Video/ Torino Levallois (92-86): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Torino Levallois (risultato finale 92-86): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 8^ giornata del girone A dell'Eurocup 2017-2018.

Video Torino Levallois (LaPresse)

La Fiat Torino vince 92-86 contro il Paris-Levallois di Boris Diaw. I gialloblù partono fortissimo, chiudendo il primo quarto con ben 13 punti di vantaggio. Nella ripresa i francesi sfiorano una rimonta surreale, evitata solo da uno straordinario Deron Washington. Miglior marcatore per Torino risulta Sasha Vujacic a quota 17; in doppia cifra anche Garrett (13), Patterson (11), Washington (14), Okeke (10) e Iannuzzi (12).

SINTESI PRIMO QUARTO

Ottima partenza della Fiat che con Iannuzzi e Okeke scava subito un distacco importante degli avversari. Dopo un minuto Torino è sul 6-0. Diaw e Campbell vanno a segno per gli ospiti, risponde prontamente Torino con Patterson. Iannuzzi poco dopo non perdona in azione da contropiede e trova dopo appena due minuti il suo sesto punto personale. I piemontesi riescono a gestire bene il vantaggio pazientando bene palla in mano. Mossa intelligente, la difesa ospite non è impenetrabile. Okeke ringrazia e insacca. La spinta offensiva di Torino porta molti punti in questa fase: 24-12. Vujacic porta ulteriore acqua al mulino insaccando con facilità. Il Levallois prova a reggere l'urto affidandosi al neo-entrato Francisco. Tra le fila dei padroni di casa entrano invece Mazzola e Mbakwe, subito a segno. Il primo quarto si chiude sul 31-14.

SINTESI SECONDO QUARTO

Gli ospiti provano subito a recuperare lo svantaggio. Diaw e il neo-entrato Eliezer vanno subito a segno. Torino si pone in atteggiamento reattivo riuscendo a rispondere bene ai tentativi avversari e a mantenere il vantaggio. Boris Diaw tra le fila ospiti resta l'uomo più pericoloso, l'unico che riesca a destreggiarsi con efficacia in area avversaria in questa fase. Il Levallois riesce a recuperare qualche punto. A metà del primo quarto il parziale è di 40-26. Deron Washington trova i suoi primi punti di serata. Nel finale di quarto la Fiat prova a respirare lasciando volentieri l'iniziativa agli avversari, difendendosi con ordine e colpendo in contropiede. Gli ospiti si impegnano ma non sembrano in grado di scalfire le certezze di Torino. Sasha Vujacic trova lo spazio giusto per infilare palla in canestro. I piemontesi chiudono il primo tempo con un vantaggio consistente: 51-38.

SINTESI TERZO QUARTO

Vujacic conferma le ottime impressioni destate in precedenza, ritornando in campo con spirito d'iniziativa e pragmatismo. Gli ospiti provano a rispondere con Odom. La squadra di Banchi riesce a controllare bene il gioco pungendo con frequenza nonostante la pressione avversaria. Levallois prova a pungere, consapevole del cronometro che scorre inesorabilmente. Travis Leslie prova a far respirare gli avversari. Torino, dopo aver sprecato molte occasioni, decide di riportarsi a distanza di sicurezza. Patterson e Vujacic trovano con troppa facilità lo spazio per concludere. Il terzo quarto si chiude sul 72-61.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Piano piano il Levallois riesce a rosicchiare qualche punto a Torino. Francisco e Leslie trovano un'ottima intesa in avanti riuscendo a colpire con frequenza. La Fiat conserva comunque diversi punti di vantaggio. Okeke torna a insaccare sfruttando le ottime idee di Vujacic. Gli ospiti con diversi cambi mandano in tilt la fase difensiva piemontese. Eliezer e Ware con prepotenza vanno a insaccare in area torinese. Torino d'altra parte sembra piuttosto stanco. Si va sul 75-71. In questa fase del match alla Fiat basterebbe un ultimo sforzo per ottenere la vittoria. Negli ultimi minuti però i piemontesi sembrano accusare un pò troppa stanchezza commettendo troppi errori. Luca Banchi prova a effettuare qualche cambio ma non basta. Il Levallois si avvicina spaventando gli avversari: soli 2 punti di distacco al 39esimo minuto. Washington e Vujacic riescono a spostare gli equilibri. Torino ce la fa. Risultato finale 92-86.

