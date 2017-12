Capo d'Orlando Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 9^ giornata)

Diretta Capo d'Orlando Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live. Nona giornata di basket Serie A1: al PalaFantozzi si affrontano due squadre con record 3-5 in campionato

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Trento, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Trento, partita che verrà diretta dagli arbitri Martolini, Aronne e Galasso, si gioca sabato 2 dicembre alle ore 20:45. E’ uno dei due anticipi nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, che torna dopo la sosta per le qualificazioni Mondiali delle nazionali. La classifica è ancora corta, dunque questa partita rappresenta sia uno snodo importante verso la salvezza che la possibilità di aumentare le possibilità di entrare nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: entrambe le squadre infatti hanno tre vittorie e cinque sconfitte e oscillano tra le prime otto e la coda della graduatoria. Un colpo esterno sarebbe molto importante per l’Aquila, che certamente non pensavamo di vedere con record negativo a fine novembre; l’Orlandina tutto sommato sta rispettando le consegne ma potrebbe ora centrare un colpo di reni importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Trento non sarà trasmessa in diretta tv, per cui come di consueto - almeno da questa stagione del basket italiano - si può seguire in diretta streaming video: è infatti disponibile la piattaforma Eurosport Player, alla quale si può accedere pagando una quota in abbonamento e con la quale avrete a portata di mano tutte le gare di basket. Da ricordare anche le informazioni utili sulla sfida del PalaFantozzi che arriveranno tramite gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI CAPO D’ORLANDO

Il roster dell’Orlandina si è già modificato in maniera sensibile: fuori Justin Edwards e Arturas Strautins, dentro Eric Maynor e Dustin Hogue. Peccato che l'arrivo del centro (che sarebbe stato un ex oggi) sia saltato definitivamente; di sicuro per Gennaro Di Carlo è essenziale provare a vincere in casa, dove fino a questo momento l’Orlandina è già caduta tre volte vincendo appena una partita (contro Pesaro). La sosta può aver fatto bene al gruppo, più che altro per dimenticare in fretta il -34 di Brescia: vero che in questo momento la Germani è un rebus irrisolvibile anche per le big, ma il pesante passivo può comunque lasciare delle scorie a prescindere dalle differenze nel tasso tecnico. Come dicevamo il campionato di Capo d’Orlando è comunque positivo: la vittoria di Sassari ha contribuito ad alzare il morale e rendere meno difficile la situazione, per contro pesano molto alcuni passivi pesanti (-16 casalingo contro Pistoia, -36 a Bologna) che lasciano intendere come forse il doppio impegno campionato-Champions League possa essere oltremodo dispendioso per una squadra il cui primo obiettivo resta in ogni caso quello di salvarsi, e solo successivamente riguarda la corsa a un posto nei playoff.

QUI TRENTO

Serviva come il pane la vittoria prima della sosta: l’Aquila l’ha ottenuta dominando contro Pesaro (91-74) e ha evitato di rimanere all’ultimo posto in classifica, sia pure in coabitazione con altre squadre. Spezzata così la serie negativa: dopo la vittoria in rimonta - grande rimonta - sulla Virtus Bologna, Trento aveva perso cinque delle seguenti sei partite e soprattutto aveva giocato sempre peggio, fino al -19 casalingo contro l’Olimpia Milano quando già si mormorava di uno spogliatoio non esattamente coeso (a Varese presunto scontro tra coach Buscaglia e Diego Flaccadori). Al netto della vittoria sulla Vuelle, la stagione mediocre della squadra trentina sta dimostrando che anche confermare gran parte del roster e l’allenatore, dopo una stagione chiusa con la finale scudetto, può non essere un’assicurazione in un campionato in continua evoluzione, nel quale azzeccare gli americani può fare la differenza tra un anno di sofferenza e uno di gloria. Certo poi per la continuità serve anche altro, e del resto l’Aquila ha tutto il tempo per tornare nelle prime posizioni della classifica; comunque sia al momento pare - ed è solo una supposizione - che la squadra si sia seduta troppo sul risultato conquistato la scorsa primavera, partendo con la testa altrove e ovviamente pagando la competitività delle sue avversarie.

GLI STARTING FIVE

A oggi il quintetto di Capo d’Orlando è in dubbio: il playmaker sulla carta è Engin Atsur, ma l’arrivo di Eric Maynor fa pensare a qualche variante. Di sicuro va coperto l’addio di Edwards: Maynor appunto il principale indiziato, ma con lui da sesto uomo (o Atsur relegato a primo cambio, anche se appare difficile) si aprono possibilità per Matteo Laganà, mentre qualche minuto in meno dovrebbe averlo Mario Irhing (19 anni). Per il resto Mario Delas o Jakub Wojchiechowski come centro con Denis Ikovlev partente da ala piccola e Arnoldas Kulboka nella posizione di 4. Per l’Aquila Trento le scelte sono più fissate: Toto Forray oggi è il playmaker titolare a scapito di Jorge Gutierrez, poi starting five alla small ball con Joao Gomes e Ojars Silins che rappresentano il front court, Diego Flaccadori e Dominique Sutton sono gli “esterni”. L’alternativa è Chane Behanan che è un 5 vero - al netto dell’altezza.

