Scafati Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Scafati Napoli si gioca alle ore 12:00 di domenica 17 dicembre: al PalaMangano, per la dodicesima giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018, va in scena un interessantissimo derby. La classifica sorride nettamente alla Givova, che entrando in questa giornata occupa la quarta posizione con 6 vittorie e 4 sconfitte, anche se a quella quota troviamo ben sei squadre e dunque la situazione non è ancora del tutto definita; il Cuore Basket, passato anche attraverso un cambio di allenatore, è invece il fanalino di coda della graduatoria con appena due vittorie in undici partite. Di conseguenza per Napoli ogni partita da qui alla fine del campionato diventa quasi una finale; Scafati punta ad un posto nei playoff e ha minore urgenza di vincerle tutte, anche se la posizione nella griglia dei playoff potrebbe incidere non poco sulle speranze di ottenere la promozione in Serie A1. Discorso comunque complesso, come complicata è la corsa alla vittoria del campionato: un solo posto per la salita di categoria è decisamente poco e rappresenta una grande difficoltà per tutte.

Sarà la terza partita consecutiva in casa per la Givova, che però non ha sfruttato appieno questa anomalia del calendario: dopo aver battuto Trapani la squadra campana ha infatti perso contro Biella, una sconfitta che comunque ci può stare considerato il valore dei piemontesi. In generale Scafati soffre in trasferta: ha vinto due partite consecutive a Roma, battendo in fila Virtus ed Eurobasket, ma per il resto ha sempre perso. Per questo motivo non ha ancora fatto il salto di qualità: il roster a disposizione di Giovanni Perdichizzi può decisamente correre per la promozione in Serie A1, obiettivo che la società ha fissato da tempo ma che non è ancora riuscita ad agganciare. Nell’ultima partita non è bastata la spettacolare doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi di Brandon Sherrod, che ha anche chiuso con il 100% dal campo (8/8) e tirato 12 liberi (7 realizzati): altri quattro giocatori sono andati in doppia cifra e la panchina ha prodotto 29 punti, ma è stato concesso il 42% dall’arco a Biella e alla fine questo dato ha fatto la differenza, insieme alle 11 palle perse combinate con i soli due recuperi. Una partita che Scafati aveva rimesso in piedi con un terzo quarto da 22-14, ma che poi non ha saputo gestire venendo rimontata nel periodo conclusivo.

Che la stagione del Cuore Basket sia una sofferenza continua è dimostrato anche dal modo in cui ha perso contro Rieti: avanti di un punto al PalaBarbuto, ha recuperato con Melsahn Basabe il pallone decisivo a 6 secondi dalla sirena. Peccato che l’americano abbia sbagliato entrambi i tiri liberi: dall’altra parte Nicola Savoldelli ha infilato il buzzer beater che ha beffato la squadra campana. Basabe ha combinato per 17 punti e 8 rimbalzi con una sola tripla sbagliata su otto tiri dal campo, ma quel doppio errore dalla lunetta pesa come un macigno. Sarebbe stata la seconda vittoria consecutiva per Napoli: una ventata di aria fresca dopo un pessimo avvio di stagione. L’esonero di Francesco Ponticiello dopo la vittoria in extremis contro Cagliari ha lasciato interdetti parecchi addetti ai lavori: non che Napoli avesse ritrovato improvvisamente ritmo, ma l’allenatore della promozione e della vittoria nella Coppa Italia di B avrebbe forse meritato altro trattamento – come lui stesso ha specificato. Fatto sta che il presidente Ruggiero, sempre molto attivo nel rapporto con la tifoseria, ha aperto alla possibilità di firmare Piero Bucchi come nuovo allenatore; nel frattempo la squadra è stata affidata ad Aldo Russo, che era assistente fino a poco tempo fa.

Scafati ha recentemente ingaggiato il playmaker Andrew Lawrence e potrebbe farlo partire in quintetto; nel frattempo questo compito è stato affidato ad Emanuele Trapani, con Brandon Sherrod che completa con lui l’asse portante agendo sotto canestro. A dargli una mano c’è Marco Ammannato; Marco Santiangeli è l’ala piccola, mentre solitamente Perdichizzi utilizza al fianco del playmaker un’altra point guard come Gabriele Spizzichini. Napoli invece mescola le carte in regia: Bruno Mascolo si alterna a Gennaro Sorrentino come playmaker. Per il resto le scelte dovrebbero essere fisse: Karry Carter da guardia e Stefan Nikolic a giostrare tra le posizioni di 2 e 3. Mattia Mastroianni dà una mano sotto canestro a Melsahn Basabe, che all’occorrenza può giocare come ala forte nell’ipotesi di un quintetto con più centimetri e peso specifico.

