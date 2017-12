Sassari Pistoia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 11^ giornata)

Diretta Sassari Pistoia info streaming video e tv, orario, risultato live. Appuntamento al PalaSerradimigni nella 11^ giornata della Serie A di basket (oggi 16 dicembre)

16 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari Pistoia (LaPresse)

Sassari Pistoia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Guido Federico Di Francesco e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la undicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSerradimigni di Sassari, impianto che ospita le partite casalinghe del Banco di Sardegna che questa sera ospita i toscani della The Flexx Pistoia: si gioca dunque oggi, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 20.45 uno dei tre anticipi previsti in questa giornata. Nella classifica della Lega A Sassari e Pistoia hanno avuto fino a questo momento un cammino abbastanza diverso: merito dei sardi, dal momento che Sassari è al sesto posto con 12 punti, frutto di sei vittorie e quattro sconfitte. Posizione già in zona playoff, ma che potrebbe migliorare ancora se si pensa che Sassari ha appena 2 punti di ritardo da un quartetto di squadre e dunque potenzialmente dal secondo posto. Pistoia invece è una delle ben sei squadre a quota 8 punti con quattro vittorie e sei sconfitte: si può legittimamente sperare nei playoff, ma con la consapevolezza che bisogna ancora stare attenti pure alla lotta salvezza, il risultato di questa sera potrebbe aiutare a chiarire quale sarà l’orizzonte stagionale dei toscani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

La stagione di Sassari ha avuto alti e bassi, ma ultimamente per i sardi ci sono solamente belle notizie: in campionato ad esempio tre vittorie consecutive, le prime due nette e convincenti a Varese (61-82) e contro Brindisi (90-66), la terza decisamente più sofferta ma forse ancora più significativa perché ottenuta sul parquet della capolista Brescia, fino a quel momento imbattuta (78-79). Tutto bene anche in Champions League, dove nelle ultime due settimane sono arrivate altrettante vittorie, per di più entrambe in trasferta, in Russia contro il Krasnoyarsk e poi in Turchia questo martedì contro il Pinar Karsiyaka battuto per 70-79. Una stagione dunque cominciata abbastanza male, portando il coach Federico Pasquini sull’orlo delle dimissioni, sta assumendo adesso prospettive molto interessanti, con un turno oggi sulla carta favorevole da sfruttare per migliorare ancora.

La The Flexx Pistoia allenata da Vincenzo Esposito ha avuto invece una stagione decisamente anomala: infatti la formazione toscana aveva esordito in campionato con due vittorie nelle prime due partite, a Capo d’Orlando e in casa con Brindisi, poi però ha incassato una striscia di ben sei sconfitte consecutive (addirittura con 48 punti di scarto a Reggio Emilia) prima di reagire nelle ultime due uscite, quando di nuovo sono arrivate due vittorie di fila sfruttando al meglio un doppio turno casalingo contro Torino (80-65) e Pesaro (86-83), quest’ultimo un delicato scontro diretto in zona salvezza. Adesso dunque Pistoia è di nuovo in forma, ma in trasferta non vince dalla prima giornata e deve vedersela con una Sassari lanciatissima: per la The Flexx sarà un banco di prova decisamente impegnativo.

© Riproduzione Riservata.