Diretta / Napoli Agrigento info streaming video e tv, orario. Parla Russo (basket A2, oggi)

In attesa di Napoli Agrigento, spendiamo qualche parola in più sulle difficoltà dei padroni di casa. Anzi, utilizziamo direttamente le parole del coach della Cuore Napoli Basket, Aldo Russo, in sede di commento della pesante sconfitta della scorsa giornata nel derby campano contro Scafati, perso di 25 lunghezze per 88-63: “Faccio i complimenti a Scafati che ha un roster di livello elevatissimo e che gioca un ottimo basket. Noi abbiamo sbagliato l'approccio, siamo venuti meno alle prime difficoltà incontrate. I 31 punti subiti nel solo primo quarto ci hanno dato una brutta botta. La nostra è una squadra giovane che ci teneva tantissimo a fare bella figura in un derby in diretta tv e magari questo ha giocato contro di noi. La sconfitta fa male, ma io ho incitato i giocatori per tutti i 40' perché vedo un gruppo che si sta impegnando tanto. Sappiamo che affrontiamo un campionato difficile, ma bisogna essere resilienti ed affrontare le difficoltà a testa alta e se è possibile uscirne fortificati da certe situazioni. Ora bisogna guardare avanti perché tra sei giorni c'è un altro impegno importante con Agrigento, utile per riscattarci". Il giorno adesso è arrivato: Napoli saprà davvero riscattarsi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Napoli Agrigento non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Napoli Agrigento, partita valida per la tredicesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca al PalaBarbuto del capoluogo campano oggi, sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20.30, visto che l’intero turno pre-natalizio si disputa stasera per lasciare libera la vigilia di Natale (salvo un posticipo). La classifica del girone ci parla di un match fra due squadre che vivono situazioni molto diverse fra loro: la Cuore Napoli Basket è tristemente ultima con appena 4 punti, cioè due vittorie e ben dieci sconfitte, dunque ha grande bisogno di fare punti per l’obiettivo della salvezza, che di certo non si annuncia facile; non sarà però nemmeno facile vincere contro un’avversaria di buonissimo livello come la Moncada Agrigento, che in classifica ha 14 punti in virtù di sette vittorie e cinque sconfitte raccolte finora e di conseguenza ha ambizioni ben più importanti, alla ricerca di un piazzamento di prestigio in zona playoff.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione molto diversa vissuta fino a questo momento dai partenopei e dai siciliani. Per Napoli, come abbiamo detto, ci sono state appena due vittorie finora, contro la Virtus Roma (83-78) e contro Cagliari (94-93): entrambe sono arrivate al PalaBarbuto, dunque almeno qualche soddisfazione casalinga è arrivata, ma il bilancio resta decisamente deficitario. Non ha di certo portato frutti nemmeno il cambio in panchina, clamorosamente arrivato subito dopo la vittoria contro i sardi: ovviamente la situazione non era positiva, ma cambiare dopo una vittoria è sempre strano e se dopo arrivano due sconfitte la mossa non può certo essere giudicata brillante. Il giudizio è invece ben diverso per la stagione di Agrigento: i siciliani vantano oltre il 50% di vittorie e naturalmente vogliono approfittare del match contro il fanalino di coda per migliorare ulteriormente la propria situazione. A volere essere pignoli, però, il rendimento della Moncada in trasferta non è soddisfacente, con due sole vittorie a fronte di quattro sconfitte. L’obiettivo di Agrigento è dunque chiaro: vincere per consolidare la posizione nei playoff migliorando anche il dato delle trasferte.

