Tofas Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Tofas Trento: streaming video e tv, orario, risultato live. In Eurocup di basket delicata trasferta turca per la Dolomiti Energia (13 dicembre)

13 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Tofas Trento - LaPresse

Tofas Trento si gioca questa sera, mercoledì 13 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 18.00 italiane (saranno le 20.00 in Turchia) presso il Tofas Spor Salonu. La partita è valida per l’ottava giornata della Eurocup di basket, siamo dunque in un momento fondamentale della competizione europea, perché siamo al terzultimo turno della fase a gironi e i verdetti sono sempre più vicini. Prima di questo turno la classifica del Gruppo D è ancora decisamente molto incerta: Trento occupa il quinto posto con tre vittorie e quattro sconfitte, una posizione che significherebbe l’eliminazione alla fine del girone, perché si qualificheranno agli ottavi di finale le prime quattro di ciascun gruppo. Davanti alla Dolomiti Energia però c’è un quartetto di squadre tutte con quattro vittorie e tre sconfitte, fra cui il Tofas: questo significa che Trento è sì quinta, ma anche a una sola vittoria addirittura dal primo posto. Oggi dunque sarà uno snodo fondamentale: una sconfitta potrebbe voler dire veder allontanare il gruppone, d’altronde un successo avrebbe enorme valore, varrebbe l’aggancio come minimo ai turchi e un colpaccio importantissimo in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Tofas e Trento non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Come abbiamo già accennato, la partita fra Tofas e Trento sarà uno snodo fondamentale di questo equilibrato girone di Europa League nel quale la Dolomiti Energia è quinta ma a due soli punti dal primo posto e di conseguenza tutto è davvero ancora possibile. Quanto invece alla situazione dell’Aquila in campionato, i trentini fanno parte di un gruppo di ben sei squadre a quota 8 punti con quattro vittorie e sei sconfitte nelle prime dieci giornate: si va dall’ottavo al tredicesimo posto, dunque siamo ai limiti della zona playoff ma pure ancora pericolosamente vicini all’ultimo posto che significherà retrocessione al termine del campionato. Pure in Serie A dunque la situazione è avvincente, ma naturalmente in campionato non siamo ancora nemmeno alla fine del girone d’andata: un anno fa di questi tempi a Trento probabilmente nessuno nemmeno sognava di arrivare fino alla finale scudetto, come è poi successo. In Eurocup siamo invece già a uno snodo decisivo: darà morale alla Dolomiti Energia Trento arrivarci sull’onda del colpaccio a Brindisi in campionato (72-77), che ha sicuramente migliorato la situazione dei vice-campioni d’Italia in carica, permettendo loro di pensare con più serenità all’Europa.

