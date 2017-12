Varese Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 12^ giornata)

Diretta Varese Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Una grande classica va in scena nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)

26 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Varese Virtus Bologna (LaPresse)

Varese Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biaggi, Emanuele Aronne e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PALA2A di Masnago, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Openjobmetis Varese, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna in una grande classica del nostro basket: si gioca dunque oggi, martedì 26 dicembre 2017 alle ore 15.00, in questa giornata di Santo Stefano che sarà per gli appassionati tutta all’insegna del campionato di basket e che vede proprio in Varese Virtus Bologna uno dei suoi piatti forti. Nella classifica della Lega A le due squadre vivono situazioni simili: Varese ha 8 punti frutto di quattro vittorie e sette sconfitte, la Virtus Bologna è appena più avanti con 10 punti, dunque cinque successi e sei sconfitte. Entrambe dunque fanno parte del gruppone di formazioni che puntano ad entrare fra le prime otto, innanzitutto alla fine del girone d’andata per accedere alla Final Eight di Coppa Italia e poi naturalmente al termine della stagione regolare in ottica playoff. A Masnago ci attende dunque una partita dalla posta in palio molto alta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Varese Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Varese onestamente non se la sta passando molto bene nelle ultime settimane: infatti per la Openjobmetis, dopo un buon inizio di campionato con tre vittorie nelle prime sei giornate, è arrivato appena un successo negli ultimi cinque turni. Un brusco rallentamento che ha naturalmente reso più difficile per Varese puntare a un posto fra le prime otto, che come abbiamo già accennato sarebbe il grande obiettivo dei lombardi. Urge invertire la tendenza, magari sfruttando il fattore campo dal momento che fino a questo momento tutti i successi stagionali della Openjobmetis Varese sono arrivati davanti al pubblico amico di Masnago: la sterilità in trasferta sarà un problema da risolvere, ma per finire bene l’anno a coach Attilio Caja per il momento potrebbe bastare festeggiare ancora una volta al PALA2A, a maggior ragione se si gioca una sfida affascinante come quella contro la Virtus Bologna.

Passando dunque adesso alla Segafredo, non è facile descrivere la stagione di questa neopromossa anomala: normalmente, il giudizio su una squadra appena arrivata dalla Serie A2 e in piena lotta per i primi otto posti sarebbe ampiamente positivo; chiaramente però la Virtus non è una neopromossa come le altre, a Bologna le ambizioni sono già alte, pure grazie a un budget di tutto rispetto, di conseguenza accedere alla Final Eight di Coppa Italia e poi ai playoff dovrebbe essere l’obiettivo minimo per la gloriosa società emiliana, che però in questi primi mesi della stagione ha vissuto decisamente troppi alti e bassi. Per la Virtus potremmo fare un discorso simile a quello fatto per Varese: ottima partenza con tre vittorie nelle prime quattro giornate, ma poi ecco una striscia di quattro sconfitte consecutive e una ripresa solo nelle ultime tre giornate, nelle quali sono arrivate due vittorie. Solo una squadra potrà uscire dalla crisi oggi pomeriggio: chi ci riuscirà?

