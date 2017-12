Reggio Emilia Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Serie A1)

Diretta Reggio Emilia Varese: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaBigi la rinata Grissin Bon ospita la Openjobmetis, undicesima giornata del campionato di basket

16 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Varese, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Varese, che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Beniamino Manuel Attard e Mauro Belfiore, si gioca sabato 16 dicembre alle ore 20:30, valida per l’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al PalaBigi va in scena una sfida davvero interessante: le due squadre sono separate da una sola vittoria in classifica, con Varese a quota 4-6 e Reggio Emilia a 3-7, ed entrambe dunque possono correre per un posto nella griglia della Final Eight di Coppa Italia anche se naturalmente devono stare attente alle brutte sorprese, vale a dire una graduatoria ancora molto compressa e che potrebbe portare, con qualche sconfitta di troppo, a dover lottare per non retrocedere. Per entrambe comunque l’obiettivo a lungo termine resta la qualificazione ai playoff; quasi un obbligo per la Grissin Bon, un gradito ritorno per la Openjobmetis che deve riscattare le ultime stagioni decisamente avare di soddisfazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Varese è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento ovviamente è su Eurosport 2, la cui visione è disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite o quella del digitale terrestre. In alternativa resta ovviamente valida l’ipotesi della diretta streaming video, attraverso la piattaforma Eurosport Player che, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, necessita del pagamento di una quota per abbonarsi. Informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori arriveranno attraverso il sito ufficiale www.legabasket.it.

QUI REGGIO EMILIA

Zero vittorie nelle prime sei, tre nelle ultime quattro: che Reggio Emilia sarebbe tornata era una certezza, che sarebbe riuscita a risalire la corrente così rapidamente non era scontato. Soprattutto per come sono arrivate le vittorie: un clamoroso +48 contro Pistoia, poi i due colpi esterni contro Cremona e, soprattutto, i campioni d’Italia di Venezia. In più la Grissin Bon ha sfiorato la vittoria anche contro Milano: sarebbe stato un quattro su quattro. Vero che la partenza è stata terribile, ma la classifica è decisamente corta e non c’è assolutamente nulla di compromesso: basti pensare che la Reggiana ha quattro partite in meno delle seconde, che non sono nemmeno pochissime ma considerato lo 0-6 iniziale sono davvero un grosso affare. L’ultima partita ha visto Reggio Emilia trionfare sul campo della Reyer: sfida a basso punteggio e con percentuali davvero brutte, ma la Grissin Bon ha tenuto botta a rimbalzo e ha conquistato 22 viaggi in lunetta che alla fine hanno fatto la differenza. Nessuno davvero sopra le righe: il migliore è risultato esser Jalen Reynolds, autore di 16 puntyi con 7/13 al tiro (tutti da 2) e 9 rimbalzi per un 17 di valutazione che è il miglior dato della squadra. Ha invece stupito Pedro Llompart: per il playmaker spagnolo cifre contenute (10 punti, anche se con un ottimo 7/7 ai liberi) ma +10 nel plus/minus, dove ha invece avuto -10 Leonardo Candi. Adesso la Reggiana vola sulle ali dell’entusiasmo: se manterrà questo livello diventerà un pericolo per tutti, perchè le qualità ci sono.

QUI VARESE

La Openjobmetis ha appena trionfato contro Capo d’Orlando, vincendo la sua quarta partita stagionale: il +24 ottenuto domenica fa il paio con le vittorie nette su Cantù e Trento. Il dato fa capire che al PalA2A questa squadra è un cliente scomodissimo, capace di dar vita anche a prove offensive straordinarie e battendo chiunque; purtroppo per Attilio Caja il rendimento esterno non è mai decollato, tanto che Varese ha vinto solo sul parquet di casa e non ha ancora trovato ritmo in trasferta, pur avendo sfiorato la vittoria in alcune occasioni (Avellino e Pesaro soprattutto). E’ questa la vera discriminante tra una stagione da salvezza (anche tranquilla) e nulla più e una in cui i playoff possono diventare una realtà; questo, e il rendimento di un Cameron Wells che, arrivato per essere la punta dell’attacco biancorosso, ha giocato davvero pochissime partite di livello, latitando nelle altre (gli è successo anche domenica, al netto dei 7 assist). Sta invece crescendo il rendimento di Tyler Cain: dalla partenza di Bryant Dunston il centro è stato il nervo scoperto per Varese, nonostante qualcuno di buono sia passato (Brandon Davies e OD Anosike), Cain non ha statistiche strepitose ed è ancora piuttosto discontinuo e ha dimostrato che può incidere anche tanto. Tuttavia, come detto, per arrivare alla post season (e magari alla Final Eight di Coppa Italia) servirà iniziare a vincere fuori casa, e questa partita potrebbe essere l’occasione giusta anche se Caja avrebbe preferito incrociare Reggio Emilia qualche settimana fa e non certo oggi.

GLI STARTING FIVE

Il quintetto della Grissin Bon può variare, ma per il momento Max Menetti sembra orientato a far partire Leonardo Candi come playmaker, con Pedro Llompart a guidare la second unit; i punti fermi sono Amedeo Della Valle, che però questa sera potrebbe non essere impiegato (ha problemi alla spalla) e Jalen Reynolds, ormai il centro titolare. A Venezia è partito Niccoò De Vico, che ha anche avuto 34 minuti in assenza di Della Valle; per il resto Manuchar Markoishvili e James White sono le due ali. Attilio Caja ha dato un posto nello starting five a Damian Hollis domenica, ma la mossa ha funzionato poco: dovrebbe allora tornare Giancarlo Ferrero che invece dalla panchina ha prodotto (14 punti e 6 rimbalzi oltre a 2 recuperi), con Stan Okoye a ricoprire lo spot di altra ala. Cameron Wells e Antabia Waller (anche lui in calo) formano il backcourt, Tyler Cain si è rivisto in quintetto al posto di Norvel Pelle e la scelta potrebbe essere confermata.

© Riproduzione Riservata.