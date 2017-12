Avellino Besiktas/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Basket Champions League)

Direta Avellino Besiktas: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita di basket per la Champions League. Big Match per la Scandone!

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Avellino Besiktas (LaPresse)

Avellino-Besiktas si accenderà questa sera mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 20.30 presso il Pala Sport Del Mauro: la partita di basket sarà quindi valida per l’ottava giornata del girone D della Champions League. La compagine di Mister Sacripanti torna a giocare di fronte al pubblico di casa in una sfida in cui i fan della Scandone dovranno fare l’uomo in più in campo: la Sidigas infatti scenderà sul parquet a ranghi estremamente ridotti visti i numerosi infortunati. A se ciò non bastasse va detto che l’avversario oggi è di primissimo ranghi: ecco infatti i turchi del Besiktas primi nella classifica del girone F con ben 13 punti e un tabellino di marcia quasi impeccabile, con un solo insuccesso registrato finora.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va ricordato che la partita tra Avellino e Besiktas, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai: appuntamento quindi su Raisport (al numero 57 del digitale terrestre) cm diretta streaming video tv garantita dal portate gratuito raiplay.it. In alternativa segnaliamo che la partita sarà visibile anche in diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna abbonarsi e della quale si può usufruire su dispositivi mobili. Sul sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.basketballcl.com, troverete invece il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impiegati sul parquet.

QUI AVELLINO

Come abbiamo detto la squadra coach Sacripanti non se la sta passando proprio bene: numerosi e di gran peso gli infortuni registrati negli ultimi giorni a cui si aggiunge una serie di risultati molto faticosi raggiunti nelle ultime settimane che hanno logorato mente fisico della roster della Scandone. Lo stato di forma quindi non è al massimo in casa Avellino che pure in campionato sta ancora tenendo duro: fondamentali le ultime vittorie ottenute però tutte ai tempi supplementari, mentre nel conteggio della classifica ha contato relativamente poco il KO rimediato contro Cremona nell'ultima giornata. Non benissimo invece in Champions League per la Scandone che negli ultimi due turni ha rimediato due sonore sconfitte contro Aris e Bonn. che l'hanno fatta scivolare alla quarta piazza con 10 punti. Esiti a parte di certo la squadra di Sacripanti scenderà in campo con qualche zavorra ancora da smaltire, ma rincuorati come al solito dal forte pubblico di casa.

QUI BESIKTAS

Di tutt'altro genere il tabellino di marcia osservato dal club turco nelle ultime settimane: vittoriosi in campionato come in Champions League, i bianconeri non saranno certo semplici da affrontare per Avellino. Considerando la coppa europea non dobbiamo infatti dimenticare che il Besiktas è in testa alla graduatoria del girone D con ben 14 punti e una sola sconfitta rimediata in 7 match disputati. Importante poi lo stato di forma con cui il club turco approccia a questa trasferta: secondo gli ultimi risultati infatti tra coppe e campionato nazionale i bianconeri non perdono un match dal 21 ottobre scorso (pur essendo ben terzi in Super Ligi). Sarà quindi un banco di prova pesante per Avellino, dall'esito però non così scontato.

© Riproduzione Riservata.