani pesa la fatica del doppio impegno, al quale una piccola realtà non è certamente abituata. Forse proprio per quel motivo la Betaland (sponsor in campionato) era partita con tre sconfitte consecutive, ma da quel momento in poi la situazione è decisamente migliorata, anche se nell’ultima giornata è arrivata una brutta batosta a Varese (82-58) al termine di un match nel quale Capo ha retto il confronto solo nel primo quarto. In Champions League oggi sarà già uno snodo decisivo: per continuare a sperare si deve vincere!

