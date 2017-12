Video/ Panathinaikos Olimpia Milano (80-72): highlights della partita (Eurolega basket)

Video Panathinaikos Olimpia Milano (80-72): highlights della partita valida per l'Eurolega di basket. Altra sconfitta per l'Ax Armani Exchange (15 dicembre)

16 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Panathinaikos Olimpia Milano (LaPresse)

Arriva la nona sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano che anche in Grecia, alla OAKA Arena di Atene, non ha saputo uscire vincitrice dal campo, a differenza del Panathinaikos che si è imposto con il risultato di 80-72 confermando d'altronde quelli che erano i pronostici della vigilia. Ai meneghini non è bastato l'ottimo primo quarto, quando il quintetto di Pianigiani ha chiuso con il parziale di 23 a 14: alla distanza sono emersi i padroni di casa che tra il secondo (25-18) e il terzo quarto (25-16) hanno rosicchiato qualcosa come 16 punti agli avversari, piazzando l'allungo decisivo negli ultimi dieci minuti. Con un passivo di -13 agli ospiti non è rimasto altro che limitare i danni e ridurre il gap a -8, anche se adesso la classifica non sorride affatto all'Olimpia Milano, ultima a pari merito assieme ai turchi dell'Anadolu Efes di Istanbul. La compagine di Xavi Pascual aggancia invece il Fenerbahce al terzo posto ottenendo l'ottavo successo dall'inizio della regular season.

LE STATISTICHE

La palma di MVP la assegniamo a Rivers per i suoi 20 punti, anche se a dare un prezioso contributo alla vittoria del Panathinaikos ci ha pensato anche Nick Calathes con i suoi 12 assist, senza dimenticarci di Gist (11 punti) e Lojeski (14 punti). Nelle fila di Milano ottengono sicuramente la sufficienza Micov (13 Punti), Gudaitis (11 punti), Tarczewski (9 punti) e Cinciarini (7 punti) mentre non la merita Kalnietis che ha sbagliato ben 5 tiri da due punti, impedendo così al club di Pianigiani di potersi rifare sotto nel finale.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI PANATHINAIKOS OLIMPIA MILANO

© Riproduzione Riservata.