Diretta / Legnano Siena info streaming video e tv: orario. Dubbio Ebanks (basket A2 Ovest)

Diretta Legnano Siena: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaBorsani i Knights, reduci da quattro sconfitte consecutive, ospitano la Mens Sana nel girone Ovest di A2

Legnano Siena potrebbe giocarsi senza Devin Ebanks: il centro della Mens Sana era già stato escluso dal referto nella partita della scorsa settimana, a causa di problemi fisici. Un giocatore fondamentale per le sorti della squadra toscana: nelle 11 apparizjini ha tenuto una media di 22,3 punti e 5,5 rimbalzi tirando con il 55% da 2 punti e aggiungendo anche un buon 37% dal perimetro, una soluzione che contempla anche piuttosto spesso (quasi tre triple per partita). Ebanks gioca come centro a Siena, o comunque come lungo; nel mondo NBA era invece un’ala piccola che all’occorrenza poteva muoversi come guardia. Scelto con la tredicesima chiamata al secondo giro del draft 2010 (44esima scelta assoluta), Ebanks è entrato nella NBA con i Los Angeles Lakers bicampioni del mondo ma che da lì in avanti avrebbero iniziato a calare; in 63 partite giocate nell’arco di tre anni ha tenuto una media di 3,6 punti non riuscendo mai a entrare nelle rotazioni, nemmeno dopo aver segnato 18,3 punti nelle tre partite con i Los Angeles D-Fenders di D-League, e addirittura 24,1 con i Texas Legends nello stesso contesto. Ha girato tanto, arrivando anche a Porto Rico; due anni fa 21,9 punti di media ancora in D-League, con i Grand Rapids Drive (affiliati ai Detroit Pistons), ma nemmeno questa volta è stato considerato pronto per la NBA. Siena lo ha preso dall’Atletico de San German, sempre a Porto Rico, dove aveva realizzato 20,7 punti per allacciata di scarpe e dimostrandosi dunque un grande realizzatore, come del resto ha fatto vedere in questo primo scorcio di stagione in Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

Legnano Siena non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque gustarvi questa partita di A2 grazie al servizio fornito dalla piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione copre i due principali campionati di pallacanestro italiana e si occupa anche delle coppe europee. La diretta streaming video sarà disponibile pagando una quota per abbonarsi, mentre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori saranno fornite dal sito ufficiale del campionato di A2, all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

Legnano Siena si gioca alle ore 20:30 di sabato 23 dicembre, come partita valida per la tredicesima giornata del campionato di basket A2 2017-2018. Il girone Ovest del torneo è dominato da Casale Monferrato; dobbiamo scendere per trovare le due squadre in campo questa sera al PalaBorsani di Castellanza. Legnano occupa l’ottava posizione con sei vittorie e cinque sconfitte - deve recuperare la partita contro Scafati - e dunque a oggi sarebbe nella griglia dei playoff (virtualmente dovrebbe disputarsi l’ultimo spot con Latina, che ha 12 punti allo stesso modo ma con partite piene). Siena invece ha due punti in meno, ma in questo momento fanno tutta la differenza del mondo perchè la Soundreef deve guardare maggiormente alle sue spalle, dove ci sono appena quattro squadre e due di queste (Eurobasket e Treviglio) hanno soltanto una gara di differenza. Insomma: perdendo oggi la Mens Sana potrebbe ritrovarsi addirittura in terzultima posizione, un quadro decisamente diverso da quello che si era previsto a bocce ferme e prima che iniziasse il campionato.

I Knights sono in caduta libera: hanno perso le ultime quattro partite, una al PalaBorsani (contro Tortona) e sono stati anche sfortunati visto che il rinvio della partita contro Scafati (voluto comunque dalla stessa società lombarda) ha portato ad un calendario con tre delle quattro partite fouri casa. Sta di fatto che a metà novembre, dopo la vittoria su Reggio Calabria, Legnano era in una situazione di 6-1, aveva perso soltanto contro Cagliari ed era una delle grandi sorprese del girone Ovest (pur avendo fatto anche negli anni passati). Adesso invece la squadra fatica tantissimo, indipendentemente da quale sia il suo rendimento in termini di punti: le prime due sconfitte sono arrivate subendo 72 e 79 punti, nelle altre due invece i Knights hanno segnato rispettivamente 81 e 82 punti ma hanno comunque perso. Il dato ci dice che il problema non è circoscritto a una singola fase del gioco, a un attacco che si è fermato o a una difesa che non risponde: è più che altro un aspetto psicologico che ha bloccato la squadra, che ha bisogno di ritrovarsi anche dal punto di vista fisico per non trovarsi improvvisamente a dover lottare per la salvezza.

Il cambio di allenatore ha tutto sommato fatto bene a Siena: nelle sette partite allenate da Matteo Mecacci sono arrivate tre vittorie, e soprattutto la Mens Sana ha potuto festeggiare la prima affermazione esterna della stagione quando ha vinto sul campo di Reggio Calabria. Peccato che nel frattempo siano arrivati anche due ko interni: quello contro la rivelazione Cagliari e quello dell’ultima giornata contro Rieti. Una partita questa nella quale l’attacco di Siena non ha funzionato: i 69 punti realizzati sono stati la quarta peggior prestazione stagionale. Una statistica che però ci dice anche che quest’anno la Soundreef ha avuto spesso e volentieri problemi offensivi; contro la NPC i 22 punti nel secondo quarto sono stati vanificati dai 16 e dai 12 di primo e terzo periodo, con la squadra che ha tirato 6/28 dall’arco e ha fatto male anche ai liberi, guadagnando soltanto 10 viaggi in lunetta con un’efficienza del 50%. Anche i migliori hanno steccato: per esempio Elston Turner che ha avuto 17 punti ma con un brutto 8/17 dal campo (1/5 dal perimetro), mentre non era presente Devin Ebanks che aveva problemi fisici e rimane anche in dubbio per questa partita di Legnano.

Legnano parte solitamente con uno starting five nel quale Alessandro Zanelli e Nikolas Raivio si dividono i compiti di playmaking; Matteo Martini fa le veci dell’ala piccola pur essendo una guardia di ruolo, a completare il quintetto è completato da Rei Pullazi e William Mosley ed è un quintetto piccolo (Pullazi, che agisce da 4, è alto 198 centimetri ed è più un 3 naturale). Senza Devin Ebanks, il centro di Siena dovrebbe essere ancora Marko Simonovic; invariato il resto del quintetto, con Lorenzo Saccaggi da playmaker ed Elston Turner da guardia, mentre Daniele Sandri e Federico Lestini saranno le due ali.

