Trento Gran Canaria/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket Eurocup)

Diretta Trento Gran Canaria: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 9^ giornata di Eurocup. Aquile a caccia della qualificazione.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Trento Gran Canaria (LaPresse)

Trento-Gran Canaria è la partita di basket in programma oggi mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 presso il Pala Trento valida nella nona e penultima giornata del girone D dell’Eurocup. Sfida che si annuncia decisiva per le aquile e non solo: la graduatoria del gruppo infatti vede ancora diversi club impegnati per la lotta la vertice e alla qualificazione al prossimo turno. Dando un occhio alla classifica infatti notiamo che la squadra spagnola è in attesa con 3 punti un bilancio di 5 vittorie e solo tre KO, ma Trento insegue a una sola lunghezza in più (4-4) dalla terza piazza. Pare quindi che al Pala Trento andrà in scena uno dei match più caldi di questa edizione dell’Eurocup che vede la sua fase a giorni ormai agli sgoccioli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va segnalato che la partita tra Trento e Gran Canaria non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita comunque dagli appassionati del nostro Paese: è infatti disponibile la diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione segue il grande basket italiano ed europeo che si può attivare su qualunque dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi. Non dimentichiamo che tutte le informazioni utili che arriveranno attraverso il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete ad esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI TRENTO

Di certo la squadra delle aquile si presenta in campo oggi contro il Gran Canaria con un ottimo biglietto da visita: la formazione di Maurizio Buscaglia è di ritorno di fronte al pubblico di casa da ben 4 vittorie di fila, due delle quali sono occorse proprio in Eurocup contro lo Zenit San Pietroburgo (103-81) e Tofas (91-79). Ecco perché Trento può davvero ambire ad entrare nella top 16 della competizione continentale: ovviamente però alle aquile servirà una vittoria importante per poter ottenere tale ambizioso traguardo, anche perchè di contro si troverà la prima in classifica del girone D.

QUI GRAN CANARIA

Pur con un turno ancora a disposizione il Gran Canaria ha fretta di chiudere il discorso qualificazione alla top 16 dell’Eurocup: il club spagnolo infatti pur primatista con 3 punti e 5 vittorie a bilancio (solo tre KO quindi registrati) deve fare ancora i conti con la matematica. Alla formazione di Luis Casimiro di fatto però basterebbe perdere con uno svantaggio inferiore ai 25 punti per passare il turno: ecco perché quindi la sfida di oggi è ben più che alla portata di Gran Canaria. Importante poi lo stato di forma della stessa società in vista della partita di stasera contro Trento: gli spagnoli sono di ritorno da 4 successi di fila (ultimo KO in campionato contro Real Madrid per 96-72).

