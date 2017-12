Avellino Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 9^ giornata)

Diretta Avellino Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDelMauro. Riedizione della semifinale playoff 2017 nella 9^ giornata di basket

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Venezia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Avellino Venezia sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Lo Guzzo-Grigioni ed è uno dei due anticipi nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca sabato 2 dicembre alle ore 20:45. Partita interessantissima al PalaDelMauro: si affrontano infatti la seconda e la terza forza della classifica, la Scandone con un record di sei vittorie e due sconfitte (come Milano e Torino), la Reyer invece posizionata a 7-1 e prima inseguitrice della Germani Brescia. Posizioni che, curiosamente, sono le stesse con cui le due squadre avevano chiuso l’ultima regular season; per di più Avellino e Venezia si erano scontrate in una entusiasmante semifinale playoff, vinta dai lagunari in gara-6 e con due vittorie esterne nel cammino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, per cui come di consueto - almeno da questa stagione del basket italiano - l’appuntamento è in diretta streaming video: le immagini dal PalaDelMauro arriveranno grazie al portale Eurosport Player, che è disponibile per tutti dopo aver pagato una quota per abbonarsi. Per tutte le informazioni utili sulla partita potete rivolgervi anche agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI AVELLINO

Il campionato della Scandone prosegue senza troppi scossoni e secondo un copione che ci si aspettava: ovvero, la squadra nei piani alti della classifica e con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia ormai archiviata. Il colpo in casa dell’Olimpia Milano ha di fatto “annullato” la brutta sconfitta di Brindisi e parzialmente anche lo scivolone di Brescia (-21) ma la vera domanda che bisogna farsi sulla squadra di Pino Sacripanti è se sia davvero attrezzata per giocarsi lo scudetto, quando si troverà verosimilmente a sfidare Milano e Venezia con la speranza - non è scontato - di evitarne almeno una nei playoff. Insomma: la qualità c’è e ormai la continuità è quella giusta, ma per il tricolore forse servirebbe avere il fattore campo in tutte le serie della post season. Infatti al PalaDelMauro il record è 4-0, in trasferta però siamo 3-2 ed è un bilancio non da squadrone pronto per dominare in Italia.

QUI VENEZIA

Dopo aver perso in casa contro Torino, la Reyer ha dimostrato di sapersi riprendere battendo Cantù e Pistoia; due squadre decisamente inferiori, eppur4e i successi sono arrivati per il rotto della cuffia. Segno che qualcosa a livello di doppio impegno si paga, e che dopo la sfuriata iniziale (cinque vittorie consecutive) un po’ di stanchezza è arrivata. Ci può stare: Venezia ha imparato lo scorso anno che conta arrivare in forma alla fine, cioè quando si giocano i playoff. Certamente il fatto che Venezia abbia praticamente vinto in volata dimostra che l’assetto mentale, costruito lo scorso anno con lo scudetto, è tra i migliori in Italia: si spiegano così i colpi con Trento (riedizione della finale), Virtus Bologna (in trasferta) e anche Brindisi prima degli ultimi due. Da qui alla fine dell’andata però la Reyer giocherà contro Avellino (appunto), Reggio Emilia, Brescia, Sassari e Milano, un calendario non esattamente semplice e che potrebbe far perdere qualche posizione di classifica; di certo lì si vedrà la vera stoffa dei campioni d’Italia.

GLI STARTING FIVE

Entrambi gli allenatori hanno idee ben definite circa i loro quintetti di partenza: Stefano Sacripanti schiera il grande ex Ariel Filloy come playmaker con Jason Rich a completare il backcourt, da ala piccola abbiamo Dezmine Wells e i due lunghi sono Maarten Leunen, che come sappiamo ha un’ampia dimensione perimetrale, e Hamady Ndiaye in attesa del ritorno di Kyrylo Fesenko, che ne avrà ancora per qualche tempo. Nella Reyer da valutare se il neo arrivato Marques Green - peraltro un ex - sarà lanciato subito al fianco di MarQuez Haynes; ad ogni modo lo starting five di Walter De Raffaele si completa con Michael Bramos da 3 tattico a supporto di Hrvoje Peric e Mitchell Watt. Quintetto atipico perchè sia Bramos che Peric hanno doppia dimensione e possono dunque giocare totalmente sul perimetro o aiutando concretamente nel pitturato.

