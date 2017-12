Diretta / Pistoia Trento info streaming video e tv: orario. Il ritorno di Diawara (basket Serie A1)

Diretta Pistoia Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara. Anticipo nella Serie A1 di basket, siamo nella dodicesima giornata

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 18.07 Claudio Franceschini

Diretta Pistoia Trento, basket Serie A1 12^ giornata (Foto LaPresse)

Come già detto, Pistoia Trento segna il ritorno di Yakhouba Diawara: giocatore francese di 35 anni, si è aggregato alla The Flexx per una prova di una settimana, che potrebbe sfociare in un’acquisizione a tempo pieno fino al termine della stagione. Diawara è un’ala di grande esperienza: si è affermato nel Digione, e già nel 2005 è sbarcato in Italia dove, con la maglia della Fortitudo Bologna, ha disputato la finale scudetto persa contro la Benetton Treviso. Esperienza che gli è valsa la chiamata NBA: il francese ha giocato due anni a Denver e altri due a Miami, diventando un giocatore di rotazione ma senza mai lasciare il segno. Tanto da tornare in Italia nel 2010: lo ha voluto Brindisi, per la prima stagione di sempre in Serie A. Stagione conclusa con la retrocessione, ma Diawara è comunque riuscito a guadagnarsi la chiamata di Varese, nella versione precedente a quella che avrebbe vinto la regular season; allenatore Carlo Recalcati, Diawara ala titolare di un roster che comprendeva Rok Stipcevic e Janar Talts, Luca Garri e Krjstian Kangur oltre a Phil Goss, tornato a stagione in corso. Con i biancorossi il francese ha poi giocato un altro anno nel 2014-2015; prima li ha affrontati nei quarti playoff del 2013, perdendo 1-4 quella serie con la maglia della Reyer Venezia. In mezzo Kuba aveva piazzato una stagione a Gravelines, mentre dopo un’annata in patria con il Limoges è tornato a metà stagione per salvare la Juvecaserta (poco più di 9 punti di media), anche se lo sforzo è stato inutile visto il fallimento. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Trento non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite del campionato di basket Serie A1, sarà possibile seguirla sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sarà necessario pagare una quota in abbonamento per le immagini, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it arriveranno informazioni utili sulla sfida del PalaCarrara, come il tabellino play-by-play e le statistiche delle due squadre e dei giocatori sul parquet.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Pistoia Trento sarà diretta dalla terna arbitrale Baldini-Borgioni-Perciavalle; alle ore 20:45 di sabato 23 dicembre, al PalaCarrara, si gioca uno dei due anticipi validi per la dodicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, un turno che si completerà tra martedì e mercoledì. Sfida che può valere anche per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia: mancano quattro giornate al termine del girone di andata, al momento la quota limite per accedere al tabellone del torneo è cinque vittorie che sono quelle che ha Trento, in condivisione con altre tre squadre in una classifica ancora molto corta. Pistoia ha invece un record di 4-7: deve guardarsi alle spalle, anche se ha due partite di margine su Brindisi (che oggi sarebbe la retrocessa) e dunque ha preso un leggero margine che le consente di non avere una totale ansia nelle sue gare. A cominciare da stasera, quando dovrà provare a sfruttare il fattore campo e agganciare l’Aquila.

QUI PISTOIA

Al PalaCarrara c’è la novità Yakhouba Diawara: il francese, visto a lungo in Italia (con le maglie di Fortitudo Bologna, Brindisi, Varese - in due diversi momenti - Venezia e Caserta), si è aggregato alla squadra per un try-out di sette giorni. A dire la verità bisogna ancora capire se questa sera sarà già in campo (dovrebbe esserlo), ma intanto il giocatore si è allenato agli ordini di Vincenzo Esposito ed è già stato deciso di tesserarlo fino al termine della stagione. Un acquisto che rappresenta una ventata di esperienza per una squadra che ha archiviato il difficile periodo, culminato nel -48 di Reggio Emilia, vincendo due delle ultime tre partite; i colpi interni contro Torino e Pesaro lasciano intendere che Pistoia ha finalmente cambiato passo almeno nelle gare casalinghe. Effettivamente il rendimento al PalaCarrara è buono: qui la The Flexx ha vinto tre partite, non siamo ancora su livelli totalmente positivi ma di sicuro è una statistica che contribuisce ad allontanare lo spettro della retrocessione. Pistoia comunque deve riscattare l’ultima sconfitta, arrivata sul campo di Sassari arrivata però al termine di una partita che si è sostanzialmente giocata punto a punto.

QUI TRENTO

Per la prima volta nella stagione Trento è riuscita a vincere due partite consecutive in campionato, e a sfatare il tabù trasferta: le affermazioni di Brindisi e del PalaTrento contro Cremona sono valse finalmente un ideale back to back che ha contribuito a migliorare sensibilmente la situazione in classifica, portando l’Aquila a sognare un altro ingresso nel tabellone delle Final Eight. Non è un caso che la seconda vittoria di fila sia arrivata nella giornata in cui Dominique Sutton è tornato a giocare sui livelli dello scorso anno: 24 punti con 9/14 dal campo e 6/6 dalla lunetta, 13 rimbalzi e 33 di valutazione, solo parzialmente diminuito dalle quattro palle perse. Con l’ala di Durham in piena efficienza, la Dolomiti Energia può nuovamente considerare obiettivi ambiziosi; a Brindisi, sul campo dell’ultima in classifica, la squadra è anche riuscita a vincere una partita esterna, cosa che nel corso della stagione non era mai successa. L’Aquila sta penando nel confermarsi dopo aver raggiunto a sorpresa la finale scudetto, ma la scelta di ripartire dallo stesso roster del 2016-2017 sta iniziando a pagare i dividendi; archiviata la “sbornia” per un risultato comunque storico i trentini hanno ripreso la marcia e ora puntano a chiudere al meglio un girone di andata che, dopo il PalaCarrara, li vedrà giocare in casa contro Torino e Avellino e in trasferta a Sassari per un calendario piuttosto complicato.

GLI STARTING FIVE

Pistoia ha ritrovato Tyrus McGee, che dunque sarà in campo dall’inizio come guardia al fianco di Ronald Moore, come sempre il playmaker della squadra; per il resto quintetto che punta sulla presenza sotto i tabelloni, visto che Raphael Gaspardo è di fatto un’ala forte e dovrebbe giocare insieme a Daniele Magro e Deyan Ivanov (cambierebbe poco inserendo nello starting five Markus Kennedy). Per Trento, la scorsa domenica c’è stata la sorpresa di Luca Lechthaler nel quintetto di partenza; con lui Joao Gomes sotto i tabelloni, mentre Shavon Shields, Toto Forray e Dominique Sutton erano la batteria di esterin. In alternativa a controllare il pitturato può partire uno tra Chane Behanan e Ojars Silins.

