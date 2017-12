Cantù Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

Diretta Cantù Pesaro info streaming video e tv, orario, risultato live. Una sfida storica nel posticipo della 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cantù-Pesaro - LaPresse

Cantù Pesaro sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Evangelista Caiazza e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio della omonima città brianzola, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Red October Cantù, contrapposta in questo turno alla Victoria Libertas Pesaro: si gioca dunque oggi, martedì 26 dicembre 2017 alle ore 20.45, in questa giornata di Santo Stefano che sarà per gli appassionati tutta all’insegna del campionato di basket e che si chiuderà con il posticipo fra due formazioni che hanno scritto la storia della nostra pallacanestro, anche se il presente non è altrettanto esaltante. Cantù può sorridere leggendo la classifica della Serie A, dove la Red October ha 10 punti grazie a cinque vittorie e sei sconfitte nonostante enormi problemi fuori dal campo: i brianzoli stanno però onorando il campionato anche meglio del previsto e a questo punto inseguono la Final Eight di Coppa Italia. Pesaro invece deve pensare alla salvezza, dal momento che i marchigiani sono penultimi con appena 6 punti, frutto di tre vittorie a fronte di ben otto sconfitte. Sulla carta, è un turno favorevole ai sogni di Cantù, sempre che Pesaro non riesca ad invertire la tendenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cantù Pesaro sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, il canale visibile in chiaro per tutti al numero 57 del telecomando; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite il sito e l’applicazione di Rai Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Abbiamo già detto dei meriti di Cantù, una squadra che potrebbe essere allo sbando e invece lotta per la zona playoff e ha saputo togliersi delle belle soddisfazioni, sia in casa sia in trasferta. I brianzoli infatti finora hanno ottenuto tre successi a Desio contro Cremona, Trento e Virtus Bologna (oltre a una sconfitta di un solo punto contro i campioni d’Italia di Venezia), ma sono stati anche capaci di andare a vincere a Pistoia e soprattutto a Torino. Randy Culpepper è il giocatore simbolo, ma mai come in questo caso i complimenti vanno fatti ad ogni singolo componente sia della rosa sia dello staff tecnico guidato dal coach Marco Sodini. Adesso serve un ultimo sforzo per entrare fra le prime otto al termine del girone d’andata e andarsi a giocare le Final Eight di Coppa Italia, che sarebbero il giusto premio per la Red October: questo è un turno sulla carta favorevole, che Cantù dovrà dunque sfruttare nel migliore dei modi.

Il discorso è inevitabilmente diverso per la Victoria Libertas Pesaro, che alla seconda giornata si era regalata una pirotecnica vittoria per 95-102 a Reggio Emilia ma da allora ha infilato solamente altre due vittorie, entrambe in casa contro Brindisi e Varese. Proprio Brindisi in questo momento è la rivale diretta, dal momento che i marchigiani sono penultimi mentre i pugliesi sono il fanalino di coda della classifica. Fortunatamente non si tratta ancora di una lotta ristretta a due sole squadre, ma è chiaro che gli uomini di coach Spiro Leka dovranno provare a cambiare passo se non vorranno ritrovarsi coinvolti in una dura lotta fino al termine del campionato. Vincere oggi vorrebbe dire sia fare un grosso passo in avanti sia coinvolgere anche Cantù nella lotta, altrimenti per Pesaro la situazione si farà ancora più critica.

© Riproduzione Riservata.