Aek Atene Venezia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Aek Atene Venezia: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta greca per la Reyer (oggi 20 dicembre)

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Aek Atene Venezia (Foto LaPresse)

Aek Atene Venezia si gioca questa sera, mercoledì 20 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.30 italiane (le 21.30 locali) presso l’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene, che ospita la sfida fra due squadre espressione di città certamente fra le più belle del mondo. La partita è valida per la nona giornata della Basketball Champions League, seconda sfida del girone di ritorno della competizione europea. Prima di questo turno la classifica del Gruppo C è molto favorevole per Venezia, che fa parte del quartetto di squadre al primo posto con cinque vittorie e tre sconfitte. Questo però ci dimostra chiaramente come l’equilibrio sia grande in un girone incertissimo, dove almeno sette squadre sperano ancora di entrare fra le prime quattro. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale. L’Aek Atene è quinto ma con appena una vittoria in meno delle quattro squadre che la precedono: facile capire come i greci daranno tutto per vincere una partita che dirà molto sul futuro europeo di Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Aek Atene e Venezia non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

In Champions League ci sono ancora ben sei partite da giocare: Venezia come abbiamo detto al momento sarebbe qualificata, ma la situazione è estremamente fluida e ogni partita potrebbe fare la differenza, fin da quella odierna. Vincendo, la Reyer resterebbe prima e allontanerebbe in modo significativo una pericolosa inseguitrice, ma perdendo tutto si farebbe molto più complicato. In Champions League dunque siamo già a un importante snodo della stagione, mentre in campionato la sconfitta di domenica sera sul campo della capolista Brescia conferma qualche difficoltà per i campioni d’Italia in carica, che certamente pagano anche il doppio impegno e le aspettative che sono più alte per chi porta lo scudetto sul petto. In Serie A Venezia è in piena zona playoff, fa parte di un terzetto di squadre al quarto posto con sette vittorie e quattro sconfitte: il bilancio di certo non è negativo, ma il -19 subito dalla Leonessa ha fatto male alla Umana, che deve dunque cercare l’immediato riscatto, possibilmente con una vittoria che permetterebbe di avvicinare in modo sensibile la qualificazione alle Last 32 di Champions League.

