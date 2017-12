Capo d'Orlando Brindisi/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Serie A1)

Diretta Capo d'Orlando Brindisi: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca nella Serie A1 di basket. La Happy Casa ha appena cambiato allenatore

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Brindisi, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Brindisi viene diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Baldini-Quarta; alle ore 20:30 di sabato 16 dicembre le due squadre giocano al PalaSikeliArkivi nell’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, di cui questa partita rappresenta l’anticipo. Una sfida che vale per la salvezza: la Betaland ha iniziato meglio la stagione e ha vinto 4 partite con 6 sconfitte, punta anche alla Final Eight di Coppa Italia ma sa che nel lungo periodo dovrà soprattutto guardarsi le spalle. La Happy Casa invece ha recentemente cambiato allenatore, segno delle tante difficoltà: la squadra pugliese ha vinto appena due partite sulle dieci giocate ed è rimasta da sola all’ultimo posto. Visto che la classifica è corta Brindisi ha ancora tutto il tempo per recuperare, ma al netto delle distanze rispetto alle altre il roster sembra costruito davvero male e la sensazione forte è che i rapporti di forze pongano davvero la Happy Casa come l’ultima squadra del campionato. Anche per questo i due punti servono maggiormente agli ospiti, ma l’Orlandina sa di non potersi lasciare sfuggire questa ghiotta occasione.

QUI CAPO D’ORLANDO

Come abbiamo detto la Betaland non sta facendo male, ma domenica ha perso in maniera netta a Varese: squadra mai in partita cui non è servito nemmeno l’esordio di Eric Maynor, che non ha inciso segnando 9 punti ma non riuscendo a gestire i ritmi e illuminare i compagni. Uno stop dopo due vittorie consecutive: ci può stare, in questo momento l’Orlandina non rischia troppo la retrocessione e nel corso di questa stagione si è già presa due vittorie fondamentali fuori casa, battendo Reggio Emilia e Sassari. Al PalaSikeliArchivi le cose vanno peggio perchè Capo d’Orlando ha vinto appena una delle quattro partite giocate, ma le prime tre avversarie del campionato sono state, nell’ordine, Pistoia, Milano e Torino. Solo contro la The Flexx dunque si sarebbe eventualmente potuto fare di più; da qui al termine del girone di andata i siciliani avranno, oltre a questa, le partite interne contro Venezia e Cremona mentre andranno in trasferta sui campi di Avellino e Cantù. Calendario difficile ma non impossibile: realisticamente però l’Orlandina potrebbe vincere solo due di queste cinque partite, e probabilmente non basterebbe per arrivare alle Final Eight di Coppa Italia.

QUI BRINDISI

Rivoluzione in casa Happy Casa: dopo la sconfitta interna contro Trento la società ha deciso di esonerare coach Sandro Dell’Agnello. In panchina è andato l’assistente Massimo Maffezzoli, ma è una soluzione ad interim: negli ambienti vicini alla squadra si mormora del possibile ritorno di Piero Bucchi, allenatore che qui ha lasciato un ottimo ricordo. C’è tuttavia la consapevolezza che il problema principale non sia quello della guida tecnica, quanto di una squadra che fa fatica; è vero che recentemente sono state battute Avellino e Bologna e che contro Pesaro e Trento Brindisi ha lottato, ma erano comunque partite - quelle perse - che si sarebbero dovute vincere per migliorare la situazione, e soprattutto la Happy Casa era partita con cinque sconfitte consecutive che avevano già reso pesante il clima e la situazione. Lontana dal PalaPentassuglia la squadra non ha mai vinto, e l’ultima uscita esterna è stata pessima: -24 sul campo di Sassari tirando il 42% da punti e il 27,3% dall’arco, catturando appena 26 rimbalzi che sono stati 20 in meno di quelli del Banco di Sardegna. La panchina ha prodotto 20 punti, ma il quintetto titolare si è “fermato” a 46: troppo poco per pensare di portare a casa la vittoria. Ora serve la classica scossa per provare a invertire la tendenza e prendersi la prima vittoria esterna della stagione, che serve come il pane.

GLI STARTING FIVE

A Varese, Gennaro Di Carlo ha lanciato subito Eric Maynor nel quintetto di partenza, accoppiandolo con Engin Atsur per una coppia di playmaker con talento e visione di gioco; quintetto tendenzialmente alto con Denis Ikovlev da ala piccola e la coppia di lunghi formata da Arnoldas Kulboka e Mario Delas, ormai sembra sdoganata la soluzione con Jakub Wojciechowski dalla panchina in qualità di sesto uomo. A Brindisi bisognerà capire quali siano le intenzioni di Maffezzoli; possiamo comunque ipotizzare uno starting five che ricalchi quello di Trento, dunque con Nic Moore e Cady Lalanne a formare l’asse play-centro mentre Scott Suggs e Blaz Mesicek fanno gli esterni, con Donta Smith (uno dei giocatori arrivati a stagione in corso) ad agire da ala piccola.

