Avellino Nanterre/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Champions League)

Avellino Nanterre, in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 20:30, è valida per la nona giornata del girone D di basket Champions League 2017-2018. Al PalaDelMauro la partita è decisamente più importante per la Scandone, che entra in questo turno con un record al 50% (4-4) ed è ancora piuttosto pericolante in classifica; le prime quattro come sappiamo andranno a giocare la prossima fase del torneo, quinta e sesta retrocederanno invece in Europe Cup. La Sidigas deve tenere a distanza le ultime due della classifica e provare a recuperare sullo stesso Nanterre, che ha 5 vittorie e 3 sconfitte; all’andata i francesi avevano vinto di 8 punti e dunque anche girare la differenza canestri a proprio favore potrebbe non essere un brutto affare per Avellino, che mantiene intatte le sue speranze di qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere ad Avellino Nanterre in diretta tv, ma la piattaforma Eurosport Player offre la partita di Champions League in diretta streaming video, dietro il pagamento di una quota in abbonamento; la sfida del PalaDelMauro sarà dunque disponibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori sono messe a disposizione sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.basketballcl.com

QUI AVELLINO

Nel fine settimana la Scandone è andata a vincere sul campo di Pesaro, ma i due punti arrivati in campionato sono stati sudatissimi: la squadra di Pino Sacripanti è partita fortissimo e ha costruito un primo quarto da +21, costringendo la Vuelle ad appena 8 punti segnati. Partita che sembrava chiusa, e invece nei due quarti centrali Pesaro è rientrata alla grande, arrivando addirittura ad avere i tiri per portarsi in vantaggio e cambiare del tutto l’inerzia. Alla fine la Sidigas si è salvata con Thomas Scrubb, che nel momento decisivo ha preso le responsabilità e, chiudendo con 16 punti e 5 rimbalzi, ha condotto in porto una vittoria figlia anche dei 25 punti di Jason Rich (9/13 dal campo) che però ha perso 4 sanguinosi palloni. Le note positive per Sacripanti sono il ritorno a pieno regime di Kyrylo Fesenko (10 punti e 5 rimbalzi) e il fatto che la sua panchina abbia prodotto 25 punti, trovando cose importanti anche da Hamady Ndiaye che ormai si trova a proprio agio nel ruolo di centro di riserva (4 punti, 3 rimbalzi ma soprattutto 2 esiziali recuperi). Adesso bisogna girare qualche vite anche in Champions League: la Scandone arriva dal bellissimo +16 contro il Besitkas capolista del girone ma non ha sempre giocato con questa intensità, che deve ritrovare soprattutto al PalaDelMauro soprattutto sfruttando il doppio turno casalingo.

QUI NANTERRE

La squadra francese ha battuto Chalon in campionato: una partita vinta con l’allungo nel secondo quarto e nella quale Alade Aminu ha contribuito con 18 punti e 8 rimbalzi, risultando per valutazione il migliore della squadra. Nanterre ha avuto ottime prestazioni anche da Jamar Wilson (15 punti e 6 rimbalzi) e Terran Petteway (nonostante lo 0/6 dall’arco) e ha mandato ben cinque giocatori in doppia cifra per punti; forse il dato più confortante è che la panchina abbia prodotto 32 punti, segno che anche la second unit può essere importante per l’economia della squadra. In Champions League però Nanterre arriva da due sconfitte consecutive: quella sul campo del Besiktas ci poteva stare, ma poi i francesi sono caduti in casa contro il Cez Nymburk e hanno così perso l’occasione di mettere le mani su una qualificazione anticipata. Squadra che dunque appare in calo: prima del doppio ko Nanterre non perdeva dalla terza giornata, quando aveva subito un 70-62 dall’Aris Salonicco. Vincendo questa sera però metterebbe di fatto tre partite tra sè e Avellino (in virtù del vantaggio nella doppia sfida diretta) e la qualificazione al prossimo turno della Champions League sarebbe praticamente cosa fatta.

GLI STARTING FIVE

Interessante il quintetto che Sacripanti ha mandato in campo a Pesaro: Lorenzo D’Ercole è partito come guardia al fianco di Ariel Fillou, confermati invece Jason Rich in ala piccola con Maarten Leunen e Kyrylo Fesenko. Segno che la Scandone ha ampie rotazioni sugli esterni - c’è anche Bruno Fitipaldo che solitamente ha spazio in Europa e dunque questa sera potrebbe essere impiegato nello starting five. Di solito il quintetto di Nanterre prevede il tedesco Heiko Schaffartzik come playmaker con Jamal Shuler a completare il back court; Lahaou Konate è un’ala piccola ma inizia da 4, perchè l’altra guardia Bathiste Tchouaffe si muove nella posizione di 3. Sotto canestro Hugo Invernizzi è di fatto il centro: è small ball totale almeno all’inizio per coach Pascal Donnadieu, nessuno di questi giocatori supera i 2 metri di altezza.

