Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score 12^ giornata (oggi 26 dicembre)

Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca oggi martedì 26 dicembre la maggior parte delle partite della dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket, che sfrutta il giorno di festa per Santo Stefano per farci compagnia per molte ore. Ricordato che sabato 23 si sono già disputati due anticipi Torino-Reggio Emilia e Pistoia-Trento, andiamo adesso a vedere che cosa ci attende oggi. Si partirà già alle ore 12.00 con il derby lombardo Olimpia Milano-Brescia. Alle ore 15.00 ecco una classica del nostro campionato, Varese-Virtus Bologna, mentre alle ore 17.00 si disputerà Cremona-Brindisi, alle ore 18.00 sarà la volta di Venezia-Sassari, mentre il posticipo di prima serata sarà alle ore 20.45 Cantù-Pesaro. Infine, ci sarà pure un posticipo a domani sera, quando alle ore 20.30 scenderanno in campo Avellino e Capo d’Orlando.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

Giocare a Santo Stefano è ormai di fatto un classico per il nostro campionato, però alcune decisioni non convincono: in particolare, il derby Olimpia Milano-Brescia collocato a mezzogiorno, quando la gran parte delle famiglie sarà a tavola per uno dei tanti momenti di festa di questi giorni. Visto che le partite di oggi sono appena cinque, dal momento che sono stati necessari due anticipi per chi gioca in Eurocup e non si è voluto rinunciare nemmeno a un posticipo domani sera, ecco che le sfide che restano in programma oggi avrebbero potuto essere concentrate maggiormente dalla metà del pomeriggio verso sera.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Al di là di queste riflessioni comunque importanti, visto che la popolarità e la visibilità del campionato di basket sono purtroppo ben lontane dai livelli di qualche decennio fa (diciamo fino a circa 20 anni fa), qualche parola adesso va dedicata alla situazione in classifica. Molto dipenderà proprio dal derby al Forum: Milano ha l’occasione di ribadire le gerarchie con una vittoria che comunque lascerebbe Brescia al comando della classifica ma sarebbe un messaggio forte da parte della squadra che resta il punto di riferimento del campionato, mentre un colpaccio della Leonessa aprirebbe alla capolista orizzonti ancora migliori di ciò che Brescia ha già conquistato in questi primi mesi del campionato. Altra partita molto attesa sarà certamente Venezia-Sassari, l’altra sfida di cartello di questo Santo Stefano fra due delle formazioni più ambiziose della Serie A, che stanno però vivendo momenti molto diversi, con la Reyer in calo e la Dinamo in crescita. Il verdetto del Taliercio è di conseguenza molto atteso…

SERIE A BASKET, RISULTATI 12^ GIORNATA

Già giocate

Torino-Reggio Emilia 87-64

Pistoia-Trento 79-86

Ore 12.00

Olimpia Milano-Brescia

Ore 15.00

Varese-Virtus Bologna

Ore 17.00

Cremona-Brindisi

Ore 18.00

Venezia-Sassari

Ore 20.45

Cantù-Pesaro

Domani, ore 20.30

Avellino-Capo d’Orlando

CLASSIFICA

Brescia 20

Avellino, Milano 16

Torino, Sassari, Venezia 14

Cantù, Capo d'Orlando, Trento, V. Bologna 10

Reggio Emilia, Varese, Cremona, Pistoia 8

Pesaro 6

Brindisi 4

© Riproduzione Riservata.