Reggio Emilia Lietkabelis/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Lietkabelis: streaming video e tv, orario, risultato live. In Eurocup di basket uno snodo fondamentale per la Grissin Bon (13 dicembre)

13 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Lietkabelis (LaPresse)

Reggio Emilia Lietkabelis si gioca questa sera, mercoledì 13 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30, naturalmente al PalaBigi che ospita le partite casalinghe della Pallacanestro Reggiana. La partita è valida per l’ottava giornata della Eurocup di basket, siamo dunque in un momento fondamentale della competizione europea, perché siamo al terzultimo turno della fase a gironi e i verdetti sono sempre più vicini. Prima di questo turno la classifica del Gruppo B è ancora decisamente molto incerta: proprio Reggio Emilia e Lietkabelis sono appaiate a quota tre vittorie e quattro sconfitte, bilancio leggermente in passivo ma che attualmente basterebbe a ottenere la qualificazione, dal momento che la Reggiana e i lituani condividono il terzo posto e si qualificheranno agli ottavi di finale le prime quattro di ciascun gruppo. Naturalmente è però evidente che chi vincerà farà un grosso passo avanti verso l’obiettivo, mentre per chi uscirà sconfitto la situazione potrebbe complicarsi non poco. La morale è chiara: questa è una partita da vincere, a maggior ragione per Reggio Emilia che dovrà capitalizzare il vantaggio di giocare in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Reggio Emilia e Lietkabelis non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La prima parte della stagione non è stata facile per Reggio Emilia: la squadra di coach Massimiliano Menetti è lontana dai fasti di un recentissimo passato, non tanto in Eurocup quanto in campionato. Se infatti in Europa gli emiliani hanno comunque in mano il proprio destino e vincendo oggi farebbero un passo avanti forse già decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale, la situazione della Grissin Bon è decisamente più complicata in Serie A. In tal senso, è stato sicuramente prezioso il colpaccio ottenuto sul parquet dei campioni d’Italia di Venezia (66-68) nell’ultimo turno: uno squillo di grande valore in una trasferta difficilissima, che conferma la crescita di Reggio Emilia nelle ultime settimane (compresa la sconfitta di un solo punto contro l’Olimpia Milano), ma che in classifica è servita giusto per abbandonare l’ultimo posto, adesso occupato solo da Brindisi. Per la Grissin Bon Reggio Emilia adesso in campionato sono tre vittorie e sette sconfitte, ma è pure vero che i tre successi sono arrivati tutti nelle ultime quattro giornate. I lituani sono avvisati: la Reggiana è in grande crescita.

