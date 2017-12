Diretta / Fortitudo Bologna Roseto info streaming video e tv, orario. Parla Boniciolli (basket A2)

Diretta Fortitudo Bologna Roseto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 che si gioca oggi al PalaDozza (23 dicembre)

Fortitudo Bologna Roseto sarà una partita da non sbagliare per i padroni di casa, che potrebbero uscire dal momento difficile in caso di vittoria ma anche piombare in una vera e propria crisi in caso di sconfitta in un turno casalingo sulla carta decisamente favorevole. Appare dunque interessante andare a rileggere alcune dichiarazioni rilasciate in settimana dal coach della Fortitudo, Matteo Boniciolli: “E’ un momento di palese difficoltà, non riusciamo a reagire; strano perché nel costruire questo gruppo ci siamo affidati a giocatori di comprovata esperienza, che ritenevamo potessero essere ancore nel momento della tempesta. Ciò però non sta accadendo, ed è questo che dobbiamo affrontare serenamente e con fermezza all’interno della società. Preferisco che se ci sono problemi escano ora più che avanti, per avere tempo di curare e capire la malattia. Montegranaro? Hanno chiuso l’area e noi invece da fuori abbiamo spesso sbagliato. Non è un problema tecnico, c’è qualcosa di altro, senza polemiche o attacchi frontali, i giocatori sono i miei primi alleati, ma a qualcosa dovremo pensare. Abbiamo scelto dei veterani, ora siamo la squadra più in ritardo, per colpa mia e dei giocatori, ma il campionato è così lungo che nulla c’è di perduto. Non è una scusa, ma abbiamo affrontato tutte le dirette avversarie in trasferta. Vedo che c’è un malessere diffuso in squadra, dovremo affrontarlo a costo di scelte drastiche come tagliare le rotazioni a 8”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Fortitudo Bologna Roseto non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Fortitudo Bologna Roseto, partita valida per la tredicesima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaDozza del capoluogo emiliano oggi, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20.30, visto che l’intero turno pre-natalizio si disputa stasera per lasciare libera la vigilia di Natale. La classifica del girone ci parla di un match fra due squadre che vivono situazioni molto diverse fra loro: la Fortitudo Bologna ha 16 punti, frutto di otto vittorie e quattro sconfitte grazie a cui è terza dopo le prime dodici giornate di campionato. Roseto invece è tristemente ultima con appena 4 punti, cioè due vittorie e ben dieci sconfitte. Una partita dunque da vincere a ogni costo per la Fortitudo Bologna, logicamente grande favorita, mentre Roseto deve cercare una vera e propria impresa per rendere meraviglioso il proprio Natale.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione molto diversa vissuta fino a questo momento dai bolognesi e dagli abruzzesi, eppure anche per la Fortitudo Bologna non è tutto oro quello che luccica. Infatti la gloriosa squadra emiliana, che fino a quattro giornate fa aveva perso solo a Trieste, ha vissuto di recente un pessimo momento costituito da ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate. Prima i due rovesci consecutivi contro Ravenna (70-76 casalingo) e Treviso (84-74), poi la vittoria casalinga di due soli punti contro Forlì che è stata praticamente solo un brodino, anche perché seguita domenica scorsa a Montegranaro da una pesante sconfitta per 83-65, che ci ha detto come la Fortitudo sia in evidente difficoltà, in rapporto naturalmente alle ambizioni di inizio stagione. Certo, Roseto farebbe la firma per essere nelle zone di classifica dei bolognesi, eppure nelle ultime quattro giornate ha vinto più della Fortitudo, cogliendo due vittorie casalinghe contro Jesi (88-77) e Ferrara (81-79) dopo ben otto sconfitte consecutive che avevano segnato per gli abruzzesi un pessimo inizio di campionato. Certo, in trasferta finora ci sono state solo sconfitte e pensare di spezzare il digiuno a Bologna contro una Fortitudo affamata non sarà semplice…

