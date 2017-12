Olimpia Milano Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

Diretta Olimpia Milano Brescia info streaming video e tv, orario, risultato live. Grande derby lombardo al Forum nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano-Brescia (LAPRESSE)

Olimpia Milano Brescia sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Massimiliano Filippini e Fabrizio Paglialunga. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago, l’impianto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in questo turno alla Germani Brescia: si gioca dunque oggi, martedì 26 dicembre 2017 alle ore 12.00, in questa giornata di Santo Stefano che sarà per gli appassionati tutta all’insegna del campionato di basket, anche se forse la collocazione all’ora di pranzo non è il massimo per questo derby lombardo di lusso. Merito soprattutto di Brescia: alzi la mano chi avrebbe immaginato ad inizio stagione la Leonessa in fuga al primo posto in classifica con 20 punti, frutto di dieci vittorie e una sola sconfitta in tre mesi a dir poco esaltanti per Brescia. L’Olimpia Milano tutto sommato sta facendo il suo: 16 punti con otto vittorie e tre sconfitte, bilancio positivo se si considera che in campionato per l’Armani al momento l’unica cosa che conta è essere nelle zone alte della classifica, ma è chiaro che la reginetta per ora è Brescia, con pieno merito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Milano in campionato sta dunque finora facendo il suo dovere, anche se la fatica del doppio impegno con l’Eurolega si fa sicuramente sentire: sono arrivate tre sconfitte contro Sassari, Avellino e Torino, di cui quella contro la Sidigas in casa, però come detto per ora in campionato quello che conta per l’EA7 al momento è semplicemente rimanere nelle posizioni di vertice per avere una buona posizione nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia, che sarà per Milano il primo grande obiettivo stagionale in Italia. L’anno scorso, quando Milano pur fra varie difficoltà aveva vinto senza troppi patemi la stagione regolare ma poi era crollata ai playoff, ha certamente insegnato qualcosa: la vera sfida per Simone Pianigiani sarà essere al top in primavera, quando Milano dovrà cercare di conquistare lo scudetto rispettando i gradi di favorita assoluta che ogni anno vengono assegnati all’Emporio Armani.

Per Brescia la domanda naturalmente potrebbe essere proprio: reggerà alla distanza? In questo caso è però un dubbio estremamente piacevole: la Leonessa sta facendo grandi cose, in termini di risultato ma anche di gioco, come ha dimostrato ad esempio l’ultimo quarto della scorsa giornata di campionato, il trionfo contro i campioni d’Italia di Venezia prendendo il largo dopo 30 minuti molto equilibrati. Brescia viaggia con la leggerezza di chi non ha particolari obblighi e vuole solamente continuare a stupire tutti: questo grande derby con Milano ne è la perfetta dimostrazione, perché una sconfitta non sarebbe un dramma (e lascerebbe la Germani comunque al comando solitario della classifica), mentre un colpaccio spingerebbe ancora più in là gli orizzonti di una squadra che sta viaggiando alla perfezione sotto la sapiente guida del coach Andrea Diana.

© Riproduzione Riservata.