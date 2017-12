Hapoel Gerusalemme Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Hapoel Gerusalemme Reggio Emilia: streaming video e tv, orario, risultato live. In Eurocup di basket trasferta israeliana per la Grissin Bon (20 dicembre)

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Hapoel Gerusalemme Reggio Emilia (Foto LaPresse)

Hapoel Gerusalemme Reggio Emilia si gioca questa sera, mercoledì 20 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) presso la Pais Arena della celeberrima città israeliana. La partita è valida per la nona giornata della Eurocup di basket, siamo dunque in un momento fondamentale della competizione europea, perché ormai siamo giunti al penultimo turno della fase a gironi e i verdetti sono sempre più vicini. Prima di questo turno la classifica del Gruppo B è ancora decisamente molto incerta: Reggio Emilia a quota tre vittorie e cinque sconfitte condivide il quarto posto con il Galatasaray e precede solamente l’Hapoel, che con due vittorie ha l’obbligo di conquistare un successo oggi per avere ancora speranze. Infatti avanzeranno nella competizione solo le prime quattro classificate di ciascun girone da sei: questo però significa pure che una sconfitta renderebbe complicatissima la situazione di Reggio Emilia, che avrebbe dunque estremo bisogno di tornare da Gerusalemme con una vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di basket Eurocup fra Hapoel Gerusalemme e Reggio Emilia non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La prima parte della stagione non è stata facile per Reggio Emilia: la squadra di coach Massimiliano Menetti infatti in Serie A ha raccolto sei sconfitte consecutive nelle prime sei giornate di campionato e le uniche soddisfazioni in quelle settimane arrivavano proprio dalla Eurocup. Adesso per la Grissin Bon la situazione sembra essersi rovesciata: in campionato possiamo parlare di una vera e propria rinascita con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, perdendo solamente contro Milano di misura ma vincendo pure sul campo dei campioni d’Italia di Venezia, tanto che adesso è più vicina per Reggio Emilia la zona playoff piuttosto che l’ultimo posto occupato per diverse settimane proprio dagli emiliani; tuttavia si è complicato il cammino in Coppa, in particolare a causa della sconfitta casalinga di settimana scorsa contro i lituani del Lietkabelis Panevezys, che adesso in pratica obbliga la Reggiana a cercare la vittoria sul parquet dell’Hapoel Gerusalemme. La Grissin Bon vista nelle ultime partite di campionato ha certamente tutte le possibilità di riuscirci, ora serve solo iniziare a fare bene in entrambe le competizioni.

