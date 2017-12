Virtus Bologna Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

17 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Torino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Torino, che viene diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Bartoli-Galasso, si gioca alle ore 12:00 di domenica 17 dicembre: è il lunch match nell’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, ed è anche una delle partite più interessanti del turno. La classifica dice che la Fiat si trova al secondo posto con 7 vittorie e 3 sconfitte, mentre per la Segafredo la situazione è leggermente più complessa, perché le 4 vittorie la mettono in seria discussione circa la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e lasciano intendere che anche salvarsi potrebbe non essere immediato; tuttavia entrambe le squadre hanno grande qualità nei loro quintetti e possono ambire a grandi traguardi, tralasciando il fatto che questa partita del PalaDozza è un classico che torna ad animare il nostro campionato e ci fa vivere il tentativo di rinascita di due piazze storiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Torino sarà disponibile soltanto in diretta streaming video: non sarà infatti possibile assistere alla sfida del PalaDozza in diretta tv, potrete però gustarvela su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla piattaforma Eurosport Player – è necessario pagare una quota per abbonarsi – che da quest’anno fornisce tutte le partite del massimo campionato di basket oltre che una selezione di gare delle principali competizioni internazionali e un focus sul torneo di Serie A2.

QUI VIRTUS BOLOGNA

In casa Virtus si respira un clima poco sereno: la squadra ha perso cinque delle ultime sei partite riuscendo solo a battere Cremona (per un’incollatura) e, nonostante abbia lottato su ogni pallone in praticamente tutte le gare, non ha saputo allungare in classifica. La posizione di Alessandro Ramagli è stata confermata in settimana in una conferenza stampa nella quale si sono chiariti alcuni punti; tra questi il voler rispettare i valori e le tradizioni e appunto la conferma del coach. Conferma che però potrebbe essere a tempo: si mormora già che la partita di oggi contro Torino possa essere decisiva per le sorti della guida tecnica, anche perché un’altra sconfitta interna sarebbe deleteria per la classifica considerando anche che nel girone di andata la Virtus dovrà giocare sui difficili campi di Varese e Avellino, rischiando così di compromettere ulteriormente la classifica. Il problema è sempre lo stesso, almeno per quanto si vede: il quintetto titolare è di assoluto livello, ma la second unit ha scarso peso specifico e inoltre le rotazioni sono ridotte all’osso. Non è un caso che Bologna in questa stagione abbia perso una serie di partite sul filo di lana; con il ritorno di Stefano Gentile e l’arrivo di Filippo Baldi Rossi questo limite si è leggermente smussato, tanto che contro Cantù sono arrivati 28 punti dalla panchina, ma resta comunque un nervo scoperto e una situazione da migliorare.

QUI TORINO

Dopo due sconfitte consecutive – cinque se aggiungiamo l’Eurocup – Torino è finalmente tornata a sorridere: lo ha fatto per di più in una delle partite più importanti, quella contro l’Olimpia Milano. Una vittoria cui tutti hanno contribuito, ma in particolar modo Lamar Patterson, Trevor Mbakwe e Deron Washington: il primo segnando 16 punti e risultando il miglior marcatore della squadra, gli altri due dominando sotto i tabelloni e non dando mai il vantaggio fisico a Milano. Importante soprattutto la prestazione di Patterson: che ha sì tirato con 4/12 dal campo, ma ha dimostrato di potersi prendere responsabilità pesanti nel momento più importante. Lui, come anche Sasha Vujacic, era sotto i riflettori di società e addetti ai lavori per alcuni comportamenti dentro e fuori dal campo; non è un caso che dopo aver battuto l’Olimpia il management dell’Auxilium abbia bollato il caso come inesistente, e soprattutto abbia escluso interventi sul mercato. La verità è che questa Torino sta viaggiando con il vento in poppa , rispettando al momento quelle che erano le ambizioni estive: ora bisognerà fare l’ultimo sforzo per archiviare le Final Eight, mentre nel girone di ritorno bisognerà in particolar modo puntare a blindare i playoff, magari con una buona posizione nella griglia.

GLI STARTING FIVE

Sono quintetti sostanzialmente fissi quelli che si affrontano al PalaDozza; Alessandro Ramagli tuttavia ha cambiato la scorsa settimana al PalaDesio, facendo partire Kenny Lawson come ala forte al posto di Klaudio Ndoja. Per il resto la solita composizione dello starting five: Oliver Lafayette a svolgere compiti di regia con Marcus Slaughter come centro, Alessandro Gentile e Pietro Aradori ad attaccare “sugli esterni” e provare a mettere punti in cascina. Torino gioca invece con Diante Garrett playmaker e Sasha Vujacic a dargli una mano; Lamar Patterson nella posizione di 3, con la coppia di lunghi formata da Deron Washington e Trevor Mbakwe. Qualche piccola concessione per Luca Banchi potrebbe arrivare dallo schierare uno tra Valerio Mazzola e Antonio Iannuzzi in ala forte.

