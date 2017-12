Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 11^ giornata (16-17 dicembre)

Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 11^ giornata del massimo campionato. Tre anticipi oggi (16-17 dicembre 2017)

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca fra oggi sabato 16 dicembre e domani domenica 17 l’undicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket, che dunque supererà il primo terzo del cammino della propria stagione regolare. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci attende in questo weekend molto intenso fin dal sabato sera, visto che ci saranno ben tre anticipi. Oggi dunque appuntamento alle ore 20.30 con Reggio Emilia-Varese e Capo d’Orlando-Brindisi, mentre alle ore 20.45 si giocherà Sassari-Pistoia. Domenica 17 dicembre si partirà come al solito con la partita delle ore 12.00 che sarà Virtus Bologna-Torino, poi ecco alle ore 17.30 lo storico derby lombardo Olimpia Milano-Cantù. Alle ore 18.15 si disputeranno invece Trento-Cremona e Pesaro-Avellino, infine il posticipo di prima serata sarà alle ore 20.45 la sfida di altissima classifica Brescia-Venezia.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

Ancora una volta, dobbiamo fare i conti con un campionato sempre frammentato: la fascia più compatta sarà quella di questa sera, quasi riduttivo chiamarli anticipi visto che si tratterà di ben tre partite su otto; poi le cinque partite di domenica si disputeranno su ben quattro diverse fasce orarie che ospiteranno gli incontri, sparsi per tutta la giornata, con una sola coppia di incontri con lo stesso orario (quelli delle 18.15). L’obiettivo da parte della Lega è quello di inseguire una visibilità che è sempre più necessaria nello sport contemporaneo, speriamo che questi sforzi (compresa la trasmissione di tutte le partite, sia pure tramite un servizio a pagamento in streaming) possano rilanciare il nostro campionato di basket, che non è più competitivo come in decenni ormai passati.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlando invece della classifica, concentriamo la nostra attenzione oggi sul folto gruppo di squadre che troviamo tutte a quota 14 punti. Un gruppo decisamente interessante, perché comprende le prime quattro inseguitrici della capolista Brescia. Tutte squadre che hanno di fatto ipotecato il posto nelle Final Eight di Coppa Italia, ma naturalmente piazzarsi al secondo o al quinto posto non è esattamente la stessa cosa. Riflettori puntati su Milano, sia perché naturalmente è in assoluto la squadra più attesa del campionato sia perché in questo turno ospiterà al Forum di Assago Cantù in un derby sempre emozionante, anche adesso che i brianzoli stanno vivendo fuori dal campo una grave crisi societaria. Venezia, come abbiamo accennato, sarà attesa dall’alto big-match di giornata con la capolista Brescia, che ci dirà se la Leonessa allungherà ancora o se le inseguitrici potranno avvicinarla. Attenzione anche alla trasferta di Torino sul campo di una Virtus Bologna che deve invertire la tendenza negativa, infine anche Avellino giocherà in trasferta, ma contro la pericolante Pesaro. Come cambieranno gli equilibri in questo gruppone?

11^ GIORNATA

Oggi 16 dicembre

Ore 20.30

Reggio Emilia-Varese

Capo d’Orlando-Brindisi

Ore 20.45

Sassari-Pistoia

Domenica 17 dicembre

Ore 12.00

Virtus Bologna-Torino

Ore 17.30

Olimpia Milano-Cantù

Ore 18.15

Trento-Cremona

Pesaro-Avellino

Ore 20.45

Brescia-Venezia

CLASSIFICA

Brescia 18

Avellino, Torino, Milano, Venezia 14

Sassari 12

Cantù 10

Varese, Bologna, Cremona, Trento, Pistoia, Capo d’Orlando 8

Pesaro, Reggio Emilia 6

Brindisi 4

