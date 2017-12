Torino Levallois/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Torino Levallois: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaRuffini la Fiat affronta la squadra francese in Eurocup, partita importante per andare alla Top 16

13 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Levallois, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Torino Levallois va in scena mercoledì 13 dicembre alle ore 20:30 e, presso il PalaRuffini, vale per l’ottava giornata del girone A in Eurocup 2017-2018. La prima fase di questo torneo di basket sta avanzando verso la sua conclusione; partita questa fondamentale per la Fiat che, reduce da quattro sconfitte consecutive, deve innanzitutto tenere a distanza il MoraBanc Andorra, che ha una sola partita di distanza – ma tecnicamente sono due. Vincere oggi significherebbe di fatto blindare la qualificazione, e l’opportunità è ghiotta: il Levallois infatti è praticamente eliminato, avendo vinto una sola delle sette partite giocate. La Fiat inoltre ha ripreso ritmo e fiducia con la vittoria in campionato, dunque ora potrebbe riprendere la sua marcia che all’inizio dell’estate prevedeva di giocare la Top 16 di Eurolega e arrivare sicuramente alle Final Eight di Coppa Italia e i playoff di Serie A1.

QUI TORINO

La vittoria sull’Olimpia Milano ha posto fine a un periodo nero, e non c’era forse modo migliore di uscirne se non battendo la squadra sulla carta favorita per lo scudetto e quella che, al netto della classifica attuale, “tira” il movimento del basket nazionale. Una partita nella quale per Torino ha funzionato tutto: la squadra ha preso il comando delle operazioni nei primi minuti e non si è più guardata indietro, arrivando anche a costruirsi un vantaggio di 18 punti che ha gestito nel migliore dei modi, perdendo un po’ di brillantezza nel finale. Ha dato una grande risposta Lamar Patterson, che era uno dei due giocatori a rischio taglio: una grande serata per lui che ha di fatto guidato la fase offensiva dell’Auxilium insieme a Trevor Mbakwe, mentre sotto le plance ha dominato Deron Washington. Una di quelle serate in cui se Torino gira può battere chiunque; in Eurocup allora c’è bisogno di riprendere quota, perché dopo aver vinto le prime tre partite la squadra di Luca Banchi non è più riuscita a trovare le giuste sensazioni e come già detto ha perso le ultime quattro sfide, complicandosi la vita anche se ancora pienamente padrona del proprio destino per la qualificazione alle Top 16.

QUI LEVALLOIS

Ormai il Levallois è fuori dai giochi: le sei sconfitte in sette partite fanno in modo che i francesi non possano più recuperare, a meno che non succeda un miracolo. Perché sia così però bisogna vincere tutte le partite che mancano, a cominciare da quella di stasera; per di più il Levallois ha perso di 6 punti l’andata contro Torino, quindi per avere una possibilità in più di arrivare alla Top 16 dovrà anche provare a girare a suo favore la differenza canestri. L’unica squadra battuta in questa Eurocup è stata il Cedevita Zagabria; eravamo però alla quinta giornata, e dopo quel successo sono arrivate altre due sconfitte contro Darussafaka e Unics Kazan. Nonostante nomi illustri, come quelli di Boris Diaw e Florent Pietrus – come anche quello di Rod Odom, che abbiamo visto alla Virtus Bologna nell’anno della retrocessione – la squadra transalpina non è mai riuscita a tenere il livello, e sta anche faticando parecchio in campionato. Ora le ultime tre gare per provare a chiudere in bellezza, ma di fatto da queste parti alla Top 16 si crede poco.

GLI STARTINGT FIVE

Il solito quintetto di partenza per Luca Banchi, che in Eurocup ha fatto ruotare qualche volta le sue ali forti; il favorito resta Deron Washington, ma non è escluso che Valerio Mazzola o Antonio Iannuzzi possano trovare spazio. Per il resto Diante Garrett in cabina di regia, con Sasha Vujacjc che dovrebbe avere un’altra occasione come guardia; in ala piccola ovviamente ci sarà Lamar Patterson, con Trevor Mbakwe come centro. Per quanto riguarda invece Levallois, Fréderic Fauthoux affronta di solito le sue partite con un quintetto “piccolo”, nel quale Boris Diaw e Rod Odom condividono il front court e si aiutano nella posizione di centro e ala grande. Sono invece Louis Campbell e Trevis Leslie ad agire come guardie, mentre Cyrille Eliezer è solitamente l’ala piccola designata, con Florent Pietrus che gioca da sesto uomo guidando la second unit.

