Cremona Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Brindisi (LaPresse)

Cremona Brindisi sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Luca Weidmann e Gianluca Calbucci. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRadi, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Vanoli Cremona, contrapposta in questo turno alla Happy Casa Brindisi: si gioca dunque oggi, martedì 26 dicembre 2017 alle ore 17.00, in questa giornata di Santo Stefano che sarà per gli appassionati tutta all’insegna del campionato di basket. Nella classifica della Lega A Cremona e Brindisi non se la passano bene, pur con alcune differenze: i lombardi infatti finora hanno ottenuto quattro vittorie e sette sconfitte, non è un bilancio esaltante ma tutto sommato la Vanoli è a due punti dalla zona playoff mentre ha quattro lunghezze di margine sull’ultimo posto, occupato proprio da Brindisi con 4 punti, cioè sole due vittorie e ben nove sconfitte. I conti sono presto fatti: con una vittoria, Cremona farebbe un grosso passo avanti verso la salvezza, avvicinando pure la zona playoff; Brindisi ha però l’occasione di rimescolare le carte se facesse il colpaccio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cremona Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Per Cremona le quattro vittorie sono arrivate tre in casa e una in trasferta. L’unico colpaccio dei lombardi è arrivato a Pesaro nella quinta giornata, a fine ottobre, d’altronde si sa che la salvezza (e magari pure qualcosa di più) passerà da un ottimo rendimento casalingo, dove Cremona finora ha battuto Pistoia, Sassari e Avellino. Non sono dunque mancate imprese contro squadre sulla carta superiori come il Banco di Sardegna e la Sidigas: adesso invece per la squadra del c.t. azzurro Romeo Sacchetti arriva una partita da vincere ad ogni costo, per non farsi risucchiare verso il basso e dare invece concretezza al sogno delle Final Eight di Coppa Italia, dato che tutto sommato l’ottavo posto non è lontano, anche se ci sono moltissime squadre in lotta per questo ambito traguardo.

Brindisi invece non può permettersi di sognare, soprattutto in trasferta dove in questo campionato non ha ancora mai vinto, dal momento che gli unici due successi dei pugliesi sono arrivati in casa, contro Avellino e Virtus Bologna. Come abbiamo già accennato, una vittoria sarebbe davvero molto significativa per la Happy Casa, che rimescolerebbe la situazione in coda, mentre una sconfitta potrebbe già significare guai grossi per Brindisi anche se naturalmente, non essendo ancora nemmeno arrivati alla fine del girone d’andata, il tempo per recuperare c’è. Santo Stefano porterà dunque ai pugliesi la prima gioia in trasferta? Di certo la squadra di Frank Vitucci deve iniziare a cambiare ritmo se vuole rimanere in corsa…

