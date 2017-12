Torino Unics Kazan/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Torino Unics Kazan: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaRuffini la Fiat è già qualificata alla Top 16, ma cerca il secondo posto nel girone A di Eurocup

26 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Unics Kazan, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Torino Unics Kazan, al PalaRuffini, si gioca alle ore 18:00 di martedì 26 dicembre; siamo arrivati alla decima e ultima giornata della regular season di basket Eurocup 2017-2018. Nel girone A entrambe le squadre sono già qualificate alla Top 16, ma l’impegno che chiude il gruppo sarà comunque importante: in ballo infatti c’è la seconda posizione alle spalle del Darussafaka, il che permetterebbe di avere - almeno sulla carta, visto che le insidie si nascondono dappertutto - un sorteggio più morbido nel prossimo turno. La situazione al momento ci dice che Torino ha 5 vittorie e 4 sconfitte, e con lo splendido colpo della Volkswagen Arena è riuscita a tenere a distanza il MoraBanc Andorra; l’Unics Kazan ha una vittoria in più ma in ogni caso non può prendersi il primo posto nel girone, visto che il Darussafaka ha vinto entrambe le sfide dirette. Avendo differenza punti a sfavore nei confronti del Cedevita Zagabria, Torino potrebbe addirittura chiudere il girone al quarto posto, dunque per la squadra di Luca Banchi la partita è comunque delicata, anche se il primo passo europeo è stato fatto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Unics Kazan non verrà trasmessa in diretta tv, ma la grande novità di questa stagione di basket è la piattaforma Eurosport Player: pagando una quota per l’abbonamento avrete accesso, in diretta streaming video su PC, tablet o smartphone, a tante partite delle coppe europee e dunque anche a questa del PalaRuffini. Ricordiamo inoltre il sito ufficiale della Eurocup all’indirizzo www.eurocupbasketball.com: troverete qui informazioni utili su questa sfida, come le statistiche delle due squadre e dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI TORINO

C’è stato un momento nel girone in cui Torino ha rischiato di non qualificarsi alla Top 16: dopo essere partita con tre vittorie in altrettante partite, la Fiat ha perso ritmo e il suo periodo difficile - anche in campionato - è coinciso con quattro ko in fila che hanno decisamente peggiorato la situazione. Messa con le spalle al muro e con qualche indiscrezione di troppo circa un’atmosfera poco serena nello spogliatoio, la squadra ha reagito alla grande battendo il MoraBanc e poi facendo il grande colpo in casa del Darussafaka. I turchi erano già qualificati e certi del primo posto nel girone, ma in ogni caso questo non ha sminuito la prova di un’Auxilium che è sempre stata avanti nel punteggio, riuscendo a rintuzzare tutti i tentativi di rimonta dei turchi. Due i grandi protagonisti della serata: Diante Garrett, ormai diventato a tutti gli effetti un grande realizzatore, ha chiuso con una doppia doppia da 22 punti e 11 assist impreziosita dal 9/14 dal campo, mentre Lamar Patterson ha dato un altro calcio alle critiche con una prestazione da 20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, il 50% dal campo e 3 recuperi. Torino ha vinto nonostante le 19 palle perse: segno che qualcosa da sistemare c’è comunque, ma che questa squadra ha talento da vendere e che, quando trova ritmo offensivo, è capace di battere chiunque. Un segnale alle avversarie che i gialloblu si troveranno di fronte nella Top 16.

QUI UNICS KAZAN

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite per Kazan, partita sicuramente con la pretesa di essere una delle grandi favorite per il titolo: lo scorso anno era in Eurolega dove ha mancato la qualificazione ai playoff, in questa stagione ha perso il grande talento offensivo di Keith Langford ma resta una squadra di grande impatto, soprattutto grazie alla conferma di Quino Colom e all’arrivo di Stephane Lasme, uno che è stato anche in NBA - pur senza sfondare. I due sono i maggiori realizzatori della squadra; l’unica sconfitta nel girone di ritorno è arrivata contro il Darussafaka (in casa) ed è costata la possibilità di arrivare al primo posto nel girone. Il riscatto è stato immediato: contro il Cedevita Zagabria è arrivato un 78-61 nel quale hanno brillato i soliti noti. Lasme ha chiuso con 18 punti e 9 rimbalzi tirando 6/11 e 6/6 dalla lunetta, Colom ha invece avuto 16 punti e 6 assist (anche lui con 6/11), ma il punto di forza dell’Unics Kazan è quello di avere tanti giocatori che all’occorrenza possono mettere punti in cascina. Per esempio Vladislav Trushkin e Jamar Smith, che hanno chiuso rispettivamente con 12 e 11, oppure il sempre utile Trent Lockett che ne ha avuti 9 con appena 5 tiri. Il volto noto nella squadra russa è quello di Melvin Ejim (7 punti a partita): lo scorso anno ha vinto lo scudetto con la maglia della Reyer Venezia e adesso prova a essere protagonista anche in ambito europeo.

GLI STARTING FIVE

Luca Banchi non cambia il suo quintetto, totalmente affidato agli stranieri: Diante Garrett e Trevor Mbakwe formano l’asse playmaker-centro ed è sulla loro sintonia che Torino costruisce le sue fortune. Sasha Vujacic e Lamar Patterson completano il reparto degli esterni, mentre Deron Washington dà una mano sotto i tabelloni grazie al suo atletismo. Il quintetto dell’Unics Kazan prevede invece Quino Colom come playmaker; al suo fianco Trent Lockett parte sempre come guardia e Jamar Smith soltanto una volta ha lasciato il ruolo di 3 titolare ad Anton Ponkrashov. Dimitrios Priftis predilige un quintetto piccolo: in ala forte gioca Melvin Ejim che a Venezia era spesso e volentieri l’ala piccola, il centro è Stephane Lasme che lo è di ruolo ma non è sicuramente un gigante per i canoni della pallacanestro (203 centimetri di altezza).

