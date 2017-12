Olimpia Milano Baskonia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Baskonia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum ed è valida per la tredicesima giornata di basket Eurolega

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Baskonia, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Baskonia si gioca al Mediolanum Forum con palla a due alle ore 20:45 di mercoledì 20 dicembre: è valida per la tredicesima giornata di basket Eurolega 2017-2018. Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del girone di andata: questa settimana è nuovamente dedicata ad un turno doppio, e dunque saranno due gli impegni per una AX Armani Exchange che ormai deve puntare a vincerle tutte per provare a entrare nei playoff. La classifica parla chiaro: 3 vittorie e 9 sconfitte, ultima posizione insieme ad altre due squadre. Sono tre le partite da recuperare per l’ottavo posto: non tantissime, ma il trend è negativo e alcune squadre che erano partite male hanno cominciato a viaggiare. Come appunto il Baskonia, che oggi ha il 50% di vittorie e condivide quella preziosa piazza con Real Madrid e Bamberg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Baskonia non sarà trasmessa in diretta tv; tutti gli appassionati potranno però seguirla in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, che da quest’anno mette a disposizione - con servizio in abbonamento - tante partite del basket di casa nostra e delle principali competizioni internazionali. Ovviamente il sito www.euroleague.net troverete informazioni utili sulla sfida del Mediolanum Forum, come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI OLIMPIA MILANO

In campionato l’Olimpia è tornata a vincere, rialzando subito la testa dopo la sconfitta di Torino: la squadra ha battuto Cantù con una prestazione autoritaria nella quale Vladimir Micov si è preso tante responsabilità offensive soprattutto nel quarto periodo, quello dell’allungo decisivo. In Eurolega però le cose sono diverse: Milano arriva da quattro sconfitte consecutive, ultima delle quali quella dell’Olympic Sports Center contro il Panathinaikos. Il leit motiv è chiaro: l’Olimpia parte bene, ma si spegne gradualmente. E’ chiaramente segno del fatto che l’intensità in campo internazionale è diversa, e Simone Pianigiani non ha ancora trovato la quadratura del cerchio oppure il roster non è attrezzato per competere con le migliori: Khimki e appunto Panathinaikos sono solo gli ultimi due esempio di come l’AX Armani abbia perso partite che aveva condotto anche in maniera netta nel primo tempo, tanto che solo due volte la squadra è uscita con più di 10 punti di scarto. Venerdì Milano sarà di nuovo in campo per sfidare l’Unicaja (a Malaga), poi chiuderà l’andata contro la Stella Rossa. Vincere tre partite significherebbe tornare ad avere una speranza di qualificazione ai playoff; tuttavia al momento le proiezioni non possono essere considerate positive. Di sicuro almeno al Forum bisogna cominciare a vincere con maggiore regolarità, ovviamente partendo da questa sfida contro il Baskonia.

QUI BASKONIA

Partito malissimo, il Baskonia ha saputo girare le carte a proprio favore: quattro sconfitte consecutive per aprire il girone unico di Eurolega, poi sei vittorie nelle altre otto partite. La squadra di Vitoria ha sempre avuto un ottimo feeling con questa manifestazione: certo non sono più i tempi dei grandi argentini (Luis Scola, Andrés Nocioni e Pablo Prigioni) o di Thiago Splitter, ma il roster a disposizione di Pedro Martinez potrebbe stupire anche in questa stagione perchè ci sono giocatori di assoluto livello internazionale che sanno come ci si districa in questo torneo. Dopo aver perso le prime quattro partite, Vitoria ha lasciato per strada soltanto la trasferta contro il Khimki e la partita interna contro il Fenerbahçe; per di più alla Mytishchi Arena ha perso di un solo punto (anche se non ha mai avuto la palla per vincere). Nel corso di questo stint sono arrivate le vittorie di Kaunas, Belgrado e Istanbul (contro l’Efes), quelle interne contro Panathinaikos e Malaga e soprattutto il clamoroso 105-75 contro il Real Madrid, nella quale cinque giocatori sono andati in doppia cifra e sei hanno avuto almeno 11 di valutazione, ma il miglior marcatore è stato Rodrigue Beaubois (15) a dimostrazione di una squadra che sa giocare come una sola unità, senza troppi solisti. Una ricetta giusta per arrivare ai playoff: rimessosi pienamente in corsa, adesso il Baskonia ci crede.

GLI STARTING FIVE

E’ tornato Andrew Goudelock: la guardia dunque sarà regolarmente in campo al fianco di Jordan Theodore che deve farsi perdonare l’espulsione contro il Panathinaikos. Vladiimir Micov sarà l’ala piccola, sotto i tabelloni invece dovrebbero partire Amath M’Baye e Kaleb Tarczewski ma non è escluso che invece a giocare come titolare sia Arturas Gudaitis. Nel Baskonia il solo Janis Timma, un’ala forte, è stato sempre impiegato nello starting five; possiamo però aspettarci Jayson Granger e Matt Janning a comporre il back court, con Rodrigue Beaubois che molto probabilmente sarà l’ala piccola. Il centro è Johannes Voigtmann, anche perchè Ilmane Diop dovrebbe essere ancora ai box per infortunio.

