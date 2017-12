Darussafaka Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket Eurocup)

Diretta Darussafaka Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Siamo nella penultima giornata del girone A di basket Eurocup, i turchi sono già qualificati

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Darussafaka Torino, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Darussafaka Torino, alle ore 18:15 di mercoledì 20 dicembre, rappresenta uno dei piatti forti nella nona giornata di basket Eurocup 2017-2018: siamo nel girone A dove i turchi hanno già staccato il pass per la Top 16 e guidano la classifica con 7 vittorie e una sola sconfitta. Per Torino il quadro non è così semplice: la Fiat ha spezzato la serie di sconfitte ma, con un record al 50%, deve ancora guardarsi dal possibile ritorno di Andorra, che giocherà in serata. La differenza canestri nella doppia sfida diretta è pari, il che significa che la Fiat in caso di arrivo a pari punti dovrà necessariamente avere un differenziale migliore in generale; ad ogni buon conto Torino spera di lasciare alle sue spalle anche il Cedevita Zagabria, contro cui invece la sfida diretta è decisamente contraria (dunque ci vorrà almeno una vittoria in più rispetto ai croati).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Darussafaka Torino non sarà trasmessa in diretta tv, ma sarà ovviamente disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che da quest’anno fornisce tante partite della pallacanestro italiana ed europea: bisognerà pagare una quota per abbonarsi, poi la diretta streaming video sarà fruibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone mentre informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori arriveranno dal sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

QUI DARUSSAFAKA

Nessun problema per il Darussafaka: i turchi hanno già vinto il girone avendo la doppia sfida diretta a favore nei confronti dell’Unics Kazan, che era l’altra grande favorita e che è stata battuta due volte. Il Darussafaka è del resto squadra di livello superiore: soltanto lo scorso anno ha giocato l’Eurolega e, nonostante la nuova formula del girone unico, è riuscito a qualificarsi per i playoff dove ha anche messo in difficoltà il Real Madrid nelle singole partite. David Blatt è rimasto al timone della squadra, a dimostrazione che il progetto è ambizioso; giocatori come Scottie Wilbekin e JaJuan Johnson valgono forse altri palcoscenici, ma l’obiettivo della società è quello di tornare al più presto in Eurolega e competere davvero per un posto in Final Four. Intanto, questo girone di Eurocup è stato dominato: l’unica sconfitta è arrivata a Zagabria, in casa la squadra turca è imbattuta e ha uno scarto medio di 13 punti, nel quale spicca il +33 rifilato al Levallois. In campionato le cose non vanno così bene: sabato il Darussafaka ha perso sul campo del Banvit e in classifica si trova al quinto posto (6-5 il record) con quattro partite da recuperare alla sorprendente capolista Tofas, che precede anche il Fenerbahçe.

QUI TORINO

La Fiat è ancora in piena corsa per qualificarsi e la sensazione è che il pass arriverà: Torino deve giocare in casa contro la già qualificata Unics Kazan, ma soprattutto dovrebbe essere scavalcata dal MoraBanc che dopo la trasferta in terra francese giocherà in casa contro lo stesso Darussafaka. Sicuramente l’Auxilium ha rischiato il tracollo perdendo quattro partite consecutive, ma la scorsa settimana è tornata a festeggiare la vittoria europea con il 92-86 su Levallois. Due punti fondamentali, arrivati con una prestazione da trascinatore di Sasha Vujacic: lo sloveno ha chiuso con 17 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi per un bel 19 di valutazione, dato che sarebbe stato più alto se le percentuali non fossero state brutte (5/14). E’ curioso notare come prima Lamar Patterson (11 e 4 rimbalzi), poi lo stesso Vujacic, cioè i due giocatori a rischio taglio o comunque osservati speciali, abbiano dato ampie risposte: segno che effettivamente c’è unità di intenti e si sente concreta la possibilità di fare grandi cose in questa stagione. Oggi la squadra di Luca Banchi torna in trasferta: nel girone di Eurocup ha vinto le prime due partite esterne per poi perdere a Kazan e Andorra, per Torino le cose vanno male quando arrivano pochi punti (1-4 quando sono meno di 80, unica vittoria contro il Metropolitans).

GLI STARTING FIVE

David Blatt non ha sempre utilizzato lo stesso quintetto, ma ci sono comunque dei punti fermi; dopo aver blindato il primo posto il tecnico potrebbe dare spazio a più seconde linee. In ogni caso Scottie Wilbekin è sempre stato il playmaker titolare, al suo fianco spesso e volentieri c’è Howard Sant-Roos ma si sono alternati anche Muhammed Baygul e Dogus Ozdemiroglou. Il centro è Michael Eric, le ali di solito sono JaJuan Johnson e James Bell. Per Torino si cambia poco: Diante Garrett e Sasha Vujacic nel back court, Deron Washington e Trevor Mbakwe a formare il reparto dei lunghi con Lamar Patterson “battitore libero”. Antonio Iannuzzi e Valerio Mazzola potrebbero iniziare la partita nel ruolo di ala forte; è già successo nella stagione di Eurocup.

