Oldenburg Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Oldenburg Sassari: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket trasferta tedesca per la Dinamo (oggi 20 dicembre)

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Oldenburg Sassari (LaPresse)

Oldenburg Sassari si gioca questa sera, mercoledì 20 dicembre 2017: palla a due in programma alle ore 20.00 presso la EWE Arena di Oldenburg, impianto che ospita gli incontri casalinghi della formazione tedesca, per la precisione del Land della Bassa Sassonia. La partita è valida per la nona giornata della Basketball Champions League, seconda sfida del girone di ritorno della competizione europea. Prima di questo turno la classifica del Gruppo A è ancora decisamente molto incerta: Sassari condivide con Murcia il quarto posto con quattro vittorie e altrettante sconfitte, una posizione che sarebbe fondamentale al termine del girone. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale. L’Oldenburg è secondo ma con una sola vittoria in più: sarà dunque una trasferta difficile, ma vincerla potrebbe essere la svolta per il Banco di Sardegna Sassari, già settimana scorsa capace di vincere sul difficile campo dei turchi del Pinar Karsiyaka.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Oldenburg e Sassari non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

In Champions League ci sono ancora ben sei partite da giocare: Sassari è in piena corsa per qualificarsi e la già citata vittoria in Turchia sicuramente può aiutare molto, ma si annuncia una lunga battaglia magari fino all’ultima giornata, in cui anche la differenza canestri potrebbe risultare determinante per decidere le sorti delle qualificate. Oggi, in trasferta contro la seconda, perdere non sarebbe un dramma mentre vincere potrebbe essere un balzo in avanti preziosissimo per una Dinamo che nelle ultime settimane sta facendo molto bene sia in Coppa sia in campionato ed è dunque una delle squadre più in forma in circolazione. In particolare, in Serie A i sardi hanno aperto una buona striscia di vittorie consecutive con la perla dell’impresa sul campo della capolista Brescia, mentre sabato nell’ultimo turno è giunta una vittoria casalinga contro Pistoia (88-81), magari meno appariscente ma importante per continuare la risalita. In classifica il Banco di Sardegna Sassari è ora nel terzetto di squadre al quarto posto con 14 punti frutto di sette vittorie e quattro sconfitte. Situazione dunque molto interessante per Sassari sia in Italia sia in Europa: oggi la Dinamo potrà giocarsela anche con un osso duro come l’Oldenburg.

© Riproduzione Riservata.