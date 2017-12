Banvit Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket Champions League)

Diretta Banvit Venezia: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per i gironi di Champions League. Trasferta turca per De Raffaele.

13 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Banvit Venezia (LaPresse)

La sfida tra Banvit e Venezia si accenderà oggi mercoledi 13 dicembre alle ore 18.30 alla Kara Ali Acar Spor Salon di Bandirma, nella 8^ giornata del girone C della Champions League. La Reyer torna in quindi in campo per l’Europa con l’obbiettivo dichiarato di difendere il più possibile il primo piazzamento in classifica: di contro ecco però la compagine turca che dopo il KO rimediato in coppa nel precedente turno contro Strasburgo avrà ovviamente voglia di riprendere il proprio cammino verso l’alto della graduatoria, aiutato al caloroso pubblico di casa. Non si annuncia quindi di un banco di prova semplice per i lagunari che pure spera di interrompere qui una piccola striscia di risultati negativi appena cominciata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Banvit e Venezia, in programma alle ore 18.30 secondo il fuso italiano, come le altre partite di Champions League, non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia la grande novità nella stagione di basket è il servizio di diretta streaming video offerto dalla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna abbonarsi e della quale si può usufruire su dispositivi mobili. Sul sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.basketballcl.com, troverete invece il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impiegati sul parquet.

QUI BANVIT

Non è un momento semplice per il club turco che ritorna protagonista nella Champions League avendo alle spade diversi esiti negativi che vanno necessariamente superati oggi contro il Venezia. Non va infatti dimenticato che tra campionato e Champions League il Banvit non vince dallo scorso 19 novembre: da allora solo insuccessi, di cui l’ultimo arrivato appena pochi giorni fa nella Serie turca contro il Istanbul BB (risultato finale 69-72). In coppa l’ultimo club a far soffrire la compagine di Filipovsky è stato il Strasburgo, vincente in casa per 87-72: questa è stata quindi a terza sconfitta complessiva registrata nel girone C che ora lo vede solo quinto ma con appena una lunghezza di distacco del Venezia.

QUI VENEZIA

Per l'appunto la Reyer scende di nuovo in campo vantando per il momento la prima piazza nella graduatoria del gruppo con però solo 12 punti e nessun vero vantaggio rispetto ai propri avversari: un successo oggi in terra turca è il risultato più atteso. Di certo però per la squadra di coach De Raffaelle la sfida si annuncia complicata, anche perché i lagunari non arrivano a Bandirma con il miglior biglietto da visita. Venezia infatti non imbecca una vittoria dall’inizio del mese e l’ultimo successo arrivò in campionato di Serie A1 contro Pistoia ma con il risicato risultato di 84-80. Tra gli ultimi KO rimediati ha poi pesato molto nell’ambiente quello trovato in Champions League nella precedente giornata contro l’Estudiantes, registrato per 81-80 in terra spagnola.

