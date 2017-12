DIRETTA / Unicaja Malaga Olimpia Milano (74-71) streaming video e tv: Brutta sconfitta subita dall'Olimpia

Diretta Unicaja Malaga Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 14^ giornata (oggi 22 dicembre 2017)

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.50 Mauro Mantegazza

Diretta Malaga Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

DIRETTA UNICAJA MALAGA OLIMPIA MILANO (74-71): BRUTTA SCONFITTA SUBITA DALL'OLIMPIA

E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Unicaja Malaga e Olimpia Milano sul punteggio 74-71, un incontro gettato letteralmente alle ortiche dalle scarpette rosse che si sono trovati in vantaggio di sei punti a poco più di quattro minuti, la squadra di Pianigiani dopo due triple consecutive di Theodore, è sparita a livello offensivo affidandosi a conclusioni estemporanee di Goudelock e dello stesso Theodore che sbagliate hanno permesso ai padroni di casa di rimontare grazie a Brooks e Diaz difendendo il vantaggio nei secondi finali grazie ai tiri liberi, poi il decisivo errore da tre punti di Bertansi ha difatto chiuso il match. Un peccato veramente per l'Olimpia che, dopo aver sofferto subito in apertura un pesante parziale di 12-0, sono riusciti a rimontare fino alla parità raggiunta sul 20-20, poi due errori in attacco hanno permesso agli spagnoli di chiudere in vantaggio di sei lunghezze il primo quarto trascinati da uno scatenato Brooks autore di una spettacolare schiacciata in contropiede. L'Olimpia però non si arrende e grazie ai canestri del preciso Goudelock ma anche grazie alle bombe da tre dall'ispirato Bertans riesce a passare in vantaggio anche grazie ai rimbalzi in attacco che è riuscito finalmente sensibilmente ad aumentare. Si è così andati all'intervallo sul 35-42, con Milano che ha potuto approfittare dei tantissimi errori al tiro di Malaga che si è un pò persa nel finale di frazione. Il terzo periodo si apre con un Waczynski salito in cattedra che, grazie a due pesanti tiri dall'arco permette all'Unicaja di agguantare la parità sul 53-53 sfruttando anche l'ennesimo errore del deludente Jerrells che questa sera non è riuscito a dare il suo contributo. Il terzo quarto si è così chiuso sul 55-53 ma la squadra di Pianigiani non si arrende e viene trascinata dalla triple di Bertans e Theodoree che permettono l'allungo sino al fatidico 60-66 sul quale i lombardi si sono difatti annullati in fase offensiva che i due americani Theodore e Goudelock a causa delle basse percentuali di realizzazione, hanno cercato delle conclusioni mal costruite che non si sono insaccate. Gli ospiti hanno così permesso ai padroni di casa di recuperare e passare in vantaggio grazie ai canestri del positivo Brooks, Diaz e Augustine che con un canestro ravvicinato dopo un rimbalzo in attacco ha fissato il punteggio di 71-68. A questo punto coach Pianigiani decide di affidarsi ai tiri liberi fino a quando a 14 secondi dal termine ha chiesto a Bertan di tentare una conclusione da tre punti che purtroppo è stata repinta dal ferro del canestro.







GARA EQUILIBRATA TANTI ERRORI IN ATTACCO



Si è concluso da pochissimi minuti il terzo periodo dell'incontro tra Unicaja Malaga sul punteggio di 55-53. Iniziano subito forte i padroni di casa che mettono a segno un immediato parziale di grazie alla tripla di Waczynski e Nedovic che dopo tanti rimbalzi in attacco riesce a fissare il punteggio in parità sul 42-42. Ci pensa Mbaye a reagire con una pesante tripla che consente ai ragazzi di Pianigiani di allungare nuovamente sul 42-45, poi tanti errori da ambo le parti fino a quando Waczynski dimostra di avere le mani calde realizzando l'ennesima tripla che riporta in parità il match sul 47-47. Un errore dall'arco di Jerrells ed un gioco da tre punti di McCallum ha impedito a Milano di allungare ulteriormente e permettendo ai padroni di casa di riequilibrare il risultato sul 53-53. Il canestro di Salin e l'ennessimo errore di Jerrells ha chiuso il periodo sul 55-53.

GOUDELOCK TRASCINA L'OLIMPIA

Si è conclusa la prima parte di gara della sfida tra Unicaja e Olimpia Milano sul punteggio di 35-42. Il secondo quarto si è aperto con le due difese che sono decisamente salite in cattedre visto che nel corso dei primi cinque minuti il parziale è stato di 3-4 fissando il punteggio sul 29-26 quando ma due pesanti tiri dall'arco di Bertans hanno permesso alle scarpette rosse di allungare fino al 29-32. Un fallo tecnico assegnato ai padroni di casa, in particolare a Nedovic, per eccessive proteste ha permesso all'Olimpia di allungare fino al 33-40 quando un inutile fallo commesso da Goudelock sotto canestro ha concesso agli spagnoli l'opportunità di accorciare fino al 35-40 ma l'americano con un bel canestro in penetrazione ha chiuso la prima metà di gara sul 35-42.

L'OLIMPIA REAGISCE DOPO UN PESSIMO AVVIO

Al Palacio de Deportes Josè Maria Martina Carpena di Malaga i padroni di casa dell'Unicaja stanno affrontando l'Olimpia Milano nella gara valida per la 14^ giornata di Euroleague e, al termine del primo quarto, il punteggio è sul 26-20 . Gli spagnoli, dopo le tre sconfitte subito contro il Real Madrid, il Panathinaikos e il Baskonia sono riusciti a vincere le ultime due contro il Khimki e il Barcellona in trasferta ed ora si trovano all'undicesimo posto a quota 10 punti. Le scarpette rosse invece dopo tre sconfitte consecutive incassate contro Anadolu Efes, Khimki e Panathinaikos, hanno ritrovato i due punti nell'ultima contro il Baskonia staccandosi dal fondo della classifica ed arrivando al quattordicesimo posto a quota 8 punti. Iniziano benissimo gli spagnoli con Brooks che con una stoppata ha permesso a Nedovic di realizzare una tripla che ha portato il punteggio sul 7 a 2, poi un'altra tiro dall'arco di Brooks ha costretto Pianigiani a chiamare un time-out sul 10-2. Ci pensano poi Goudelock e Mbaye a rimontare e a portare gli ospiti fino al 12-10, le difese abbassano un pò l'intensità e così Shermadini e Theodore possono rispettivamente segnare senza troppi problemi poi Micov in contropiede realizza il secondo canestro consecutivo in contropiede chiudendo il primo parziale sul 26-20.

PALLA A DUE! SI COMINCIA!

Unicaja Malaga Olimpia Milano sta per cominciare: come abbiamo già ampiamente sottolineato, si tratta di una partita già fondamentale per il destino delle due formazioni nella Eurolega 2017-2018. Finora, Milano ha fatto meglio di Malaga in attacco, dal momento che l’Armani Exchange segna in media 79,2 punti per partita contro i 75,8 dell’Unicaja, mentre gli spagnoli si fanno preferire in difesa dal momento che incassano 81,3 punti a incontro contro gli 84,1 per partita sul groppone dell’Olimpia. In ogni caso, entrambe le squadre subiscono più di quanto segnano, segno evidente delle difficoltà di due compagini che ad oggi sarebbero eliminate al termine della stagione regolare e che proprio per questo motivo hanno estremo bisogno di una vittoria questa sera, per provare a dare un a svolta alla propria stagione europea. Chi ci riuscirà? Per scoprirlo, la parola adesso deve naturalmente andare al campo, perché la palla a due di Unicaja Malaga Olimpia Milano è davvero imminente! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Unicaja Malaga Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv; tutti gli appassionati potranno però seguirla in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, che da quest’anno mette a disposizione - con servizio in abbonamento - tante partite del basket di casa nostra e delle principali competizioni internazionali. Ovviamente il sito www.euroleague.net troverete informazioni utili sulla sfida di Eurolega di questa sera, come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

I MIGLIORI

Chi potrebbe decidere la partita fra Unicaja Malaga e Olimpia Milano? Per provare a rispondere, diamo uno sguardo alle statistiche individuali dei giocatori di queste due squadre nella Eurolega 2017-2018. Quanto ai punti segnati, spicca Nedovic dell’Unicaja con una media di 14,7 per partita, ma seguito da ben tre giocatori dell’Olimpia: Goudelock infatti viaggia a una media di 13,5 punti, mentre Jerrels vanta un 12,6 e Theodore produce 12,4 punti per ogni incontro giocato. Per quanto riguarda i rimbalzi, il confronto più affascinante è quello fra Augustine e Tarczewski: il giocatore di Malaga infatti ne conquista mediamente 6,8 per partita, mentre il migliore di Milano arriva a 6,6. Perfetta parità invece nei numeri dei migliori assist-man delle due formazioni: infatti, sia Nedovic di Malaga sia Theodore dell’Olimpia ne producono una media di 4,5 per partita. Infine, andiamo a segnalare i migliori al tiro: da due spicca Augustine (Malaga) con il 73,1%, nelle triple il cecchino è Waczynski (Malaga) con il 55% mentre Milano vanta il giocatore più preciso nei tiri liberi, cioè Theodore, con una percentuale realizzata pari al 92,1%. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PRECEDENTI

Unicaja Malaga Olimpia Milano si è disputata già in sei precedenti occasioni in Eurolega dal 2007 in poi. Il bilancio delle sfide è in perfetto equilibrio, con tre vittorie per parte e un piccolo vantaggio per entrambi in casa, visto che sia Milano sia Malaga hanno un bilancio di due vittorie casalinghe e una esterna in questi sei confronti. I ricordi peggiori per Milano sono quelli che risalgono proprio alla stagione 2007-2008, quando Malaga vinse sia in casa propria sia in Italia, tuttavia l’Olimpia può vantare ben tre vittorie negli ultimi quattro incontri con Malaga: nelle Top 16 del 2014 ci fu una vittoria per parte, rispettando sempre il fattore campo, mentre l’anno successivo Milano riuscì a vincere entrambe le partite, anche quella giocata a Malaga il 16 gennaio 2015 (77-84). L’anno scorso l’Unicaja non era in Eurolega, per cui le due squadre non si sono affrontate nel primo anno del girone unico: la sfida torna oggi e Milano può farsi forza con questi ottimi numeri recenti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARLA PIANIGIANI

Oggi si gioca Unicaja Malaga Olimpia Milano, ma adesso facciamo un piccolo passo indietro a mercoledì sera e alla fondamentale vittoria dell’Olimpia al Forum contro il Baskonia, che per Milano tiene vive ambizioni di qualificazione in Eurolega. Ecco dunque come coach Simone Pianigiani aveva commentato la vittoria nel dopo-partita: “Adoro i miei giocatori. Per come stanno insieme e per come si allenano. Per 33 minuti abbiamo giocato ai limiti della perfezione. Solo tre perse nel primo tempo, abbiamo deciso il ritmo e ci siamo passati la palla. Poi non appena loro hanno fatto un parziale e alzato il livello di aggressività ci ha preso il panico. Non credo di aver corso dei rischi ma abbiamo commesso qualche errore banale e sofferto troppo. Per come abbiamo giocato dovevamo chiuderla meglio. Ora dovremo fare una nuova grande partita a Malaga. Però oggi abbiamo fatto bene e i timori finali erano ingiustificati. Per noi la chiave è distribuire le energie. Shengelia sapevamo che ci avrebbe creato problemi e per questo ho sacrificato Cusin per avere anche Pascolo sapendo che avremmo dovuto usare tutti i nostri 4. Dada ha avuto problemi fisici non indifferenti ma ora sta crescendo”, si legge sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Unicaja Malaga Olimpia Milano si gioca al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga con palla a due alle ore 20:45 di questa sera, venerdì 22 dicembre: la partita è valida per la quattordicesima giornata di basket Eurolega 2017-2018, la penultima del girone di andata. Si completa un nuovo turno doppio, che per la AX Armani Exchange è iniziato bene grazie alla vittoria casalinga di mercoledì per 92-85 contro il Baskonia Vitoria, oggi ecco un’altra sfida spagnola, ma in trasferta. Milano ci arriva con un bilancio di quattro vittorie e nove sconfitte, Malaga fa appena di poco meglio con cinque vittorie e otto sconfitte. Ad oggi, né l’Unicaja né l’Armani si qualificherebbero per i quarti di finale, dunque chi vincerà rilancerà le proprie quotazioni mentre per chi uscirà sconfitto la situazione si farà difficilissima anche se mancano ancora ben 16 partite alla fine della stagione regolare.

IL CONTESTO

Per l’Armani questa è un’altra stagione fatta di molti alti e bassi, anche per colpa di qualche infortunio di troppo che ha certamente complicato il lavoro di mister Simone Pianigiani. La situazione è difficile soprattutto in Eurolega, come abbiamo già accennato: l’ottavo posto dista ben tre vittorie, non sarà facile recuperare un gap del genere. Per completare il girone d’andata mancano questa trasferta a Malaga e la partita di settimana prossima al Forum contro la Stella Rossa: due squadre che possiamo definire dello stesso livello di Milano, una doppia vittoria sarebbe fondamentale per rilanciare le ambizioni della rappresentante italiana in Eurolega. Certo, lo stesso discorso vale per Malaga, che non può sprecare l’occasione di una partita casalinga contro una squadra che in classifica è dietro agli spagnoli per rilanciare il proprio inseguimento all’ottavo posto. Insomma, pur essendo solamente a dicembre e nel finale del girone d’andata, parlare di spareggio non sembra un azzardo: Unicaja Malaga ed Olimpia Milano questa sera si giocheranno davvero molto.

© Riproduzione Riservata.